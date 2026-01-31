Cadillac F1 ’gagne en efficacité’ à chaque fois que sa voiture roule

Cadillac F1 a conclu ses premiers tests par une journée solide hier, durant laquelle Valtteri Bottas a pris le volant de la monoplace (toujours sans nom officiel pour son châssis, ndlr), et a pu rouler sans rencontrer trop de problèmes techniques. De quoi rassurer Graeme Lowdon, le directeur de l’équipe.

Le Britannique se félicite de voir son personnel s’habituer à travailler de manière commune, et il détaille ce qui a été bouclé cette semaine pour faire progresser l’équipe en matière d’efficacité et sur le plan opérationnel.

"On est heureux et encouragés par la manière dont les choses se sont déroulées après avoir réalisé de bons progrès. On a travaillé sur les choses que l’on découvre toujours sur une nouvelle voiture, mais aussi sur tout ce qu’il faut pour exploiter une voiture de Formule 1," a déclaré Lowdon.

"Chaque jour, on a continué à dérouler les processus, ça fonctionne de mieux en mieux et c’est encourageant. Il reste encore beaucoup de travail mais c’est pareil pour toutes les équipes, et l’on ira à Bahreïn avec un feeling positif."

"Ce vendredi n’était que le quatrième jour que cette équipe opère sa première Formule 1, et chaque tour effectué lors des essais nous a fourni des informations précieuses. Chaque jour, nous gagnons en efficacité, les procédures fonctionnent bien et tout le monde travaille extrêmement bien ensemble, ce qui me réjouit beaucoup."

Lowdon se félicite de pouvoir compter sur Bottas et Sergio Pérez pour mener le travail en piste et auprès de l’équipe.

"L’expérience combinée des pilotes est très important. Ils ont de nombreuses victoires et de nombreux podiums à eux deux, et ils ont travaillé avec plusieurs équipes."

"Tout est nouveau dans notre équipe et dans nos garages, et ce serait un environnement difficile pour des rookies. Et la manière dont les pilotes ont interagi avec les ingénieurs, les mécaniciens et l’équipe nous montrent le bénéfice de cette expérience."

Désormais, Cadillac va se préparer à aller à Bahreïn, maintenant que les tests de fiabilité ont été faits. Lowdon confirme que l’équipe va se préparer à conduire des tests de performance lors des prochains roulages.

"L’objectif cette semaine était de faire un shakedown, faire différents tests qui ne sont pas orientés vers la performance mais vers la fiabilité pour avoir une plateforme stable. A Bahreïn, on pourra se concentrer sur la performance et voir à quel point la voiture pourra aller vite, ce qu’on n’a pas encore fait ici."