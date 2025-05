McLaren F1 assume de ne pas avoir inversé Norris et Piastri après la safety car

Fallait-il imposer des consignes d’équipe chez McLaren F1 après la voiture de sécurité finale à Imola ?

Max Verstappen était en tête avec des pneus neufs, suivis par Oscar Piastri en pneus usés et Lando Norris en pneus neufs.

Le Britannique a demandé à la radio que son équipier ne lui pose pas de souci afin de pouvoir tenter de dépasser Verstappen pour la victoire.

Mais il n’y a eu aucune consigne pour aider Norris et tenter de prendre la victoire à Red Bull. Un choix qui parait encore étonnant mais Andrea Stella, le directeur, s’est expliqué.

"C’était une idée en tête," a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’ils envisageaient de demander à Piastri de laisser Norris passer après la voiture de sécurité.

"Nous voulions qu’Oscar ait ses chances au restart. Nous avons donc supposé que si Lando avait de quoi dépasser Max, il aurait dû le faire assez facilement sur Oscar aussi, compte tenu de ses pneus assez usés. Mais non."

"En réalité, si l’écart de rythme avait été suffisant, les choses se seraient réarrangées d’elles-mêmes derrière Max. Nous sommes donc satisfaits de la tournure des événements."

"Les deux pilotes sont satisfaits, ils pensent que c’était juste et que c’est ainsi que nous allons courir."

Lando Norris a ajouté de son côté avant de rejoindre la conférence de presse officielle qu’il comprenait cette façon de penser.

"J’étais avec de meilleurs pneus, mais je ne m’attendais à rien. La lutte était quand même difficile. C’était juste avant le premier virage. C’est comme ça que ça doit être, bien sûr."

"Je perds du temps à cause de ça, et il en perd aussi, mais c’est ce que nous devons faire pour nous battre pour le championnat."

"Si vous essayez de satisfaire quelqu’un, l’autre sera mécontent, c’est comme ça. Je pense que nous avons bien géré la situation, et c’est un bon travail de l’équipe."

Andrea Stella a en tout cas salué la course de Verstappen et Red Bull.

"Ce fut une course mouvementée, avec de nombreux épisodes qui ont changé le cours de la course. Mais ils n’ont pas changé le leader. La tête a été prise, comme vous le dites, dans le premier virage, et à partir de là, bravo à Max aujourd’hui, il a été très rapide."

"Nous avons essayé plusieurs choses pour mettre la pression, en déviant de la stratégie prévue, ce qui n’a pas porté ses fruits. Les pneus durs n’étaient pas très sollicités. Nous avons remporté la course en Arabie Saoudite dans le premier virage grâce à un bon départ et une bonne manœuvre."

"Aujourd’hui, c’était un peu l’inverse, avec une certaine variabilité en course. Ce n’est pas grave. Deux McLaren sur le podium, un bon résultat pour les constructeurs et de bons points pour les deux pilotes."