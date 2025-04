Hülkenberg va certainement être disqualifié du Grand Prix de Bahreïn

Nico Hülkenberg a terminé 13e du Grand Prix de Bahreïn et va certainement être disqualifié pour une usure excessive de la planche sous sa monoplace. Le pilote Sauber F1 regrettait en plus un départ très difficile et un manque de rythme tout au long des 57 tours de course.

"Pas le meilleur départ mais j’ai pu me rattraper à l’intérieur au premier virage. J’étais à l’extérieur au deuxième virage, j’ai été poussé sur le vibreur et j’ai perdu toute la puissance avant le virage 4 et je me suis retrouvé dernier avant le virage 4" a déclaré Hülkenberg.

"C’était un départ plutôt affreux et ça n’a pas aidé notre stratégie en partant en tendres. On s’est arrêtés tôt avec une stratégie agressive. Il fallait le tenter mais c’était difficile, le circuit a montré quelques faiblesses sur lesquelles on doit travailler, il y a du travail."

Au moment de dresser le bilan des points positifs pour Sauber, l’Allemand regarde du côté du samedi : "Le rythme sur un tour était correct si on avait réussi à tout mettre bout à bout, on était plutôt compétitifs. Mais il y a beaucoup à faire sur le rythme de course."

Gabriel Bortoleto a terminé 19e et s’inquiète du manque de rythme de la C45 : "Je ne pouvais juste pas suivre près des voitures devant, même si le rythme était là. Dès que je me rapprochais, je perdais totalement le grip et je ne pouvais rien faire. On doit tout analyser et comprendre ce qui ne va pas. Les problèmes sont là depuis le début de saison."

Jonathan Wheatley, directeur de l’équipe, ajoute : "aujourd’hui, l’après-midi a été long sur le muret des stands. Nous avons essayé différentes stratégies et différents composés, mais aucun n’a semblé offrir à Gabriel l’avantage de vitesse nécessaire pour se faufiler dans le trafic. Nico, en revanche, a réalisé une course très régulière – malgré un accrochage – et, malgré quelques pénalités infligées à ses concurrents devant lui, il a réussi à terminer 13e. Mais sa place est menacée et il risque la disqualification."

"Si nous avons terminé la course près des points, nous reconnaissons également les facteurs qui ont conduit à ce résultat. Il est désormais temps de se ressaisir, de se recentrer et d’analyser le week-end pour identifier les points non exploités."