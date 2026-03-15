Hadjar aurait pu marquer ’de plus gros points’ sans un tête-à-queue

Isack Hadjar a inscrit ses premiers points de la saison en terminant huitième du Grand Prix de Chine. Un résultat évidemment décevant pour le pilote Red Bull, qui était le seul pilote de son équipe à l’arrivée.

Le Français aurait pu faire mieux mais il s’est fait surprendre dans le premier tour alors qu’il se battait contre Oliver Bearman, avec un tête-à-queue à haute vitesse. Il raconte avoir perdu soudainement le contrôle de sa monoplace.

"Honnêtement, c’était très surprenant, la façon dont la voiture est partie. C’était une belle bataille avec Ollie, j’avais réussi à reprendre la position et la voiture est partie, je n’avais aucune chance de la rattraper et c’est dommage car on pouvait se battre pour de plus gros points" regrette Hadjar.

Le point positif, après un abandon précoce la semaine dernière, est qu’il a pu rouler longuement en course et ainsi engranger une quantité colossale de données. Il est un des rares pilotes à avoir travaillé autant avec les trois composés de gommes.

"C’est la première fois que je fais autant de tours de suite, il y a plein de choses à analyser. J’ai roulé sur tous les pneus ce week-end, j’ai essayé plein de choses sur la voiture et même si ça ne nous a pas aidé sur la performance pure, on va pouvoir comprendre plein de choses."