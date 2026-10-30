Pérez annonce ses ambitions avec Cadillac F1 après sa prolongation de 3 ans

Sergio Pérez s’apprête à vivre un Grand Prix du Mexique particulièrement symbolique. Devant son public, le pilote Cadillac célébrera son 300e départ en Formule 1, quelques jours après l’annonce de sa prolongation de contrat pour trois saisons supplémentaires avec l’écurie américaine. À ce stade de sa carrière, le Mexicain ne cache plus son ambition de terminer son parcours dans la discipline en contribuant à la transformation de Cadillac en une équipe de premier plan. Un défi considérable pour une structure actuellement dernière du championnat, mais auquel il croit profondément au regard des investissements et des moyens mobilisés par General Motors et ses partenaires.

À 36 ans, Sergio Pérez a choisi de s’engager sur le long terme avec Cadillac. Sa prolongation de trois saisons supplémentaires témoigne de la confiance réciproque entre le pilote mexicain et la nouvelle écurie américaine, dont il accompagne les premiers pas en Formule 1 depuis le début de l’année 2026.

Après avoir évolué dans plusieurs structures déjà établies au cours de sa carrière, Pérez découvre une expérience différente, celle de participer à la construction d’une équipe pratiquement à partir de zéro. Une responsabilité qui dépasse largement son rôle habituel de pilote et qui constitue l’une des principales raisons de son engagement.

"J’apprécie vraiment de travailler avec cette équipe, sur ce projet qui part de zéro. C’est un immense défi auquel je suis confronté. Je n’avais jamais fait partie de quelque chose d’entièrement nouveau."

"Normalement, lorsque vous arrivez dans une équipe, tout est déjà structuré et le pilote peut avoir très peu d’influence sur son organisation. Ici, j’ai le sentiment de pouvoir apporter énormément de choses au-delà du simple fait de piloter aussi vite que possible."

Le Mexicain insiste notamment sur le soutien dont bénéficie Cadillac de la part de General Motors et de TWG, deux acteurs dont l’engagement lui donne confiance dans le potentiel du projet. Pour Pérez, il ne s’agit pas simplement de prolonger sa présence sur la grille, mais de donner un véritable sens à la dernière partie de sa carrière.

"Avec le soutien total de GM et de TWG, je crois vraiment que c’est le bon endroit pour moi. C’est ici que je veux terminer ma carrière sur une bonne note avec ce projet. C’est pour cela que j’ai le sentiment d’aborder cette dernière période de ma carrière en voulant donner absolument le maximum avec eux."

Le Grand Prix du Mexique marquera également une étape majeure dans la carrière de Pérez, puisqu’il atteindra le cap des 300 départs en Formule 1.

Seuls six pilotes dans l’histoire de la discipline ont pris le départ de davantage de Grands Prix, une statistique qui illustre la longévité du Mexicain depuis ses débuts en 2011.

Pérez se dit particulièrement fier d’atteindre ce total, même s’il reconnaît que l’augmentation du nombre de courses au calendrier pourrait rendre de tels chiffres plus courants à l’avenir.

"C’est évidemment quelque chose qui me rend extrêmement fier. Aujourd’hui, avec le nombre de courses que nous disputons, d’ici quelques années, des pilotes atteindront 500 ou 600 Grands Prix au cours de leur carrière."

"Mais quoi qu’il en soit, c’est un moment vraiment particulier dans ma carrière, et pouvoir le célébrer ici, devant tout le Mexique, est quelque chose de vraiment unique et spécial."

Au-delà du nombre de départs, Pérez considère que cette longévité témoigne de qualités qui ne se limitent pas à la vitesse pure. Selon lui, réussir à rester durablement en Formule 1 exige une capacité d’adaptation et une compréhension du fonctionnement de la discipline qu’il a dû acquérir très tôt.

"Cela parle de soi-même. Je pense que lorsqu’on arrive en Formule 1, c’est déjà très difficile d’y parvenir, mais y rester longtemps et réussir, avoir une carrière réussie, demande beaucoup plus que simplement piloter vite. C’est quelque chose que j’ai appris très jeune."

Avec le recul de ses 300 Grands Prix, Pérez a également été invité à imaginer le conseil qu’il donnerait aujourd’hui au jeune homme de 21 ans qui faisait ses débuts en Formule 1 en 2011.

Sa réponse ne concerne ni le pilotage, ni les choix de carrière...

