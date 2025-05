Monaco, EL3 : Leclerc encore en tête, Hamilton dans le rail

Le Grand Prix de Monaco vit sa troisième et dernière séance d’Essais Libres avant de rentrer ensuite dans une toute nouvelle phase, celle de la compétition brute et durant laquelle chaque tour rapide comptera pour déterminer le résultat final.

Avant de passer aux qualifications, qui déterminent la grille de départ de la course et se dérouleront cet après-midi à 16h, heure française, nous sommes ensemble pour vivre une dernière séance libre en vue de la qualification.

Les EL3 sont cruciaux pour préparer la performance sur un tour, ce qui est essentiel dans une saison aussi serrée que celle que nous connaissons actuellement. Mais surtout, les enjeux sont doubles à Monaco car un accident en piste pourrait avoir pour conséquence d’empêcher un pilote de participer aux qualifications.

Avec deux meilleurs temps hier lors des deux séances, Charles Leclerc fait figure d’épouvantail pour la concurrence à domicile. Celle-ci est menée par les pilotes McLaren F1, évidemment, mais aussi par Max Verstappen, et par les Williams et les Racing Bulls qui ont été très rapides en EL1 et EL2 respectivement.

12h15 : On rappelle que Lance Stroll a pris une pénalité d’une place sur la grille pour avoir accroché Charles Leclerc, tandis qu’Oliver Bearman a écopé de 10 positions de pénalité pour avoir dépassé sous drapeau rouge lors d’une interruption de séance.

12h24 : La meilleure tactique pour mettre les pneus C6, prompts à surchauffer, à la bonne température, serait en fait de moins les chauffer avec les couvertures chauffantes. C’est en tout cas ce qu’auraient pris l’habitude de faire plusieurs équipes depuis hier.

12h30 : Les EL3 du Grand Prix de Monaco sont lancés !

12h33 : Franco Colapinto signe un premier chrono, mais à dix secondes des temps de la veille.

12h36 : Liam Lawson fait mieux en 1’15"171, mais ils ne sont pas nombreux en piste. Hormis les deux pilotes qui ont signé un temps, on retrouve Isack Hadjar et les Sauber en piste.

12h39 : Nico Hülkenberg accélère en 1’14"065 en pneus mediums, tandis qu’Esteban Ocon a pris la piste. Hadjar se place deuxième.

12h43 : Hülkenberg a très légèrement progressé en 1’13"916, et cela lui permet de rester en tête quand Hadjar progresse et revient ensuite à 0"049.

12h45 : Lewis Hamilton se place deuxième à 0"023 en pneus tendres, et il se plaint de l’arrière de la voiture qui glisse.

12h46 : Hülkenberg se rate au virage d’Anthony Noghès mais ne touche pas le mur.

12h48 : Lando Norris prend la tête en 1’12"970 en pneus tendres. Lance Stroll se place troisième en gommes mediums, devant Hadjar.

12h49 : Max Verstappen se place deuxième en pneus mediums avant que Charles Leclerc ne prenne la tête de la séance en 1’12"712. Oscar Piastri n’a pris pour le moment que le cinquième temps, et Yuki Tsunoda se place quatrième, dans le même dixième que Verstappen.

12h51 : Norris améliore en 1’12"347.

12h52 : Carlos Sainz a été gêné et a même légèrement touché le mur à l’intérieur en haut de Beaurivage.

12h53 : Et Leclerc reprend la main en 1’12"199.

12h54 : Norris accélère encore en 1’12"126.

12h55 : Bortoleto a touché le mur, heureusement sans gravité.

12h58 : Leclerc accélère encore et signe un temps de 1’11"532, un dixième devant Verstappen qui venait de prendre le meilleur temps. Les Red Bull sont encore en pneus mediums.

13h00 : Verstappen reprend la main en 1’11"233 à la mi-séance. Alex Albon se place quatrième.

13h04 : Adrian Newey a donné une conférence de presse hier dans laquelle il a donné un élément critique pour l’avenir d’Aston Martin, à savoir des problèmes avec son simulateur pourtant tout neuf.

13h08 : Newey a également donné les arguments qu’il pense pouvoir utiliser pour attirer Max Verstappen chez Aston Martin.

13h12 : Les pilotes ont fait quelques tours sur des runs un peu plus longs, et ils vont maintenant se relancer à l’assaut du chrono lors des dernières minutes de la séance.

13h18 : Les chronos ne progressent plus vraiment malgré quelques bons secteurs. Entre le trafic et l’évolution des températures, les chronos sont difficiles à améliorer.

13h21 : Piastri remonte en deuxième place en pneus tendres, toujours derrière le chrono de Verstappen en mediums. Pierre Gasly améliore mais reste loin en 12e place.

13h23 : Leclerc finit par détrôner le chrono de Verstappen avec un 1’11"179 en pneus tendres.

13h25 : Hamilton a signé le meilleur premier secteur mais a été gêné à l’épingle. Norris a pris un vibreur de manière trop agressive à la Piscine, heureusement sans conséquence.

13h26 : Leclerc améliore en 1’10"953 ! On se rapproche à moins de sept dixièmes de la pole de 2024.

13h28 : Hamilton a touché le mur, il s’arrête en bord de piste avec une roue crevée et une banderole enroulée sur l’autre roue à droite. Le drapeau rouge est déclenché et va mettre un terme à cette séance. Le Britannique a perdu le contrôle à Massenet et tapé assez fort les barrières latéralement. Il va heureusement bien.

Leclerc termine en tête en étant invaincu sur les trois séances libres. Il devance Verstappen et les deux McLaren de Norris et Piastri, puis Hamilton, qui a donc terminé sa séance dans le rail à Massenet.

Albon termine sixième devant Lawson et Sainz, confirmant la bonne forme de Williams et de Racing Bulls. Tsunoda est neuvième devant Andrea Kimi Antonelli et George Russell, qui confirment les difficultés de Mercedes F1.

Fernando Alonso est 12e devant Hülkenberg, Gasly, Stroll, Bearman, Hadjar, Ocon, Bortoleto et Colapinto, qui est encore à près de deux secondes des meilleurs.