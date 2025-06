Hadjar doit-il ’refuser’ une promotion chez Red Bull ?

Isack Hadjar est la plus grande surprise de ce début d’année, avec aucune élimination en Q1 et déjà plusieurs entrées dans les points. De quoi attirer les louanges de Helmut Marko, conseiller de Red Bull, laissant craindre qu’il aille s’ajouter à la liste déjà longue de pilotes sacrifiés dans la deuxième voiture de Milton Keynes.

"Hadjar est la grande surprise. Partout où nous arrivons, il prend immédiatement de la vitesse, et partout il réalise une super performance. Nous savions qu’il était rapide, mais le fait qu’il soit si constant et qu’il conduise relativement facilement est aussi une surprise pour nous" a déclaré Marko.

De quoi imaginer que le Français pourrait être appelé aux côtés de Max Verstappen. Selon Nico Rosberg, Hadjar doit refuser à tout prix cette proposition si elle se présente : "Si j’étais Hadjar, si l’équipe commençait à évoquer une promotion, je refuserais littéralement."

"Je refuserais aussi fort que possible. Parce qu’il fait du très bon travail avec Racing Bulls, il est dans une très bonne position, il suffit de refuser et de dire ’pas question’. C’est ce qu’il faut faire, décliner la proposition."

Le champion du monde 2016 est sceptique face aux problèmes de la deuxième Red Bull : "J’ai vraiment du mal à comprendre cela moi-même. Tout indique que Max Verstappen est spécial. Et c’est la seule chose que vous pouvez dire à ce sujet, parce que tous ces gars sont de grands pilotes. On dirait qu’il est juste à un autre niveau que tous les autres."

L’Allemand voit en Hadjar un pilote qui pourrait se mesurer à Verstappen, mais avec plus d’expérience : "Isack est un pilote dont Racing Bulls pense qu’il a un style très similaire à celui de Max Verstappen. Je ne pense pas qu’il soit encore prêt. Mais Isack est-il la réponse à leurs problèmes ?"

"Si Hadjar est ce qui se rapproche le plus de Max Verstappen, alors il a la tâche plus facile de s’adapter à cette voiture, qui a été conçue et développée davantage au goût de Max. Red Bull dit que Sergio Pérez a été un peu réticent à donner son avis l’année dernière, donc les commentaires étaient tous ceux de Max, donc la voiture est allée dans la direction de Max."