’Une journée très frustrante’ pour Sauber F1 à Zandvoort
Wheatley regrette la fin d’une belle série de points
Sauber F1 a raté une bonne opportunité de points au Grand Prix des Pays-Bas, alors que la course a subi deux neutralisations et que plusieurs équipes du peloton ont inscrit des points.
Jonathan Wheatley, le team principal regrette qu’aucune stratégie n’ait réussi à amener Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, finalement 14e et 15e à l’arrivée, dans la zone des points.
"Avant tout, je tiens à féliciter Isack Hadjar pour son premier podium : il a réalisé une excellente performance tout au long du week-end, et j’espère qu’il savourera pleinement ce moment" a déclaré Wheatley, avant de faire le débriefing de la course de son équipe.
"Au vu de notre course, ce fut une journée très frustrante, à la fin d’un week-end difficile ici à Zandvoort. Nos deux pilotes ont manqué des occasions et ont globalement manqué de rythme."
"Gabi a pris un mauvais départ, un point que nous devrons examiner en profondeur ; il a également subi des dommages en début de course suite à un contact avec Colapinto, ce qui a considérablement affecté ses performances."
"Nico, en revanche, a pris un bon départ, mais a manqué toutes les opportunités d’interventions de la voiture de sécurité, que ce soit par un mauvais timing ou par des décisions qui, avec le recul, n’ont pas fonctionné. Sa course a été encore compliquée par une sortie de piste de Colapinto lors du dernier restart, sans laquelle il aurait pu terminer 11e."
"Lors de la dernière intervention de la voiture de sécurité, nous avons choisi de laisser Gabi en piste avec des pneus usés pour tenter de conserver sa position, mais nous n’y sommes pas parvenus. Nous avons le rythme pour rester devant nos rivaux, nous avons donc monté de nouveaux pneus tendres et il a terminé 15e."
"C’est décevant de voir notre série de courses dans les points prendre fin et notre classement au championnat chuter de la septième à la huitième place. En résumé, une mauvaise journée mais nous allons revenir plus forts pour la prochaine manche à Monza."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Sauber - Stake F1 Team
- ’Une journée très frustrante’ pour Sauber F1 à Zandvoort
- Hülkenberg : Le zéro pointé de Sauber F1 est ’une opportunité manquée’
- Bortoleto a été perturbé par ’l’air sale’, Hülkenberg n’était ’pas assez rapide’
- ’Un vendredi correct’ pour Sauber F1, et un espoir de Q3 et de points
- Hülkenberg et Bortoleto ont de bons souvenirs aux Pays-Bas