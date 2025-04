Verstappen tacle Red Bull après un très mauvais rythme à Bahreïn

Max Verstappen a terminé à la sixième place à Bahreïn, soit une place de mieux que celle qu’il avait au départ.

Cela prouve encore une fois à quel point sa RB21 a des soucis de performance et sur un circuit qui dégrade beaucoup les pneus, contrairement au Japon, le Néerlandais n’a pas pu faire de miracles.

La course a été difficile pour Verstappen, plusieurs problèmes ayant compromis son résultat tout au long de la course, dont des arrêts aux stands ratés.

"Sixième c’est correct vu tout ce qu’on a eu. Le premier arrêt était mauvais, les lumières sont resté allumées. Et en pneus durs on n’avait aucun rythme, les pneus étaient horribles. Le deuxième arrêt s’est passé encore plus mal que le premier, donc j’étais dernier en ressortant."

"Le rythme était très mauvais, mais bien sûr, je ne m’attendais pas à une telle course, car tout a mal tourné, et tout ce qui aurait pu arriver est arrivé. Les arrêts ratés, cela a probablement aggravé la situation, mais je pense que la position à laquelle j’ai terminé est, au final, le maximum que nous aurions pu faire."

"Et le freinage n’était pas meilleur. Le problème n’est pas seulement le feeling au freinage, qui n’est toujours pas au niveau souhaité, mais aussi la surchauffe de nos pneus. Du coup, au freinage, je n’ai aucune sensation, car il est très facile de bloquer l’avant ou l’arrière en même temps."

"Quand on n’a pas d’équilibre, pas de gestion des pneus, ou une gestion des pneus moins bonne que celle des autres, sur ce circuit, c’est pire."

Verstappen suggère que Red Bull ne sait toujours pas où chercher les problèmes à résoudre.

"Si nous savons où les trouver, oui, ça ira mieux. Mais là... Vous devez demander à l’équipe car là, je ne sais pas."

Tsunoda marque ses premiers points pour Red Bull Racing

Pour Yuki Tsunoda, ce sont 2 points à l’arrivée, ses premiers pour sa nouvelle équipe.

"J’ai fait la meilleure course possible je crois, je suis heureux de ces premiers points pour l’équipe," dit le Japonais.

"Nous avons eu une bonne stratégie je crois. Ce n’est pas beaucoup de points, je n’étais pas très loin de Max durant toute la course donc je suppose que ce n’est pas mal. Mais la voiture manque de performance, clairement, l’équipe veut bien mieux que ces quelques points."

"Je ne suis pas là depuis longtemps mais je vais aider du mieux que je peux à trouver des solutions ou des astuces pour essayer de progresser."

"Je suis encore sur une courbe d’apprentissage donc merci à l’équipe pour son soutien, je suis heureux de mes performances avec cette voiture qui n’est pas facile."