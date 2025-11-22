Hülkenberg se félicite d’une qualification ’propre’ en 11e place à Las Vegas

Sauber F1 a connu une qualification mitigée à Las Vegas. L’équipe a enregistré une bonne performance de Nico Hülkenberg, qui a failli atteindre la Q3 et s’est qualifié 11e sur le circuit du Strip, dans une séance marquée par la pluie.

Le pilote allemand a révélé que malgré sa grande expérience, il n’avait presque jamais connu de telles conditions, avec des chronos effectués en pneus pluie à plus de 30 secondes des références des EL3 en début de Q1.

"Ce fut l’une des séances de qualification les plus difficiles que j’ai connues, en particulier en Q1, avec des conditions incroyablement mauvaises. Vegas est déjà un circuit difficile en soi, avec son réglage à faible appui aérodynamique et son asphalte glissant, et une fois que la pluie s’est mise à tomber, c’est devenu encore plus imprévisible" raconte Hülkenberg.

"Je pense que nous avons bien géré la séance dans l’ensemble, mais la Q3 nous a échappé à la toute fin. J’ai eu un problème dans le dernier virage de mon dernier tour et j’ai perdu du temps, ce qui était frustrant car j’aurais pu être tout près. Mais nous n’avons pas commis d’erreurs majeures et nous avons fait une séance propre, ce qui était important aujourd’hui."

En revanche, Gabriel Bortoleto n’a pas pu faire mieux que le 17e temps, et il s’étonne de la manière dont il a régressé au fil de cette partie de qualification : "Je me sentais plutôt à l’aise au début de la séance, et le rythme me semblait bon, mais dans les deux ou trois derniers tours, j’ai perdu pied."

"C’était en fait ma première séance de qualification entièrement sous la pluie : la visibilité était très mauvaise, tout semblait très intense et j’avais du mal à trouver de l’adhérence."

"Nous devrons analyser les raisons pour lesquelles tout s’est dégradé au fur et à mesure que la Q1 avançait, car je n’ai tout simplement pas réussi à tirer le meilleur parti de ma voiture dans les derniers tours."

Le Brésilien admet que sa course sera compliquée en s’élançant de la neuvième ligne : "Demain, la tâche ne sera pas facile, puisque nous partirons en fond de grille, mais nous allons tout faire pour tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présentera pendant la course."