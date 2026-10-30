Haas F1 s’emporte à propos des exigences salariales de Bearman mais refuse d’expliquer le retard

L’avenir d’Oliver Bearman chez Haas continue de susciter des interrogations alors que l’écurie américaine n’a toujours pas officialisé sa prolongation pour la saison 2027. Si la poursuite de leur collaboration semble acquise, certaines rumeurs attribuent ce retard à des exigences salariales particulièrement élevées du Britannique, qui réclamerait au moins six millions d’euros. Des affirmations catégoriquement démenties par Ayao Komatsu. À Mexico, le directeur de Haas s’est emporté contre la propagation de ces informations qu’il juge totalement inventées, tout en refusant de révéler la véritable raison du retard de l’annonce.

Haas a déjà commencé à clarifier son avenir en Formule 1 pour 2027. Plus tôt ce mois-ci, l’écurie américaine a confirmé que Rafael Câmara remplacerait Esteban Ocon la saison prochaine, mais elle n’a toujours pas annoncé officiellement le maintien d’Oliver Bearman.

Une situation qui intrigue dans le paddock, où la prolongation du jeune Britannique est pourtant considérée comme une simple formalité.

L’absence d’annonce a alimenté plusieurs spéculations concernant les discussions entre les deux parties. Certaines informations en Angleterre ont notamment avancé que Bearman réclamerait une importante augmentation de salaire, avec des exigences atteignant au moins six millions d’euros par saison.

Interrogé avant les Libres 2 du Grand Prix de Mexico, Ayao Komatsu a fermement rejeté cette version des faits, dénonçant des rumeurs dénuées de tout fondement.

Le directeur de Haas assure ne pas savoir d’où provient le montant de six millions d’euros évoqué dans certaines publications.

Pour lui, cette affaire illustre un phénomène qu’il a déjà rencontré à plusieurs reprises au cours de la saison : la diffusion d’informations présentées comme provenant de sources internes, mais qui ne reposeraient sur aucun élément réel.

"Je n’ai aucune idée d’où cela sort," a déclaré Komatsu.

"J’ai déjà vécu cela parfois cette saison. Les gens disent qu’il n’y a pas de fumée sans feu, mais certaines personnes inventent vraiment des histoires."

"Ce qui s’est passé à Miami, où apparemment j’aurais eu une dispute avec Esteban Ocon, il n’y avait absolument aucune vérité là-dedans. Et même ces personnes qui affirmaient disposer d’informations internes racontaient des absurdités absolument totales."

Pour le patron de Haas, les affirmations concernant les prétendues exigences financières de Bearman relèvent exactement du même mécanisme.

Il explique avoir découvert cette histoire sur les réseaux sociaux, après que Stuart Morrison, responsable de la communication de Haas, lui a transmis une publication.

"Et cette histoire, encore une fois, je ne sais pas qui a sorti de nulle part ce chiffre de six millions d’euros. La première fois que je l’ai vu, c’était sur Instagram ou quelque chose comme ça, dans un message que Stuart m’avait transféré."

"Je me suis simplement dit : ’Oh, encore une excellente histoire.’ Quelqu’un s’est dit que ce serait une bonne chose pour semer la pagaille."

Komatsu refuse donc de commenter davantage le fond de cette rumeur, qu’il considère comme totalement éloignée de la réalité des discussions entre Haas et son pilote.

"Je n’ai aucun commentaire à faire parce que ce n’est même pas proche de la vérité. Pourquoi devrions-nous nous engager dans de telles absurdités ? Vous savez, à quoi cela servirait-il ?"

Les gens ne vérifient même plus leurs sources

Au-delà du cas particulier de Bearman, Komatsu s’est montré particulièrement critique envers la manière dont certaines informations circulent aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

Selon lui, la recherche de visibilité et d’engagement conduit certains comptes à reprendre des affirmations sans prendre le temps de vérifier leur origine ou leur exactitude.

Il regrette que la répétition d’une même rumeur par de nombreuses personnes finisse par lui donner une apparence de crédibilité, même lorsqu’elle ne repose sur aucun fait.

"Ces gens n’essaient clairement pas d’aider qui que ce soit, n’est-ce pas ? C’est incroyable, de nos jours, que les gens ne vérifient pas leurs sources. C’est plutôt : ’D’accord, je veux obtenir davantage de clics, je veux avoir davantage de likes’, alors ils copient et collent toutes ces histoires et continuent de les faire circuler."

"Avant même que vous vous en rendiez compte, il y a vingt personnes qui reprennent ces histoires et elles finissent par penser que c’est la vérité. Ce sont des absurdités totales."

Ces affirmations concernant les prétendues exigences salariales de Bearman contrastent également avec les déclarations du pilote lui-même.

Avant le week-end mexicain, le Britannique avait en effet assuré que la décision concernant son avenir n’était "pas vraiment entre mes mains", une position difficilement compatible avec l’idée selon laquelle il bloquerait personnellement les discussions pour obtenir une rémunération plus importante.

Pourquoi Haas tarde-t-elle à officialiser Bearman ?

Si Komatsu a catégoriquement démenti les rumeurs concernant le salaire de Bearman, il n’a toutefois pas souhaité expliquer précisément ce qui retarde l’annonce de sa prolongation.

Interrogé directement sur les raisons de cette attente, alors que la poursuite de leur collaboration est largement anticipée dans le paddock, le directeur de Haas a préféré rester discret.

"Je ne pense pas pouvoir entrer dans les détails de ce qui bloque les choses. Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à cette question."

Le Japonais a néanmoins tenu à rassurer sur les intentions de l’équipe et de son pilote.

Selon lui, les deux parties souhaitent poursuivre leur collaboration en 2027 et partagent la même volonté de construire leur avenir ensemble.

"C’est très clair des deux côtés, du côté d’Ollie comme du nôtre, du côté de TGR Haas F1 Team : nous voulons continuer à travailler ensemble."

"Nous travaillons vraiment très bien ensemble, nous nous poussons mutuellement à progresser et, surtout, nous prenons beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Il apporte énormément à l’équipe."

Le directeur de Haas insiste également sur le fait que Bearman et l’écurie évoluent ensemble, ce qui renforce leur volonté commune de prolonger cette association.

"Nous grandissons ensemble, donc nos intentions sont totalement alignées des deux côtés. Nous essayons de trouver une solution pour continuer à travailler ensemble l’année prochaine, et je suis certain que nous y parviendrons."