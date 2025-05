Albon a pensé qu’un podium était jouable pour Williams F1 à Imola

Alex Albon a de nouveau terminé cinquième à Imola, et c’est la troisième fois cette saison pour lui. Le pilote Williams F1 pense que ce qui l’a favorisé pendant la course, c’est d’avoir étendu au maximum son relais en pneus mediums, et il a pu se battre en fin de course.

"C’est ce qu’on peut tirer de ma course. Ce n’est pas qu’on a été chanceux, c’est qu’on a fait un très bon premier relais qui a débloqué la course. Seuls les pilotes de pointe ont pu étendre le relais en pneus mediums, et j’ai été le seul derrière à avoir pu le faire derrière eux" a déclaré Albon, qui sourit d’être frustré d’une nouvelle cinquième place.

"Dans n’importe quelle situation, on aurait dû atteindre la quatrième place aujourd’hui, je ne pense pas que ce soit la faute de Charles, on y est allé un peu fort et j’ai perdu une place face à Lewis. On a terminé cinquième, et c’est bizarre de terminer cinquième et être déçus."

Le Thaïlandais a même pensé jouer le podium pendant la course : "Il y a deux fois où j’ai cru qu’un podium était possible. La première fois, c’est quand j’étais troisième et que j’avais Oscar derrière moi, et il m’a rattrapé trop vite. La deuxième fois, c’était quand je voulais passer Charles."

"Car je savais qu’Oscar avait de vieux pneus, et je me sentais très bien. Je le regrette un peu maintenant, j’aurais pu être plus patient face à Charles, mais vu que je devais aller chercher Oscar, je me suis dit que je devais faire la manoeuvre rapidement. J’aurais dû attendre de vider la batterie de Charles, je l’aurais passé plus facilement."

Albon admet se plaire dans le top 5 : "Les pilotes des top teams jouent plus des coudes que les pilotes du milieu de peloton, étonnamment. Ca me plait, j’aimerais pouvoir dire que l’on se battra tous les week-ends avec eux, je ne pense pas que ce sera le cas mais ça fait deux fois de suite que les faits me donnent tort !"

"On a la voiture pour battre Mercedes et Ferrari"

Carlos Sainz termine huitième d’une course marquée par la stratégie, et il déplore un résultat qui n’est pas optimal : "Je suis un peu mécontent, un autre week-end où l’on a un bon rythme, suffisant pour un top 5, on était plus rapides que Mercedes, plus rapides que Ferrari, je me suis senti bien tout le week-end."

"Mais pour une raison que j’ignore, on ne peut pas être chanceux le dimanche, en ce qui concerne l’exécution de la course. On s’est arrêté tôt, j’avais l’impression que c’était trop tôt et ça l’était. On doit continuer à comprendre et progresser car ça nous coûte des points le dimanche. Mais je sais que ça ne peut que progresser et je reste positif, on se pousse pour progresser."

L’Espagnol reconnait que les progrès de Williams sont satisfaisants, mais il veut maintenant maximiser les résultats : "C’est étrange, car si vous m’aviez dit il y a quelques courses ou même l’an dernier que l’on allait se battre avec Mercedes et Ferrari en rythme pur et qu’une huitième place était possible, j’aurais été surpris."

"Mais la réalité est que lors des deux derniers week-ends, on avait une voiture qui pouvait les battre, et on ne l’a pas fait. Et je ne suis pas content, car je sais qu’on a le potentiel et la vitesse pour les battre. Mais on n’exécute pas bien les dimanches, donc on doit progresser et mieux se comprendre avec l’équipe pour éviter de trop compliquer les choses le dimanche."