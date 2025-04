Haas F1 : Une ’très belle remontée’ et la cinquième place au championnat

Esteban Ocon a signé sa deuxième entrée dans les points pour Haas F1 en quatre courses, et il admet qu’il ne s’attendait pas à un tel résultat alors qu’il avait eu un accident hier en qualifications. Mais la course s’est très bien passée malgré la 14e place au départ et il a pu terminer huitième du Grand Prix de Bahreïn.

"C’était une très belle remontée. J’étais très déçu de ma performance hier, j’ai laissé tomber l’équipe alors qu’on devait progresser en Q2, puis Q3 et débuter dans une bonne position. C’est ce qui était possible dans mon esprit. Dans notre malheur, c’est un bon circuit sur lequel remonter" a déclaré Ocon.

"On a pris un bon départ, on a fait un bon premier relais, l’équipe a choisi une stratégie agressive qui a bien fonctionné et on a marqué des points tous les deux. Dans le dernier relais, j’étais sous pression des voitures qui avaient bénéficié de la voiture de sécurité, mais Ollie est remonté fort et on termine tous les deux dans les points."

Le Français raconte avoir subi une grosse pression de la part de Max Verstappen, comme Pierre Gasly après lui : "Beaucoup de pression ! Quand Max est derrière, vous devez regarder vos rétros à chaque freinage, car vous savez qu’il va tenter quelque chose !"

"J’ai tenu 15 ou 20 tours, ce qui est très bien. J’en parlais avec Pierre à la fin, on a fait le maximum qu’on pouvait mais il a quand même fini devant nous. Mais on se rapproche des voitures de pointe et c’est très bien."

Ocon ne croyait pas à un bon résultat après sa déception du samedi, et il a été impressionné par la clairvoyance d’Ayao Komatsu, son directeur, qui a cru jusqu’au bout à un bon résultat... à raison !

"Ayao était très confiant tout au long du week-end, y compris en qualifications quand nous avons utilisé deux trains de pneus et non trois en Q1. Il savait que la voiture aurait du rythme en course et il avait raison ! L’expérience parle beaucoup, Ayao est un ingénieur de course fantastique avant d’être un directeur, et je suis content que ça se soit passé comme il l’attendait."

Haas pointe désormais en cinquième place au championnat constructeurs : "C’est incroyable ! Je pense que c’est le meilleur début de saison pour l’équipe depuis qu’elle est arrivée en F1. On peut être fiers, ce n’est que le début, il y a d’autres choses à venir et les autres ne vont pas se reposer, c’est sûr, mais on va tout donner à chaque fois qu’on sera en piste."

Oliver Bearman s’élançait dernier et a lui aussi effectué une impressionnante remontée jusqu’à la dixième place finale, permettant à son équipe d’inscrire un cinquième point : "Je me sens très bien, c’était une belle course."

"J’ai volé pendant les 20 derniers tours, j’avais beaucoup de pression avec la Mercedes derrière et en voulant progresser. C’était une belle course et je suis heureux de marquer un point pour l’équipe après une mauvaise qualification hier."

"On est un peu chanceux d’avoir la voiture de sécurité, je me sentais très bien sur le premier relais. Le deuxième relais en pneus durs était plus difficile, mais j’étais le seul en durs à ce moment. On a eu de la chance mais j’ai su tenir ma position, ce qui est plus facile à dire qu’à faire avec des voitures plus rapides autour. Je suis très fier, et l’équipe a été fantastique."