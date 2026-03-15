’On ne pouvait même pas démarrer ma F1’ : Norris raconte le fiasco McLaren

Le cauchemar vécu par McLaren au départ du Grand Prix de Chine 2026 continue de livrer ses explications. Contraints de déclarer forfait avant même le départ à Shanghai, Lando Norris et Oscar Piastri ont détaillé les problèmes distincts qui ont frappé leurs monoplaces et empêché les deux pilotes de prendre part à la course.

Après des qualifications encourageantes, les deux McLaren devaient s’élancer depuis la troisième ligne de la grille, Piastri ayant signé le cinquième temps devant Norris, sixième. Mais alors que le peloton se mettait en place sur la grille dimanche, la situation s’est rapidement compliquée pour le Britannique, dont la voiture est restée immobilisée dans le garage pendant que les mécaniciens tentaient de résoudre un problème technique.

Alors que l’incertitude persistait sur la possibilité de réparer la monoplace à temps pour le départ, la situation s’est aggravée lorsque la voiture de Piastri a elle aussi été ramenée dans le garage avant même le tour de formation. Finalement, aucune des deux McLaren n’a pu rejoindre la piste à temps pour prendre le départ.

Pour Piastri, cet abandon avant même la course marque un deuxième non-départ consécutif. Une semaine plus tôt, lors du Grand Prix d’Australie 2026 à Melbourne, l’Australien avait déjà manqué sa course à domicile après une sortie de piste lors de son trajet vers la grille. Une situation que le pilote de 24 ans reconnaît difficile à encaisser.

"Tout allait bien sur le chemin vers la grille. Je pense que c’était, comme pour Lando, un problème électrique sur l’unité de puissance, mais ce n’était pas le même problème électrique. Donc oui, c’est évidemment décevant, mais c’est comme ça."

"C’est simplement très malchanceux que nous ayons tous les deux des problèmes, mais nous n’en savons pas beaucoup plus pour l’instant, donc oui, c’est évidemment frustrant."

Face à ce double non-départ, l’objectif est désormais de tirer des enseignements avant la prochaine manche.

"Je pense qu’il faut essayer d’apprendre ce que l’on peut en regardant la course, puis travailler autant que possible avant le Japon. Les problèmes d’aujourd’hui ont été agaçants, mais en dehors de cela nous savons aussi que nous devons encore trouver plus de performance. C’est là-dessus que nous allons nous concentrer."

Piastri reconnaît également que suivre les Grands Prix depuis la télévision n’est pas une situation habituelle pour lui.

"Cela faisait longtemps que je n’avais pas regardé deux Grands Prix à la télévision. Celui-ci est évidemment un peu différent. La semaine dernière a été assez difficile à encaisser. Mais malheureusement ce genre de choses arrive parfois en sport automobile, surtout au début d’une nouvelle réglementation, donc ce n’est pas totalement surprenant. C’est juste dommage que cela arrive aux deux voitures en même temps."

De son côté, Norris a lui aussi livré sa version des faits après son retrait prématuré de la course.

"Honnêtement, toujours pas énormément d’informations deux heures après. Il y a simplement un problème qui ne nous permet même pas de démarrer la voiture. C’est tout ce que je sais pour le moment. Je pense qu’ils essaient encore d’enquêter pour comprendre ce qui se passe et pourquoi cela ne fonctionne pas comme cela devrait."

Le champion du monde en titre n’a pas caché sa frustration.

"Bien sûr, c’est frustrant de venir d’aussi loin, de fournir autant d’efforts – pas seulement moi mais toute l’équipe – et de ne même pas pouvoir prendre le départ d’une course. C’est décevant."

Interrogé sur la chronologie des événements, le Britannique a précisé avoir été informé relativement tard de la situation.

"Honnêtement, je ne sais pas depuis combien de temps le problème existait. Parfois, il vaut mieux laisser l’équipe travailler. Mais j’ai probablement appris la situation environ 20 minutes avant le moment où je devais quitter le garage. Je pense qu’ils travaillaient déjà dessus depuis un moment. C’est un problème électrique sur l’unité de puissance, et du coup on ne peut même pas démarrer la voiture."

Le fait que Norris se soit installé dans sa voiture pendant un moment avait suscité l’espoir de le voir finalement prendre le départ.

"Ils essayaient de réparer la voiture, donc on ne savait jamais. Nous sommes même restés dans le garage pendant les premiers tours au cas où il y aurait un drapeau rouge ou quelque chose comme ça, et que la chance tourne de notre côté. Mais cela n’est pas arrivé. Nous voulions simplement être prêts au cas où quelque chose fonctionnerait miraculeusement. Mais pas aujourd’hui."

Pour Norris, la seule solution est désormais d’accepter le revers et de travailler pour corriger les problèmes.

"Nous devons simplement encaisser. Il faut d’abord comprendre quel était le problème – car il y avait deux problèmes différents sur nos deux voitures. C’est malchanceux et frustrant, mais nous ne pouvons rien faire maintenant. Nous devons simplement régler le problème, nous assurer que cela ne se reproduise pas et nous concentrer sur la prochaine course."

Le pilote McLaren a également confirmé qu’il s’agissait de son premier non-départ en Formule 1.

"C’est dommage. Oui, c’est mon premier non-départ en F1, ce qui est triste. Et c’est encore pire que ce soit un double non-départ avec Oscar aussi. Donc oui, ce n’est pas la meilleure journée pour nous."

S’il affichait un sourire devant les médias, Norris admet que celui-ci était teinté d’amertume.

"Je suis simplement déçu," a-t-il conclu. "Déçu de ne pas avoir pu faire mon travail aujourd’hui. Je suis frustré pour toute l’équipe, pas seulement pour moi. J’adore les mécaniciens, tout le monde travaille énormément. C’est une machine très complexe, avec beaucoup de nouveautés et donc parfois de nouveaux problèmes que l’on découvre encore."

"Tout le monde dans le garage est déçu. Nous n’avons pas réussi à mettre la voiture en piste aujourd’hui, mais ils vont travailler dur pour résoudre le problème."