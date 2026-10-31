GP du Mexique, EL2 : Leclerc reste invaincu ce vendredi, quatre équipes en 3 dixièmes

Le GP du Mexique continue en ce vendredi soir, avec les EL2 sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico. Une séance cruciale puisqu’elle est la plus représentative des conditions des qualifications qui se dérouleront demain une heure plus tôt, et de la course dont le départ sera donné dimanche deux heures plus tôt. C’est donc l’occasion de faire un gros travail de fond sur la préparation des voitures.

Dix titulaires qui ont laissé leur place en EL1 vont lancer leur week-end avec ces EL2. Lando Norris chez McLaren, Max Verstappen chez Red Bull, George Russell chez Mercedes, Franco Colapinto, chez Alpine, tandis que chez Williams, Alex Albon va se lancer.

Racing Bulls va faire revenir Liam Lawson, et Esteban Ocon est de retour au volant chez Haas. Audi retrouve Gabriel Bortoleto, Aston Martin rend le volant de la deuxième monoplace à Lance Stroll, et Valtteri Bottas est également de retour chez Cadillac.

A noter que Bottas est pénalisé d’un renvoi en fond de grille après avoir écopé de 50 places de pénalité pour des changements de tous les composants moteurs, tandis que Bortoleto reculera de cinq places sur la grille.

22h30 : Malgré la fin de son aventure de deux saisons chez Haas, Esteban Ocon n’a pas perdu espoir d’aller chercher un baquet l’année prochaine, qu’il s’agisse d’une place de titulaire chez Cadillac ou d’un autre rôle ailleurs. Le Français assure en tout cas discuter avec plusieurs équipes sur la grille.

22h33 : Carlos Sainz s’est agacé des propos de Fernando Alonso qui ont visé Alex Albon et les autres pilotes de fond de grille, après l’agacement du double champion du monde à Austin, prolongé par de nouvelles déclarations à Mexico.

22h35 : Ocon a aussi expliqué comment il a fait chez Haas pour avoir un impact important sur le développement des monoplaces depuis qu’il a commencé dans l’équipe américaine.

22h37 : Toujours chez Haas, Oliver Bearman n’est pas encore officialisé. Et alors que l’annonce devrait arriver "bientôt" selon son directeur Ayao Komatsu, le Britannique a expliqué qu’il aimerait signer un top 5 à Mexico, comme en 2025.

22h40 : Mais le directeur de l’équipe américaine a aussi rejeté formellement les rumeurs selon lesquelles il serait en conflit avec son pilote au sujet des prétentions salariales de ce dernier.

22h42 : Sergio Pérez a prolongé cette semaine chez Cadillac pour trois saisons supplémentaires. Le Mexicain, qui roule a domicile ce week-end, a pu établir précisément ses ambitions après cette annonce.

22h46 : Daniel Ricciardo s’est aussi exprimé récemment, et il a expliqué qu’il aimerait faire les 24 Heures du Mans avec son ancien équipier, Max Verstappen. Ce dernier a répondu à la proposition et posé ses conditions pour que celle-ci puisse un jour devenir réalité.

22h52 : Cadillac F1 a révélé avoir emprunté les monoplaces conçues sur base de F2 pour le film ’F1’, lors d’un roadshow cette semaine avec Pérez au Mexique. L’équipe a expliqué pourquoi elle a dû faire ce choix.

22h55 : Chez Cadillac toujours, Colton Herta a validé sa Superlicence en marquant son 40e point nécessaire, et il est donc éligible à être désigné titulaire pour 2027. Budkowski a lui mis une nouvelle fois la pression sur Bottas pour conserver son baquet.

22h58 : Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, a expliqué la situation de l’équipe du côté du moteur : "Il n’y a pas eu de problèmes fâcheux jusqu’à présent liés à l’altitude. Pour être tout à fait honnête, nous avons eu un problème de moteur avec Isack [en EL1] et perdu un peu de temps en piste, mais les gars ont fait du très bon travail et ont réussi à le renvoyer en piste. Mais rien en lien avec l’altitude. Le week-end est encore long. J’espère que c’est définitivement réglé."

23h00 : C’est parti pour les EL2 du GP du Mexique !

23h01 : Ocon se plaint d’un manque de direction assistée, il tente un tour mais va rentrer si le problème n’est pas résolu.

23h02 : Et Bearman est arrêté dans l’échappatoire du premier virage ! Le début de séance est compliqué pour Haas, Bearman repart mais on lui demande de revenir au stand.

23h04 : Verstappen sort directement en pneus tendres, certainement pour tester les conditions telles qu’elles seront demain en fin de Q3, puisque ce sera l’heure de la fin de la séance qualificative. Les pilotes Mercedes sont en pneus mediums, et les pilotes Racing Bulls en durs.

