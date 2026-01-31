Haas F1 est ’bien plus avancée’ que lundi dans la compréhension de la VF-26

Haas F1 a bouclé la semaine de tests de Barcelone par une journée très productive hier, qui lui a permis de totaliser 387 tours, soit plus de 1800 kilomètres en trois journées de roulage. Ayao Komatsu, le directeur, se félicite d’une telle productivité.

L’équipe américaine a été la troisième à aligner le plus de kilomètres sur la semaine derrière Mercedes et Ferrari. Le Japonais détaille la dernière journée de tests de cette semaine espagnole.

"C’était une très bonne matinée, on a eu des problèmes de fiabilité mercredi, mais l’équipe a fait un très bon travail pour modifier la voiture. On a reçu les pièces jeudi et on a pu prendre la piste le matin à 9h. Tout a été fantastique et je suis très content de cette matinée de vendredi," a déclaré Komatsu.

"On apprend constamment avec la voiture, c’est un énorme changement sur le plan du châssis et du moteur, pour savoir comment avoir la performance et comment être constant. Tout ce que nous faisons ici nous met en bonne position pour Bahreïn et je suis très satisfait."

Il confirme que les progrès sont palpables autour de la VF-26 après ces trois jours : "Maintenant qu’on a pu faire rouler la voiture de manière plus constante, les gars peuvent se concentrer sur les problèmes et sur leurs solutions. C’est un processus étape par étape, et on est bien plus avancés que lundi."

Le travail ne fait que commencer pour les équipes avec les voitures 2026, et Haas ne fait pas exception. Komatsu confirme qu’il va falloir dérouler les données accumulées, et il se félicite d’un roulage très important.

"On a une énorme quantité de données à étudier, les caractéristiques aéro sont très différentes, il y a beaucoup à digérer sur le moteur, donc faire plus de 100 tours le matin est très utile. On fait des progrès."