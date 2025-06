Vettel révèle être prêt à revenir chez Red Bull

Sebastian Vettel est moins pessimiste que certains quant à l’avenir de l’écurie Red Bull Racing et révèle qu’il est de plus en plus proche de revenir dans le giron Red Bull, pour épauler le Dr Helmut Marko... avant de le remplacer ?

Autrefois une force dominante de la F1 et désormais minée par des conflits internes et des départs de membres importants du personnel, Red Bull repose pour l’instant sur le talent de Max Verstappen.

"Il fait des merveilles avec cette voiture et cette équipe. Sans Max, l’écurie serait déjà une équipe de milieu de tableau, voire de fond de grille. Il multiplie les miracles, mais à un moment donné, cela s’arrêtera," confie son ami Robert Doornbos, ancien pilote de F1.

Certains pensent que ce moment se produira en 2026, lorsque Red Bull cédera ses moteurs Honda d’usine à Aston Martin et lancera ses propres moteurs Red Bull-Ford pour la nouvelle réglementation.

Comme Verstappen, Vettel a également remporté quatre championnats du monde consécutifs avec Red Bull, jusqu’à un changement majeur de réglementation.

Verstappen connaîtra-t-il le même sort ?

"C’est difficile à prévoir," confie Vettel à RTL.

"En termes de structure et de personnel, je pense que Red Bull est en très bonne position. Ce qui se passe ne concerne pas seulement les infrastructures et le personnel."

"McLaren a connu une très bonne progression ces derniers temps. Red Bull n’est plus la force dominante qu’elle était auparavant. Mais même si c’est un peu plus difficile maintenant, Max et l’équipe ne sont pas loin de la première place."

Vettel admet cependant que la réglementation moteur 2026 constitue une grande incertitude pour Red Bull.

"Ça pourrait être acceptable ou cela pourrait être un peu plus difficile dans les années à venir. Personne ne peut le prédire aujourd’hui."

Vettel a été fortement associé à une reprise du rôle de conseiller qu’occupe actuellement son mentor et celui de Verstappen, le Dr Helmut Marko, âgé de 82 ans. Vettel admet enfin être intéressé par un retour au sein de l’équipe.

"Oui, nous verrons quel rôle cela pourrait être."

Quant à Marko, il a insisté : "Helmut est irremplaçable, disons le ainsi. Quel personnage ! Il a apporté une contribution considérable depuis 2005."

Des rumeurs selon lesquelles Marko envisagerait de prendre sa retraite, ou que ses successeurs pourraient le pousser à partir, se multipliaient ces derniers mois. Avant de se calmer.

"Il est toujours là et je souhaite qu’il continue à travailler longtemps. Mais c’est un réaliste absolu et il le sait. Je connais très bien ce poste et il sait ce qu’il fait. J’aurais encore beaucoup à apprendre de lui. Il est également possible que son poste soit pourvu différemment."

Une autre suggestion avancée à Vettel est que le problème actuel chez Red Bull vient de son directeur d’équipe, Christian Horner.

"Je ne sais pas," a répondu Vettel. "J’ai été absent de l’équipe trop longtemps. Mais il reste quelques ingénieurs de mon époque, et je suis toujours en contact avec Christian. Je sais que beaucoup de choses ont changé depuis mon passage dans l’équipe. Elle est même devenue encore plus grande, d’ailleurs."