23h05 : Hadjar signe le meilleur temps en 1’19"584 en mediums, devant Lindblad qui était en gommes dures.

23h06 : Kimi Antonelli se place deuxième en mediums, et Oscar Piastri fait mieux en gommes dures en 1’19"239. Lewis Hamilton va encore plus vite en 1’18"741 alors que Charles Leclerc était en difficulté dans son tour rapide.

23h08 : Liam Lawson s’agace d’être bloqué par une Alpine : "C’est quoi ça, je suis invisible ?", demande-t-il à son ingénieur, qui lui dit que le dernier secteur est difficile. "Rien de difficile, il était planté au milieu du chemin", répond le Néo-Zélandais.

23h09 : Lando Norris a pris le troisième temps en pneus mediums, et Verstappen se place quatrième devant Russell et Hadjar. Il y a apparemment une fuite sur la voiture de Bortoleto, qui est ramenée au stand.

23h10 : Leclerc en termine avec un tour rapide et il se place en tête en 1’18"257 en pneus mediums. Pour Bortoleto, la situation est compliquée car il a déjà laissé sa place à Freddie Slater en EL1, et il pourrait terminer la journée sans avoir roulé.

23h11 : Antonelli remonte au troisième rang et il est remplacé immédiatement par Piastri. Ce dernier avait des pneus durs, contrairement aux mediums d’Antonelli. Pierre Gasly signe le septième temps provisoire en mediums.

23h13 : Verstappen a attaqué Lawson, et les deux pilotes ont passé le dernier secteur côte à côte, aucun ne voulant lâcher. Verstappen a tassé Lawson hors piste et est venu casser sa dérive latérale sur la Racing Bulls.

23h14 : Le drapeau rouge est agité à cause des débris de la Red Bull ! Et Lance Stroll dit que sa voiture est "cassée" et qu’elle ne fonctionne pas.

23h16 : Lawson s’agace du comportement de Verstappen : "Il m’a percuté, il a juste décidé de me percuter. Tous les week-ends."

23h17 : La séance va reprendre à 23h18.

23h22 : Les Ferrari et Norris sortent en pneus tendres pour tenter de faire un chrono.

23h24 : Leclerc et Hamilton se sont ratés dans leur tour rapide, contrairement à Norris, qui se place en tête avec un 1’18"161, moins d’un dixième devant Leclerc en mediums.

23h26 : Leclerc a encore fait une erreur dans son tour rapide.

23h28 : Et Ferrari dit à Hamilton de stopper sa voiture, ce qu’il fait entre les virages 3 et 4 ! La VSC est déployée, et il semble que ce soit la fin de journée pour le septuple champion du monde.

23h29 : Peu avant son arrêt en piste, Hamilton a perdu la puissance de sa voiture et s’en est inquiété à la radio.

23h32 : La séance reprend !

23h33 : Gasly remonte au cinquième rang.

23h34 : Leclerc s’est placé en tête en 1’17"966 et Antonelli échoue à 0"078.

23h35 : Le Monégasque améliore en 1’17"827, toujours en tendres.

23h36 : Norris s’intercale en deuxième place, et Hadjar en quatrième position devant Russell, Lindblad et Piastri.

23h38 : Russell remonte en troisième position à 3 millièmes de seconde de Norris, et à 0"106 de Leclerc.

23h40 : Ocon remonte au 12e rang.

23h42 : Verstappen prend le cinquième chrono avec un nouveau tour en pneus tendres. Albon ne fait pas mieux que 19e.

23h44 : Ocon est rappelé au stand pour transformer son long roulage en un run en pneus mediums, car les tendres ne vont pas très bien sur la voiture de Bearman. "Non je voulais les tendres, ne me faites pas ça, aller..." lance le Français à la radio, qui ne devrait pas avoir le choix.

23h48 : Stroll est passé à droite de la ligne droite des stands et a soulevé énormément de poussière, sans que l’on comprenne pourquoi, car il était très proche du mur.

23h52 : Les pilotes sont sur des longs relais pour préparer la suite du week-end et jauger la dégradation des pneus.

23h57 : Bortoleto a pu reprendre la piste, mais sa journée aura été très limitée.

0h00 : C’est la fin de la première journée à Mexico !

Leclerc termine en tête devant Norris et les Mercedes de Russell et Antonelli, puis les Red Bull de Verstappen et Hadjar. Lindblad et Gasly suivent devant Lawson et Piastri, qui est en difficulté. Hamilton termine 11e sans avoir roulé pendant la moitié de la séance, et le top 11 se tient en moins de sept dixièmes.

Alonso est 12e devant les Haas, Hülkenberg, Colapinto, Sainz, Pérez, Albon, Stroll, Bottas et donc Bortoleto, qui aura très peu roulé et juste tenté de s’assurer que sa R26 est réparée en vue des EL3, qui seront cruciaux pour lui.