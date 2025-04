Haas reconnait que son nouveau plancher pourrait être ’catastrophique’

Haas F1 apporte ce week-end au Japon un nouveau plancher pour sa VF-25, qui a eu des problèmes d’instabilité aérodynamique lors des deux premières courses, avec de très bonnes performances en Chine mais un week-end catastrophique en Australie.

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe qui est aussi local de l’étape ce week-end, détaille la manière dont cette nouvelle pièce a été produite plus vite que ce qu’il faut normalement, et les conséquences possibles.

"Je ne peux pas dire avec certitude quelle sera la différence, parce que pour obtenir les pièces ici, nous avons dû vraiment raccourcir le processus" a déclaré Komatsu. "C’est un risque. C’est une question de jugement. Mais pour moi, nous n’avions pas d’autre choix."

"L’ampleur du problème à Melbourne était énorme. Nous étions la voiture la plus lente de tout le pays. Nous devions donc le faire. Honnêtement, nous nous sommes fiés à la compréhension de nos ingénieurs en aérodynamique et de nos concepteurs pour apporter certaines modifications."

Le Japonais assure que la pièce est positive dans les résultats des tests effectués par informatique et en soufflerie, mais que la corrélation est un doute : "Certaines choses sont donc différentes d’un point de vue géométrique et aérodynamique. Nous nous sommes appuyés sur les dernières connaissances de chacun, sans aucune preuve."

"Parce que nous devions les concevoir, les diffuser et les réaliser, sans quoi nous n’aurions pas pu arriver jusqu’ici. Nous avons donc dû le faire. Mais ensuite, nous l’avons mis dans la soufflerie pour voir si cette idée était correcte ou non. C’est le cas. C’est sans aucun doute la bonne direction. Mais je ne sais pas quelle différence cela va faire."

Komatsu prévient que ces modifications pourtant minimes pourraient amener de grands progrès, ou de grandes difficultés : "Ce ne sont que de petites différences. Mais cela peut déboucher sur quelque chose de catastrophique ou non."

"En fonction de ce que nous verrons, cela pourrait être aussi mauvais que Melbourne, ou cela pourrait être encore mieux que Shanghai. Je pense que la première journée est la clé pour nous ; dès que nous ferons un tour ou dès que nous passerons dans le premier secteur, nous saurons ce qu’il en est."

"Nous devions apporter quelque chose, nous ne pouvions pas venir ici avec la même voiture qu’à Melbourne et nous contenter d’espérer le meilleur. Nous voulions simplement prendre le plus de contrôle possible. C’est juste une question de jugement en termes de gestion des risques pour raccourcir le processus."

"C’est assez éprouvant pour les nerfs. Mais c’est un sentiment honnête. Dès que nous aurons fait un tour, dès que nous aurons traversé le premier secteur, nous saurons si ce sera comme à Melbourne ou non."

La différence en Australie a été la grande liberté de réglages : "Comme nous n’avons pas eu de problème d’oscillation aérodynamique, nous avons pu régler la voiture comme nous le souhaitions et nous avons donc de l’appui aérodynamique. C’est le potentiel que vous avez vu à Shanghai."

"Si vous regardez notre virage 7, il était très rapide. Je craignais que nous ayons un problème dans le virage 7 ou peut-être aussi à l’entrée du virage 1, mais ce n’est pas le cas, nous avons donc réglé la voiture comme nous le voulions. A Melbourne, nous ne pouvions pas, la voiture faisait un tête-à-queue."

"S’il y a une bosse, cela peut juste l’initier - une fois qu’elle a commencé, vous ne pouvez pas l’arrêter. Mais encore une fois, il y a des virages comme le virage 12 à Melbourne, le virage à droite. Dans ce virage, nous avions aussi beaucoup d’oscillation, mais nous avons été rapides."

"Même si vous avez de l’oscillation dans les virages, c’est bien, mais le virage 10 - ou la transition entre les virages 9 et 10 - est la pire des combinaisons. Nous ne pouvons pas prendre de vitesse, puis nous touchons la compression, et c’est la fin de la partie."