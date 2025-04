Gasly rassure sur Alpine F1 : les points vont vite arriver

Alpine F1 est la seule équipe à n’avoir inscrit aucun point pour le moment. C’est une franche déception pour l’écurie française, qui accuse déjà un retard sérieux sur Williams ou Haas F1 au classement des constructeurs.

Pour autant l’Alpine F1 n’est pas la voiture la plus lente. Elle est (au moins) au niveau de l’Aston Martin.

En profitant de la dernière pause de deux semaines, Pierre Gasly a pris le temps de faire le point avec son équipe : où Alpine F1 a-t-elle pêché ? Ou doit-elle s’améliorer en priorité ?

« Je pense qu’en Chine, objectivement, en tant qu’équipe, nous avons légèrement sous-performé. Nous avons réalisé après le week-end qu’il y avait évidemment quelques choses que nous aurions faites différemment avec le recul. C’est pour cela que je reste confiant. »

« Nous avons un bon package, nous avons la performance pour nous battre dans le top 10. Et c’est vraiment une question de… Nous sommes encore au début de la saison, nous apprenons encore à connaître la voiture et à en tirer le maximum. Donc c’est une bonne chose que nous ayons trois courses à venir sur des circuits différents, et je suis enthousiaste à l’idée de reprendre la course. »

Alpine F1 a très bien fini la saison 2024 : mais les progrès cet hiver n’ont-ils pas été insuffisants en comparaison de la concurrence ?

« Notre voiture représente un progrès, oui. Maintenant, tout le monde a progressé. Si vous regardez l’ensemble du plateau, c’est extrêmement serré. Je pense donc que cela se joue à des réglages très fins, spécifiques à chaque circuit. En ce moment, sur deux dixièmes, vous avez probablement six ou sept positions. »

« Malheureusement, nous n’avons pas été assez bons en Chine, mais nous en connaissons les raisons. C’est pourquoi je suis totalement confiant pour être dans le coup lors des trois prochaines courses. »

« Honnêtement, c’est un plateau extrêmement serré. Comme je l’ai mentionné, en deux dixièmes, vous pouvez passer du haut au bas du classement. Objectivement, nous avons réalisé d’excellents essais à Bahreïn. À Melbourne, nous étions en Q3, en lutte pour les points – les conditions étaient assez compliquées, les Safety Cars ne nous ont pas été favorables. Et en Chine, on a eu le sentiment de ne pas avoir tiré tout le potentiel du package. Malgré tout, on termine onzièmes, ce qui aurait pu être une neuvième place, mais la voiture était légèrement en dessous du poids minimum, donc nous n’avons pas marqué de points. »

« Je pense donc que nous sommes confiants. Ce ne sont que deux courses. Nous savons ce que nous devons faire. Il faut se concentrer sur nous-mêmes, sur le travail, et simplement exécuter un bon week-end, et nous serons dans le match. Ce sera très serré toute la saison et il faudra tirer le maximum de chaque week-end. »

Alpine F1 compte déjà 17 points de retard sur Williams ou 14 sur Haas au classement des constructeurs. Cela n’inquiète-t-il pas Pierre Gasly ? Se sent-il déjà sous pression ?

« Absolument pas, parce que nous savons exactement pourquoi nous n’avons pas marqué ces points. Les choses auraient pu être très différentes à Melbourne, avec la dernière Safety Car – nous étions dans les points toute la course. En Chine, nous étions dans le coup et il restait de la performance à exploiter. Donc non, je suis confiant sur le fait que nous allons marquer des points. »

« D’autres équipes ont été un peu plus chanceuses que nous, mais la saison est longue. On l’a vu l’an dernier – nous avons su rebondir très fortement. Je pense que nous avons une meilleure voiture que l’année dernière et je ne suis pas trop inquiet. Évidemment, sur le papier, c’est agréable de se voir bien placé dès le départ, mais rappelons-nous qu’il y a 24 courses. »

Gasly se reconnaît un peu dans ce que vit Liam Lawson

Pierre Gasly a enfin évoqué la situation de Liam Lawson, qui a vécu (mais bien plus rapidement que Gasly) lui aussi une rétrogradation en cours de saison de Red Bull à Racing Bulls-Toro Rosso.

« Je ne me souviens pas de 2019 » sourit Pierre Gasly quand on l’interroge sur ce sujet.

« Je souhaite évidemment le meilleur à Liam. »

Gasly a-t-il une idée des raisons expliquant le fiasco de Lawson chez Red Bull ?

« Je peux, bien sûr, me reconnaître dans certaines choses. Je souhaite aussi le meilleur à Yuki. Je pense qu’il est très difficile de juger quoi que ce soit de l’extérieur. Seul Liam connaît vraiment sa situation et tous les détails, et il faut respecter cela. »

« Nous faisons tous de notre mieux avec les outils que nous avons. Je n’ai aucun doute que tous deux feront de très bonnes choses. Mais ce n’est pas vraiment à moi de commenter, car on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. »