Aston Martin F1 : Alonso n’est pas opposé à l’abandon total de la saison 2025

Fernando Alonso reconnait qu’il aimerait voir la situation d’Aston Martin F1 s’améliorer prochainement. L’Espagnol est parfaitement conscient que la situation ne deviendra pas fantastique, mais il aimerait avoir davantage voix au chapitre, alors qu’il n’a toujours pas ouvert son compteur de points.

"Je pense que les deux premiers week-ends n’ont pas été faciles pour nous, nous avons eu quelques difficultés avec la nouvelle voiture. Mais je pense que le contenu à haute vitesse devrait être un peu meilleur pour nous. Donc oui, nous espérons vraiment un meilleur week-end" a déclaré Alonso.

Bien que le tracé de Djeddah pourrait davantage convenir à l’AMR25, ses caractéristiques devraient toutefois lui compliquer la tâche en matière d’équilibre : "Nous découvrons encore un peu la voiture et certaines de ses faiblesses. Je dirais que lors des quatre premiers Grands Prix, les virages à basse vitesse étaient probablement notre point faible."

"Mais il y a aussi des problèmes de rebond et d’autres choses auxquelles nous sommes confrontés de temps en temps. Alors oui, nous travaillons dur pour les améliorer. Et comme je l’ai dit, ici il y a une très grande adhérence, beaucoup de virages à grande vitesse, donc dans l’ensemble, ça devrait être un meilleur week-end."

Alonso n’est pas des plus optimiste quant à la résolution de ce problème : "Je pense qu’en Formule 1, il n’y a jamais de solution rapide pour résoudre les problèmes. Les concurrents sont forts, ils améliorent aussi leurs voitures et résolvent leurs problèmes. Et c’est toujours une course en dehors de la piste pour améliorer la voiture de plus en plus."

"Mais oui, je pense que nous avons quelques idées. Certaines d’entre elles ont trait aux réglages et nous pourrions les essayer également le week-end. Et oui, ici nous avons des conditions météorologiques stables, alors essayons d’utiliser les EL1, EL2, EL3 pour maximiser le temps de piste et apprendre à connaître la voiture."

Le double champion du monde a changé d’objectifs par rapport à 2024, et il est conscient qu’il sera difficile de viser mieux en deuxième partie de saison : "Moins important. Moins important que l’année dernière, parce que les voitures de cette année sont dans la continuité de celles de l’année dernière."

"Je ne pense pas que les résultats que nous voyons aujourd’hui soient très différents avec ceux d’Abu Dhabi et ceux des quatre premières courses. L’année prochaine sera marquée par une toute nouvelle réglementation qui remettra complètement en question ce que vous avez appris cette année."

"Peut-être que ce n’est pas très utile pour l’année prochaine en termes d’aérodynamisme sur la voiture. Alors oui, évidemment, vous voulez toujours finir la saison en beauté et garder la motivation élevée pour tout le monde."

"Mais je pense que la motivation dans l’équipe est très élevée de toute façon parce que, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, notre soufflerie fonctionne depuis quelques semaines, nous avons Adrian dans l’équipe, nous avons Honda qui arrive, de nouvelles réglementations, donc la motivation est très élevée."

Alonso ne s’opposera pas au fait qu’Adrian Newey se concentre sur 2026, alors que c’est le plan qu’a confirmé Andy Cowell : "Je pense qu’en fin de compte, c’est à lui de décider. Il a suffisamment d’expérience, de connaissances et d’antécédents pour savoir ce qui est le mieux. Et je pense qu’il ne travaille que sur 2026, donc s’il décide cela, je le soutiens totalement."

Alors qu’il passe sa troisième saison dans l’équipe, elle est au centre de rumeurs de l’arrivée de Max Verstappen, et Adrian Newey est arrivé cet hiver. De quoi lui confirmer d’avoir anticipé une bonne décision ?

"Il ne s’agit pas de prendre de bonnes ou de mauvaises décisions. Vous faites vos choix. Lorsque j’ai quitté Alpine, je pensais que je ne me battrais pas pour un championnat du monde là-bas. Ce sera peut-être le cas à l’avenir, mais pas à court terme - et je n’ai pas d’avenir à long terme, je ne courrai pas éternellement."

"Donc, pendant la période où ma carrière de pilote est active, j’ai pensé qu’Aston Martin était un meilleur endroit. J’ai apprécié 2023, être compétitif. Et j’apprécie maintenant le processus dans lequel nous nous trouvons et la construction de cette équipe du futur."

"Je dis parfois que nous ne sommes pas l’équipe du présent - et c’est ce que j’aimerais avoir, parce que dans le futur, je ne sais pas si je serai derrière le volant. Mais je ferai de mon mieux pour nous aider à obtenir les meilleurs résultats dès que possible."