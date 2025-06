Hülkenberg : ’les choses se mettent en place’ chez Sauber F1

Sauber F1 reste sur deux entrées dans les points consécutives, en Espagne et au Canada. Nico Hülkenberg espère confirmer ces progrès en Autriche ce week-end, sur le Red Bull Ring, où la hiérarchie promet d’être serrée.

"C’est toujours une très bonne ambiance de courir en Autriche - le cadre est unique et il y a une bonne énergie autour de l’événement. Les deux derniers week-ends ont marqué un progrès modéré pour nous, et les choses commencent à se mettre en place" a déclaré Hülkenberg.

"Ce week-end, nous avons de nouvelles pièces sur la voiture, donc la clé sera de comprendre comment elles se comportent et de monter en puissance au fil des séances. Nous allons nous concentrer sur les détails et tout mettre en place, comme nous l’avons fait récemment, afin d’avoir une nouvelle chance de repartir avec quelque chose."

Gabriel Bortoleto est heureux d’aller courir en Formule 1 en Autriche : "J’ai vraiment hâte d’être à Spielberg : J’aime le circuit et c’est un endroit sympa pour courir. Les deux derniers événements ont été encourageants pour l’équipe et ont montré les progrès que nous avons réalisés."

"J’ai aussi envie de faire un bon résultat de mon côté. Ce week-end, il s’agit de prendre un bon rythme dès le départ et de tirer le meilleur parti de ce que nous avons à offrir. L’équipe a travaillé très dur en coulisses et sur la piste, et je suis impatient de poursuivre les progrès accomplis jusqu’à présent."

Jonathan Wheatley, le directeur, détaille les progrès effectués et les objectifs pour le Red Bull Ring : "Nos performances en Espagne et au Canada ont été encourageantes et reflètent la direction que nous avons prise, à la fois sur la piste et à l’usine. L’Autriche nous offre l’opportunité de poursuivre sur cette lancée avec l’introduction de nouvelles pièces dès la première séance d’essais."

"Spielberg est l’un des circuits les plus courts de Formule 1, les écarts seront donc faibles, même si les performances sont très proches cette saison. Il y a encore beaucoup de travail devant nous et l’équipe reste concentrée sur l’exécution, saisissant chaque occasion de construire, étape par étape, sur les progrès réalisés au cours des dernières semaines."