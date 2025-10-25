Ferrari dans l’espoir d’un nouveau moment magique à Mexico

Après être remontée sur le podium à Austin grâce à une meilleure exploitation de sa monoplace, Ferrari aborde le Grand Prix du Mexique avec prudence, mais aussi l’envie de confirmer.

Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia, a détaillé les leçons tirées du Texas et les défis uniques du week-end mexicain après les premiers essais libres qui ont eu lieu hier.

"À Austin, on a encore une fois appris que nous avions de grandes variations de performance entre le vendredi et le samedi. C’était vrai pour nous, pour Red Bull, pour McLaren, pour Mercedes. Certaines équipes ont perdu six dixièmes, d’autres ont progressé de deux ou trois dixièmes. C’est partout pareil sur la grille aujourd’hui, avec de gros écarts d’une séance à l’autre, principalement liés aux pneus et à leur préparation. Il faut être irréprochable, car c’est la clé de la performance."

Pour autant, le Français refuse de tirer des conclusions hâtives après les premiers essais au Mexique.

"Je suis assez vieux pour ne rien conclure après une journée d’essais libres. Je préfère être dans le bon rythme plutôt que l’inverse, évidemment. Mais globalement, on sait que Mexico est un exercice particulier. En essais libres, la piste est très verte. Il y aura énormément d’évolution jusqu’en qualifications, et même dimanche. On doit avancer étape par étape."

Interrogé au sujet des problèmes de freins récemment observés sur la Ferrari mais aussi chez d’autres équipes, Vasseur reste vigilant mais confiant.

"Les deux tracés n’ont rien à voir. Ce n’est pas du tout le même problème. Vendredi tout était sous contrôle, même si le week-end est loin d’être terminé. Tout le monde doit gérer, pas seulement les freins mais aussi le moteur. Il faut trouver le bon équilibre entre moteur, freins, etc. C’est assez complexe ici. Mais jusqu’à présent, tout est sous contrôle."

Les contraintes de refroidissement, exacerbées à plus de 2 200 mètres d’altitude, joueront également un rôle critique.

"Le peloton est très serré. On l’a vu la semaine dernière, cela se joue à quelques dixièmes. Mexico est un cas particulier parce que vous devez garder le refroidissement sous contrôle tout le week-end. C’est un énorme défi pour tout le monde."

Un miracle mexicain ? Vasseur tempère, mais pousse son équipe

Alors que la victoire échappe à Ferrari depuis celle de Carlos Sainz… au Mexique justement l’an passé, le directeur n’élude pas l’enjeu. Y aura-t-il enfin une victoire miracle de la Scuderia ce week-end ?

"Merci pour le miracle ! Le peloton est vraiment, vraiment compact. On va essayer encore. On pousse, on pousse en équipe pour gagner avant la fin de la saison. On verra dimanche."

Charles Leclerc, souvent proche du succès cette année, attend également de concrétiser. L’unité du groupe est en tout cas intacte, insiste Vasseur, reconnaissant envers ses deux pilotes qui l’ont récemment soutenu publiquement.

"C’est agréable de sentir que nous sommes unis. On travaille ensemble, depuis le premier jour. La saison n’est pas facile, mais c’est la vie d’une équipe de course. Travailler ensemble, pousser tous dans la même direction, c’est la meilleure réaction possible."

"Charles avait très mal commencé à Austin, et nous avons fait une très belle remontée en travaillant avec tous les gars sur la piste et à Maranello. Le fait que les pilotes soient unis et poussent dans le même sens compte énormément."