’Une journée très frustrante’ pour Sauber F1 à Zandvoort

Sauber F1 a raté une bonne opportunité de points au Grand Prix des Pays-Bas, alors que la course a subi deux neutralisations et que plusieurs équipes du peloton ont inscrit des points.

Jonathan Wheatley, le team principal regrette qu’aucune stratégie n’ait réussi à amener Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, finalement 14e et 15e à l’arrivée, dans la zone des points.

"Avant tout, je tiens à féliciter Isack Hadjar pour son premier podium : il a réalisé une excellente performance tout au long du week-end, et j’espère qu’il savourera pleinement ce moment" a déclaré Wheatley, avant de faire le débriefing de la course de son équipe.

"Au vu de notre course, ce fut une journée très frustrante, à la fin d’un week-end difficile ici à Zandvoort. Nos deux pilotes ont manqué des occasions et ont globalement manqué de rythme."

"Gabi a pris un mauvais départ, un point que nous devrons examiner en profondeur ; il a également subi des dommages en début de course suite à un contact avec Colapinto, ce qui a considérablement affecté ses performances."

"Nico, en revanche, a pris un bon départ, mais a manqué toutes les opportunités d’interventions de la voiture de sécurité, que ce soit par un mauvais timing ou par des décisions qui, avec le recul, n’ont pas fonctionné. Sa course a été encore compliquée par une sortie de piste de Colapinto lors du dernier restart, sans laquelle il aurait pu terminer 11e."

"Lors de la dernière intervention de la voiture de sécurité, nous avons choisi de laisser Gabi en piste avec des pneus usés pour tenter de conserver sa position, mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous avons le rythme pour rester devant nos rivaux, nous avons donc monté de nouveaux pneus tendres et il a terminé 15e."

"C’est décevant de voir notre série de courses dans les points prendre fin et notre classement au championnat chuter de la septième à la huitième place. En résumé, une mauvaise journée mais nous allons revenir plus forts pour la prochaine manche à Monza."