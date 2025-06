Hülkenberg attend de juger la Sauber F1 évoluée sur d’autres circuits

Nico Hülkenberg aborde le Grand Prix du Canada sur la lancée d’un magnifique résultat en Espagne, une 5e place.

C’est son meilleur résultat en Formule 1 depuis 2019, le meilleur de Sauber depuis 2022.

Alors que Sauber est toujours dans une année de transition pour devenir Audi F1, quelle importance a eu ce résultat ?

"Eh bien, tout résultat, surtout un comme celui-ci, est le bienvenu, très positif," nous confie-t-il à Montréal.

"Évidemment, la période entre Melbourne et Barcelone a été un peu difficile et sèche. Ce fut donc, bien sûr, une grande réussite, très positive pour nous, pour le moral et tout le reste. Nous avons introduit une mise à jour à Barcelone qui a eu un impact considérable et nous a permis d’améliorer considérablement nos performances."

"Évidemment, les circonstances de course – la voiture de sécurité tardive, l’abandon de Kimi Antonelli – nous ont permis d’être un peu chanceux, ou elles ont joué en notre faveur."

"Mais je pense aussi que nous avons été à cette place au mérite. Le rythme était correct, cela méritait des points, et je suis évidemment très heureux d’avoir pu en profiter."

Était-ce spécifique à ce circuit ou pense-t-il que cela sera reproduisible un peu partout ?

"On verra bien. Barcelone est un circuit très rapide, et ici, c’est une toute autre histoire : beaucoup plus lent en termes de virages, un circuit bosselé, de gros vibreurs, donc ça pourrait être très différent."

"Il faut vérifier et attendre de voir comment ça se passe ici."