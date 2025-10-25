Haas F1 se satisfait des évolutions et salue les progrès de Bearman

Haas F1 poursuit sa marche en avant dans un peloton ultra-serré.

À l’occasion du Grand Prix des États-Unis, l’écurie américaine a enfin pu introduire ses dernières évolutions.

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, dresse un premier bilan positif, à confirmer ce week-end lors du Grand Prix du Mexique.

"Ça fonctionnait correctement. Ce n’est pas une énorme différence, mais dans un milieu de grille aussi serré, même un dixième peut décider entre une élimination en Q1 et une présence en Q3. Il n’y a quasiment aucune différence entre une 18e et une 8e place," explique le Japonais.

Consciente de l’impact parfois marginal mais décisif de chaque nouveauté, Haas a choisi la prudence en ne montant le package que sur une seule monoplace lors des premiers essais à Austin.

"Nous voulions vraiment nous assurer qu’il s’agissait d’un pas en avant. Nous l’avons mesuré, et cela allait dans la bonne direction."

Selon Komatsu, l’amélioration se situe principalement dans l’équilibre global de la VF-24.

"Nous avions un peu d’instabilité dans le rapide et beaucoup de sous-virage dans le lent. Nous avons réduit cet écart et gagné un peu plus d’adhérence générale. Chaque petit pas qui donne de la confiance au pilote aide."

Bearman impressionne… et doit encore apprendre à tout assembler

Le patron de Haas a naturellement été interrogé sur Ollie Bearman, l’un des rookies les plus en vue de la saison et qui semble éclipser Esteban Ocon ces derniers temps. Le Britannique brille en qualifications, ce qui ne surprend guère Komatsu.

"Il est naturellement très, très rapide. Pour nous, il s’agit surtout de construire son week-end. La marge d’erreur est minuscule. Même si tu réussis 90 % du week-end, une erreur en qualif ou en course peut tout ruiner."

"Bakou a été un exemple frappant. Ollie était incroyablement rapide des EL1 aux EL3. Puis en Q2, il s’est retrouvé du mauvais côté de cette marge et s’est fait sortir. Ensuite, c’est très difficile à rattraper. L’objectif est clair : transformer sa pointe de vitesse en constance. C’est une question de régularité et de réussir à faire le pic de performance au bon moment. C’est ce sur quoi nous travaillons."

Les progrès du jeune pilote sont toutefois indéniables.

"À Singapour il a tout mis bout à bout. À Austin, il y a eu quelques accrocs, mais dans l’ensemble, une excellente qualification et une très solide course sur la grande majorité. Je suis vraiment impressionné par ses progrès."

Le week-end mexicain marque une date symbolique : deux ans depuis les débuts de Bearman en EL1… déjà chez Haas.

"Il n’est plus un adolescent. Il avait 18 ans lors de sa première séance avec nous et je n’arrivais pas à croire qu’il avait seulement 18 ans. Il avait déjà une maturité incroyable et comprenait parfaitement ce dont l’équipe avait besoin."

"Deux ans plus tard, il coche toutes les cases. Il progresse partout, il est très impliqué, ouvert aux retours, même aux conversations difficiles. C’est un excellent joueur d’équipe. Il fait des progrès énormes à chaque course."

Hirakawa, un projet à long terme

Haas ne mise pas sur un seul jeune pilote. Le directeur de l’équipe a confirmé que Ryo Hirakawa reste un candidat crédible à l’avenir en F1. Le Japonais soutenu par Toyota, partenaire technique de l’équipe, était en piste hier lors des Libres 1.

"Nous travaillons étroitement avec lui cette année et nous avons un programme prêt pour l’an prochain. Il comprend parfaitement les objectifs d’ensemble et fait un travail très professionnel. Nous devons simplement continuer de construire là-dessus."

Gagner des places au championnat constructeurs, si possible !

Dans la lutte pour la 8e place, Haas accuse un retard de 11 points sur Sauber. Komatsu refuse de se focaliser sur les comptes d’apothicaire à cinq courses de la fin.

"Tout le monde est très compétitif. Jonathan Wheatley (directeur de Sauber) et ses gars ont fait un travail incroyable. Nico est excellent depuis quelques courses, et Gabriel est un rookie impressionnant."

"Il ne sert à rien de se dire qu’il faut prendre tel point ici, tel point là. Nous devons nous concentrer sur ce qui est devant nous : tirer le meilleur des pilotes, le meilleur de la voiture, se placer le mieux possible pour la suite des séances. Le résultat sera ce qu’il sera. Que ce soit suffisant ou non pour remonter au classement, nous ne pouvons pas le contrôler. Alors nous nous focalisons sur travailler en équipe pour tout optimiser. Ce qui doit arriver arrivera."