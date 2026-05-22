LIVE F1 - GP du Canada : les essais libres en direct à Montréal

La Formule 1 dispute ce week-end sa cinquième manche de la saison 2026, et c’est le Grand Prix du Canada qui commence dès cette fin d’après-midi du vendredi, avec les Essais Libres du GP ! C’est la seule séance libre, puisque format Sprint oblige, la deuxième séance du jour sera les Qualifications Sprint. Les pilotes vont donc entrer très rapidement dans le vif du sujet, et cette courte préparation sera absolument cruciale pour la suite du week-end, et notamment pour la phase de Sprint.

Pour la troisième fois de la saison, les équipes n’auront qu’une séance de roulage, et contrairement à Miami où elle avait été rallongée, elle ne fait qu’une heure. Pour les équipes qui amènent de nombreuses évolutions, il sera crucial de valider au plus vite leur bon fonctionnement et de corréler les changements de performance et de comportement des monoplaces.

Du côté des évolutions justement, McLaren apporte la deuxième partie de son package, avec un aileron avant, un capot moteur revu pour améliorer l’aérodynamisme et le refroidissement, un aileron arrière corrigé, une suspension arrière revue et un plancher modifié.

Mercedes apporte également un énorme package avec un nouvel aileron avant, un nouveau plancher complet et un diffuseur revu. Red Bull a aussi quelques nouvelles pièces, dont un aileron avant amélioré, un plancher revu et un capot moteur également différent.

Alpine a un aileron arrière et un plancher modifiés pour améliorer la performance de l’A526. Haas apporte un des plus gros packages du week-end avec des pontons et un capot moteur totalement revus pour favoriser le flux d’air et le downwashing, un nouveau plancher, une suspension arrière différente et des modifications autour des roues arrière.

Racing Bulls apporte un plancher, un beam wing et un échappement modifiés, et Audi fait aussi des changements au niveau des écopes de freins avant et arrière, du diffuseur, et des ouïes sur le capot. Williams a aussi revu sa suspension avant, et a déplacé son échappement.

Enfin, Cadillac apporte des évolutions sur ses freins avant et sur le diffuseur, un petit package mais qui pourrait encore faire progresser l’équipe. Seules Ferrari et Aston Martin n’apportent aucune évolution, et l’on peut craindre pour la Scuderia que cela se paie dans le groupe de tête.

18h02 : Une chose est sûre, Red Bull est décidée à progresser, et Max Verstappen aimerait que son équipe passe devant Ferrari.

18h07 : Esteban Ocon sera plus serein ce week-end, car il a été défendu ce jeudi par Ayao Komatsu, son directeur chez Haas F1, qui a violemment critiqué les rumeurs au sujet du Français.

18h13 : Le spectacle pourrait être encore meilleur ce week-end, car l’utilisation de l’énergie électrique a été revue à la baisse, ce qui devrait éliminer totalement le super clipping et le lift and coast.

18h21 : Audi a été la cible de critiques ces dernières semaines, après un week-end catastrophique à Miami à cause de la fiabilité, et c’est le fondateur de l’équipe Sauber, Peter Sauber, qui est monté au créneau pour défendre son ancien team.