Aston Martin F1 fait une croix sur une journée de tournage et 42 tours en plus

Enfin entrée en piste avec son AMR26, Aston Martin F1 entendait maximiser chaque kilomètre disponible à Barcelone. L’écurie britannique n’a finalement roulé qu’une heure jeudi et la journée de vendredi. Mais elle comptait rester au Circuit de Catalunya pour une journée de tournage (filming day), afin de poursuivre le développement de sa nouvelle monoplace après un début de shakedown perturbé. Ce plan a finalement été annulé.

Très attendue dans cette nouvelle ère à aérodynamique active, la voiture conçue sous la direction d’Adrian Newey n’a effectué ses premiers tours de roue que tardivement. L’AMR26 a été dévoilée jeudi en fin de journée, lorsque Lance Stroll a quitté le garage dans la dernière heure des essais pour offrir à Aston Martin ses premiers kilomètres avec sa F1 2026.

Le Canadien n’a cependant couvert que cinq tours avant de voir son roulage interrompu. Les commissaires de piste ont repéré un problème qui aurait été d’origine électrique, matérialisé par une anomalie au niveau des feux de la monoplace. Contraint de stopper sa voiture en piste, Stroll a vu l’AMR26 être récupérée sous haute vigilance, les mécaniciens d’Aston Martin intervenant équipés de gants haute tension.

Le lendemain, Fernando Alonso a pris le relais pour la dernière journée de shakedown à Barcelone. L’Espagnol a bouclé 61 tours, signant un meilleur chrono en 1’20’’795. Un temps qui le plaçait à 4’’447 de la Ferrari de référence pilotée par Lewis Hamilton.

Toutefois, les informations en provenance du circuit tempèrent largement cet écart. Alonso aurait roulé avec une vitesse maximale volontairement limitée, comprise entre 230 et 275 km/h, Aston Martin se concentrant avant tout sur la validation des systèmes de l’AMR26 ainsi que sur l’intégration de son nouveau groupe propulseur Honda, plutôt que sur la performance pure.

Au total, l’écurie britannique a parcouru officieusement 66 tours sur un jour et une heure de roulage. Un chiffre très modeste comparé à certaines équipes qui ont couvert l’équivalent de 4 à 7 distances de course, voire davantage, sur l’ensemble des trois journées d’essais.

C’est dans cette optique qu’Aston Martin devait poursuivre son programme en Catalogne. L’équipe voulait effectuer un filming day supplémentaire sur le tracé de Barcelone, ce qui permettrait d’ajouter jusqu’à 42 tours au compteur de l’AMR26, avec des pneus Pirelli de démonstration.

Le règlement de la Formule 1 autorise en effet chaque équipe à organiser deux journées de tournage ou de shakedown, avec une limite fixée à 200 kilomètres par journée. Avec une longueur de 4,657 km, le Circuit de Catalunya offre ainsi la possibilité de parcourir exactement 42 tours supplémentaires.

Cependant ces plans ont finalement été annulés ce samedi et l’équipe est de retour vers Silverstone pour préparer les essais de Bahreïn. Les 61 tours couverts par Alonso ont-ils convaincus Aston Martin F1 d’une bonne fiabilité préliminaire pour se passer de ces 42 tours en plus ?