Briatore : Un manager est toujours seul lorsqu’il prend de grandes décisions

Flavio Briatore reconnait avoir commis des erreurs dans sa carrière, souvent quand il a nommé un pilote à un poste et a estimé qu’il devait être remplacé. Il pense notamment au remplacement de Jenson Button par Fernando Alonso fin 2002.

"Les erreurs sont inévitables. Si vous faites des choses, vous allez en faire. L’essentiel est de rectifier rapidement le tir dès que vous vous en rendez compte, sans laisser votre orgueil vous bloquer sur la mauvaise voie" a déclaré Briatore au Corriere della Sera.

Et de confirmer que le remplacement de Jack Doohan par Franco Colapinto en fait partie : "Exactement. C’est un bon exemple. Même dans le passé, j’ai décidé de mettre un très jeune Fernando Alonso dans le baquet à la place du plus expérimenté Jenson Button."

"Il n’était alors qu’un pilote d’essai. Cette décision a déclenché la fureur de la presse britannique. Mais en fin de compte, j’avais raison. Un manager est toujours seul lorsqu’il prend de grandes décisions. Puis, avec le temps, les choses s’arrangent."

Briatore a longtemps gardé de la rancœur contre Button, l’ayant souvent critiqué en public, comme en 2009 lors du titre de l’Anglais et de Brawn GP, où il avait dit que la domination de l’équipe de Brackley donnait le titre au "mauvais pilote". Button pense que c’était de la mauvaise foi et révèle que Briatore était frustré car il avait essayé de le recruter de nouveau !

"Il était évidemment très en colère après les problèmes de diffuseur et il était manifestement très déçu qu’ils n’aient pas produit une voiture aussi compétitive que la nôtre. Nous avions produit une voiture très compétitive grâce à la force de travail que nous avions à Brackley et vous ne pouvez pas leur enlever cela - c’était très injuste de dire cela" déplore Button.

"Ils ont travaillé très, très dur dans des circonstances très difficiles et c’était très injuste de la part de Flavio de commenter comme il l’a fait, juste parce qu’il était un peu amer. Et je peux révéler qu’il ne devrait pas non plus oublier qu’il a essayé de m’employer à nouveau pour cette saison."