"De se détendre un peu et d’en profiter davantage. Quand on arrive en Formule 1, on a tellement de pression sur les épaules, année après année, course après course, que parfois on oublie que le plus important est de profiter du parcours."

"Les choses vont tellement vite en Formule 1 qu’on pense toujours à la prochaine course, au prochain contrat, au prochain podium, et on oublie constamment que le plus important est d’en profiter, parce que tout passe vraiment, vraiment vite. C’est le message que je lui donnerais."

Cadillac investit massivement pour devenir une grande équipe

Si Pérez a choisi de prolonger son engagement, c’est également parce qu’il estime que Cadillac possède les moyens de progresser considérablement dans les prochaines saisons. Le Mexicain assure avoir connaissance des projets actuellement en préparation et se dit impressionné par l’ampleur des investissements consentis par les dirigeants et les propriétaires de l’écurie.

"Évidemment, je sais ce qui se prépare. Je connais la quantité de travail qui est réalisée en coulisses, ainsi que le niveau d’engagement de nos dirigeants et des propriétaires de l’équipe."

"Cadillac n’est pas une équipe qui est arrivée en Formule 1 simplement pour être présente. C’est une marque qui n’a pas besoin de la Formule 1, elle est déjà très, très importante. Ils sont ici parce qu’ils veulent réussir dans ce sport, et ils mettent toutes les ressources nécessaires en place."

"Lorsque je suis allé à l’usine il y a quelques mois, je n’avais jamais vu une usine avec un tel niveau de technologie et d’infrastructures parmi toutes les équipes pour lesquelles j’ai couru. Le niveau d’investissement et d’engagement qu’ils mettent dans ce projet est extrêmement élevé."

Pérez veut quitter Cadillac en ayant contribué à en faire une grande équipe

Actuellement dernière du championnat constructeurs, Cadillac doit encore parcourir un long chemin avant de pouvoir rivaliser régulièrement avec les formations de pointe.

Pérez ne cherche toutefois pas à fixer des objectifs précis en matière de victoires ou de podiums pour les trois prochaines années. Il préfère mesurer la réussite du projet à l’ampleur de la progression réalisée entre aujourd’hui et le moment où il prendra sa retraite.

"Je pense que la Formule 1 est avant tout une question de résultats. Nous avons trois années devant nous pendant lesquelles nous devons vraiment tout donner et voir où cela nous mène."

"Pour le moment, nous sommes la dernière équipe. Ce serait donc vraiment agréable, dans trois ans, de pouvoir regarder en arrière et de se dire : ’Regardez tout le chemin que nous avons parcouru ensemble.’ Cela me rendrait extrêmement fier."

"Évidemment, cela signifie obtenir de solides résultats en piste. Je ne veux pas parler de gagner une course ou de décrocher des podiums, ou quelque chose comme ça, mais je veux vraiment voir que nous sommes devenus l’une des grandes équipes de Formule 1. Alors je serai très heureux."

Un 300e Grand Prix devant un public toujours aussi passionné

Avant de se projeter vers les trois prochaines saisons, Pérez veut surtout profiter de son rendez-vous à domicile.

Le fait d’atteindre les 300 départs précisément au Mexique revêt une signification particulière pour le pilote Cadillac, d’autant que les aléas de sa carrière et du calendrier auraient facilement pu faire tomber cet anniversaire sur une autre course.

"C’est fou d’atteindre les 300 Grands Prix, mais aussi que cela arrive au Mexique. Il s’est passé beaucoup de choses : j’ai manqué une année, manqué quelques courses, d’autres ont été annulées."

"C’est vraiment spécial pour moi d’atteindre ce cap ici, devant tous mes supporters. Je pense que cela signifie beaucoup d’atteindre ce niveau dans ma carrière, mais aussi de pouvoir le célébrer devant tout mon pays."

Pérez se dit également impressionné par la ferveur que suscite toujours sa présence, malgré une situation sportive radicalement différente de celle qu’il connaissait lorsqu’il se battait régulièrement pour les victoires.

"J’ai vraiment le sentiment d’avoir le meilleur public du monde. Quand on regarde les résultats, nous sommes pratiquement la dernière équipe, et pourtant l’engouement ici est aussi important que lorsque je gagnais et que je me battais pour les victoires sur ce circuit."

"Je pense que c’est incroyable et j’attends vraiment dimanche avec impatience. La parade des pilotes sera très spéciale pour moi."