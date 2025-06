Haas F1 s’attend à une ’bataille très serrée’ sur le Red Bull Ring

Haas F1 veut continuer à se battre pour sa sixième place du championnat du monde constructeurs en Autriche. Esteban Ocon explique pourquoi il aime énormément le circuit du Red Bull Ring, et rappelle de très bons souvenirs qu’il a sur ce tracé, même avant la Formule 1.

"L’Autriche est toujours un week-end intéressant. Les freins sont assez durs sur le Red Bull Ring et c’est l’une des courses qui se situe un peu en altitude. Il y a des sections très rapides, un peu plus proches des circuits les plus rapides de l’année, et c’est l’une des classiques" a déclaré Ocon.

"C’est également là que j’ai décroché mon premier podium, il y a longtemps maintenant en Formule Renault, et à l’époque, le circuit était très différent. Ce qui n’a pas changé, c’est l’atmosphère extraordinaire, nous aimons tous courir ici."

Ollie Bearman a gagné en F2 l’an dernier en Autriche et espère retrouver un bon niveau de performance : "J’ai de bons souvenirs de la victoire du Red Bull Ring ici l’année dernière, et après un bon week-end au Canada, je me sens bien. C’est un endroit magnifique avec des fans vraiment passionnés, donc c’est définitivement un point fort de la partie européenne de la saison."

"C’est un circuit court, rapide et vallonné, donc c’est un plaisir de piloter quand on accroche un tour ensemble. Il est important d’avoir une bonne communication et une bonne préparation ici, mais je n’ai aucun doute sur le fait que nous serons dans le coup."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, espère voir une nouvelle bonne performance sur un circuit très court, et donc très serré : "Nous revenons en Europe après le succès de notre 200e Grand Prix au Canada, et nous aimons toujours venir sur ce circuit passionnant au milieu de la campagne autrichienne."

"Le Red Bull Ring a un bon flux de virages avec de grandes ondulations. Avec une combinaison de trois lignes droites avec DRS, des virages à fort freinage et des enchaînements de virages à moyenne et haute vitesse, il est dur pour les pneus et offre toujours de belles courses."

"Nous sommes dans une bataille extrêmement serrée au milieu du peloton et donc chaque détail fait la différence. Nous devons commencer ce week-end en force et bien préparer les qualifications et la course."