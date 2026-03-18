McLaren F1 est ’dans un no man’s land’ selon Piastri après la Chine

Le constat est clair chez McLaren après le Grand Prix de Chine. Oscar Piastri n’a pas mâché ses mots pour décrire la situation actuelle de son équipe, coincée selon lui dans un véritable "no man’s land" en ce début de saison.

Championne du monde en titre, l’écurie britannique peine pour l’instant à suivre le rythme imposé par Mercedes et Ferrari. Une tendance déjà observée lors de l’ouverture de la saison en Australie, où McLaren avait terminé à 51 secondes du duo Mercedes, largement dominateur.

La situation ne s’est pas améliorée à Shanghai, où aucun des deux pilotes McLaren n’a pu prendre le départ en raison de problèmes électriques liés au groupe propulseur. Un coup dur qui confirme les difficultés rencontrées en ce début de championnat.

Au classement des constructeurs, McLaren occupe actuellement la troisième place avec 18 points, déjà reléguée à 80 unités de Mercedes et à 49 de Ferrari. Un écart conséquent qui reflète les performances actuelles de la MCL40, qu’Andrea Stella avait lui-même estimé entre une demi-seconde et une seconde au tour face aux leaders.

Interrogé sur les perspectives de McLaren pour le Grand Prix du Japon, Piastri s’est montré prudent.

"J’espère que nous pourrons nous rapprocher un peu. Mais je serais surpris que nous puissions combler tout l’écart. Je pense que la Chine a été assez représentative de notre niveau actuel, c’est-à-dire un peu dans un no man’s land, comme la troisième équipe la plus rapide."

"Donc oui, j’espère que nous pourrons réduire l’écart."

Malgré ce tableau globalement difficile, tout n’est pas à jeter pour McLaren. Le pilote australien souligne certains progrès, notamment dans l’exploitation du groupe propulseur de la MCL40.

"Je pense qu’il y a des éléments encourageants sous certains aspects," a-t-il expliqué.

"Nous avons fait un meilleur travail pour optimiser le groupe propulseur. Je pense que nous en tirons davantage de ce côté-là."

McLaren tente en effet de rattraper son retard sur Mercedes concernant l’utilisation optimale du groupe propulseur de la marque allemande. Malgré un week-end difficile en Chine, Piastri estime que des progrès sont réalisés.

"Ces groupes propulseurs sont incroyablement complexes, et les nombreuses règles qui les régissent font que modifier un paramètre peut avoir des conséquences inattendues ailleurs."

"Sur un circuit comme la Chine, l’inertie est très importante, donc on n’a pas vraiment de problème avec le superclipping ou le fait de devoir lever le pied et laisser la voiture rouler en roue libre, mais d’autres problèmes se posent, car on ne peut pas exploiter l’inertie autant qu’on le voudrait partout, et on n’y peut rien en tant que pilote."

"Je pense que nous apprenons que la difficulté réside dans le fait que, même si nous savons que nous voudrions faire quelque chose différemment, nous ne pouvons rien faire directement, car cela nécessite une reprogrammation ou une modification du code. C’est donc complexe mais nous apprenons et nous pourrons demander les ajustements que nous voulons à Mercedes. Nous voyons de mieux en mieux ce qu’ils font différemment de nous."

Piastri note également une légère réduction de l’écart, même si celui-ci reste important.

"Je pense que l’écart a un peu diminué, même s’il reste conséquent. Mais c’était la même chose pour Ferrari face à Mercedes."

Reste désormais à transformer ces gains partiels en performance globale.

"Nous avons compris certaines choses, mais nous avons aussi compris qu’il nous reste encore beaucoup de travail dans d’autres domaines."