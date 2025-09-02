Hadjar aurait-il eu le droit d’attaquer Verstappen devant lui ?

Après avoir vu Isack Hadjar décrocher son premier podium en Formule 1 au Grand Prix des Pays-Bas, Laurent Mekies, directeur de l’équipe Red Bull, a réfuté toute hypothèse selon laquelle le Français n’aurait pas été autorisé à disputer la deuxième place à Max Verstappen.

Hadjar a décroché son premier podium dimanche à Zandvoort, le pilote Racing Bulls terminant troisième, franchissant la ligne d’arrivée avec seulement deux secondes de retard sur Max Verstappen - suite à une voiture de sécurité dans les derniers instants de la course.

Seule organisation comptant deux équipes de Formule 1 sur la grille, Red Bull et Racing Bulls ont réussi les troisième et quatrième temps sur la grille de Zandvoort, Verstappen devant Hadjar.

"Pour Isack, c’était une course extraordinaire. C’était même prévisible que cela arrive à un moment."

"Cela témoigne de la qualité, de l’excellence de son travail depuis le début de la saison."

"Et vous savez, il ne monte pas sur le podium un jour de pluie ou dans des conditions inhabituelles. Il a placé la voiture en quatrième position grâce à ses mérites en qualifications, et il est resté à quelques secondes de Max pendant toute la course."

"Alors, chapeau bas à lui, à Racing Bulls. Et encore une fois, ce n’est pas un hasard, mais le fruit du travail acharné de ces gars que je connais bien."

Mais, étant derrière Verstappen tout au long du Grand Prix, on pouvait se demander si Hadjar était autorisé – selon les règles de Red Bull – à attaquer Verstappen.

Mekies a rapidement rejeté toute suggestion de consignes d’équipe entre Red Bull et Racing Bulls.

"Si ce n’était pas autorisé, ce serait illégal. Donc, la réponse est oui, il y était autorisé."

"Et je vous rappelle que l’avant-dernière course, nous avons terminé derrière les Racing Bulls à Budapest."