Hadjar s’emporte contre les Sprints en F1 : ’qui prend ces décisions ?’

Isack Hadjar a vécu jusque-là un week-end particulièrement éprouvant à Singapour, entre problèmes mécaniques, manque de compétitivité et impossibilité de trouver les bons réglages sur sa Red Bull. Alors que Max Verstappen domine les débats avec l’autre monoplace de l’écurie autrichienne, le Français s’en prend ouvertement au format Sprint, qu’il juge inadapté à certains circuits. L’annonce d’une course courte à Monaco en 2027 suscite notamment son incompréhension. Une position partagée par plusieurs pilotes, dont Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Verstappen, tandis que Toto Wolff s’interroge sur les difficultés rencontrées par le deuxième pilote Red Bull.

De retour en Formule 1 après sa blessure au poignet, Isack Hadjar espérait retrouver progressivement ses marques au volant de la RB22. Jusque-là tout se passait bien...

Mais le Grand Prix de Singapour s’est rapidement transformé en véritable cauchemar pour le Français, confronté à une succession de problèmes techniques qui ont compromis l’ensemble de son week-end.

Dès les qualifications du Sprint, Hadjar s’est plaint d’une monoplace "inconduisible" tandis que des difficultés liées au groupe propulseur venaient encore compliquer sa tâche.

La situation ne s’est pas améliorée pendant la course courte, puisqu’une nouvelle défaillance de son groupe propulseur l’a contraint à l’abandon (photo ci-dessus). Et lorsque les qualifications du Grand Prix ont débuté, le Français a subi une panne de boîte de vitesses, ajoutant un nouveau problème mécanique à une série déjà particulièrement frustrante.

Une accumulation d’incidents d’autant plus difficile à accepter que, dans l’autre garage Red Bull, Max Verstappen affiche une compétitivité remarquable.

Pour Hadjar, les difficultés rencontrées à Singapour illustrent l’un des principaux défauts des week-ends comprenant une course Sprint. Avec une seule séance d’essais libres avant les premières qualifications, les équipes disposent de très peu de temps pour analyser le comportement de leur monoplace et modifier les réglages.

Une contrainte particulièrement pénalisante lorsqu’un pilote rencontre des problèmes techniques ou peine à trouver le bon équilibre.

"Pour moi, c’est ça, le problème avec ce genre de week-end."

"Avec les Sprints, on ne peut pas travailler sur la voiture. C’est tout simplement impossible."

"En qualifs, j’ai eu un problème de boîte de vitesses, j’ai cassé un des rapports. Je n’ai pas commis d’erreur. J’ai tiré tout droit parce que je n’arrivais pas à rétrograder. Au final, cela revenait au même. Tout s’est arrêté net."

"Ça me fout les boules, parce que je veux juste piloter. Je veux juste enchaîner les trains de pneus neufs, et là, je ne peux pas le faire. Je suis vraiment, vraiment énervé. J’aurais pu rester à Paris, ça aurait été pareil."

Le Français considère ainsi que le format réduit considérablement les possibilités de redresser la situation lorsqu’un week-end commence mal. Mais ses critiques ne se limitent pas aux conséquences du format sur le travail des équipes.

Hadjar remet également en cause le choix des circuits accueillant ces courses courtes, notamment lorsqu’ils offrent très peu de possibilités de dépassement. L’organisation prévue d’un Sprint au Grand Prix de Monaco en 2027 suscite une incompréhension particulièrement forte chez le pilote français.

Sur le tracé étroit de la Principauté, où les dépassements sont déjà extrêmement difficiles lors d’un Grand Prix classique, Hadjar peine à comprendre ce qu’une course supplémentaire pourrait apporter au spectacle.

"Je ne sais pas qui prend ces décisions. Comment voulez-vous que ça se passe, bon sang ? Qu’est-ce que vous pensez qu’il va arriver ? Vous pensez qu’il y aura des dépassements ? Non. Non. Non."

"Alors pourquoi est-ce qu’on fait ça ? Juste pour avoir deux qualifications ? Faisons un format spécial pour Monaco mais le Sprint ne servira à rien."

Hamilton, Verstappen et Leclerc critiquent aussi les Sprints urbains

Hadjar n’est pas le seul pilote à remettre en question la pertinence du calendrier des Sprints.

Lewis Hamilton estime notamment que la course courte de Singapour n’a offert un spectacle intéressant qu’en raison des conditions météorologiques. Disputé sur une piste humide, le Sprint a été animé par des circonstances qui n’auraient probablement pas existé dans des conditions normales.

"Si la piste avait été sèche, cela aurait probablement été la course la plus ennuyeuse que vous auriez pu regarder," a déclaré le pilote Ferrari.

Max Verstappen, opposant de longue date au format Sprint, partage cette analyse. Pour le quadruple champion du monde, la possibilité de dépasser devrait être un critère essentiel dans le choix des circuits retenus.

"Nous ne devrions pas organiser de Sprint sur des circuits où l’on ne peut pas dépasser."

Charles Leclerc va encore plus loin dans sa critique. Le Monégasque considère que les circuits urbains, par leur nature même, ne constituent pas des destinations adaptées à ce type d’épreuve.

"Je ne pense pas qu’il soit logique d’organiser des Sprints sur des circuits urbains en général. Ici ou à Monaco, je ne pense pas que cela apporte quoi que ce soit au week-end."

Fernando Alonso estime lui aussi que le format Sprint pourrait être amélioré, mais son analyse porte davantage sur le processus de décision en Formule 1. Le double champion du monde considère que les écuries disposent d’un pouvoir trop important.

"Le problème, c’est que les équipes ont tout le pouvoir pour voter contre n’importe quelle idée."

"Chaque fois qu’une idée innovante ou qu’un nouveau format apparaît, les meilleures équipes le découvrent immédiatement et veulent le rendre aussi ennuyeux que possible pour assurer leurs points."

L’Espagnol laisse entendre qu’il aurait lui-même des propositions pour améliorer le spectacle, sans toutefois vouloir les détailler tant qu’il est encore en activité.

Lorsqu’on lui demande précisément ce qu’il changerait, Alonso répond avec un sourire : "Je ne peux pas faire de commentaire là-dessus. Seulement quand je prendrai ma retraite."