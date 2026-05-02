Cinquième du Sprint de Miami, Verstappen ’se bat enfin’ contre les top teams

Max Verstappen a terminé cinquième du Sprint du Grand Prix de Miami, au terme d’une course durant laquelle il s’est battu contre Lewis Hamilton, non sans pousser de nouveau son rival hors de la piste. Le pilote Red Bull a toutefois apprécié le niveau de performance de la RB22.

Les évolutions de l’équipe autrichienne permettent d’afficher un meilleur niveau de performance, et il veut maintenant peaufiner l’exploitation de la monoplace pour ne plus subir les quelques problèmes qui lui ont coûté du temps en course.

"Globalement, c’était bien plus positif, on se bat enfin avec les voitures contre lesquelles on veut se battre. On a eu un souci au premier départ, et à la fin du premier tour je n’avais pas de batterie à la sortie du dernier virage" a déclaré Verstappen.

"Mais après ça, j’étais dans l’air propre et le rythme était bon. Il y a encore quelques problèmes que je veux résoudre sur la voiture, et nous pourrons continuer à progresser à partir de là."

Isack Hadjar a terminé à la porte des points de ce Sprint de Miami, notamment à cause d’un départ raté qui l’a fait reculer au-delà du top 10. Après cela, il est remonté jusqu’à la neuvième place, insuffisante pour des points, et n’est pas encore sûr que ses problèmes de la veille ont été réglés.

"C’est compliqué à dire dans des conditions où l’on a plus d’essence et plus de dégradation. On verra cet après-midi si on a fait du bon boulot, pour l’instant c’est la même voiture qu’hier. C’est vraiment dommage qu’on ait autant de difficultés avec les procédures de départ, car si on avait corrigé ça, aujourd’hui on aurait marqué au moins un point" a déclaré le Français à Canal+.