Hadjar ’allait terminer septième’ sans la dernière neutralisation

Isack Hadjar a de nouveau marqué des points au Grand Prix d’Emilie-Romagne, avec une neuvième place. Le pilote Racing Bulls aurait pu espérer mieux sans un peu de malchance et il a notamment accepté de ne pas lutter contre des voitures plus rapides que lui.

"Le rythme était bon, la stratégie à un arrêt était intelligente. On a étendu [notre relais], à un moment on était cinquième mais il ne fallait pas se battre avec les voitures qui allaient plus vite pour ne pas perdre de temps. On allait terminer septième mais c’est dommage d’avoir la deuxième Safety Car" a déclaré Hadjar à Canal+.

Le Français ne pensait pas s’arrêter lors de cette dernière neutralisation : "Je ne l’ai pas vu venir mais ils m’ont dit de rentrer. J’avais du mal à avoir une image globale de la course, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Au final, on n’a pas gagné en s’arrêtant et j’aurais bien aimé voir ce qui se serait passé si l’on était restés en piste."

Son regard se tourne maintenant vers Monaco, qu’il attend avec impatience : "Ca va être impressionnant, ça va arriver très vite le premier virage, et j’ai hâte. Déjà en F2, la sensation de vitesse était bonne, donc ça va être une autre dimension en F1. Ca va être cool !"

Liam Lawson a terminé loin des points après avoir couru aux alentours de la 15e place et avoir été dans un timing défavorable face aux voitures de sécurité : "Je suis déçu pour tout le monde de mon côté. On a été pris par la VSC et la Safety Car et c’est ce qui nous a renvoyés en fond de classement. C’est un week-end décevant."

Alors qu’il n’a pas marqué un point cette année, que ce soit pour Red Bull ou Racing Bulls, le Néo-Zélandais se bat pour ne pas perdre espoir : "J’essaie de ne pas croire en la chance, mais ça a été difficile récemment. Comme je l’ai dit hier, je continue à travailler dur et j’espère que ma chance tournera."