Verstappen et Ricciardo ensemble aux 24h du Mans : un projet séduisant pour Max mais...

Max Verstappen et Daniel Ricciardo pourraient-ils un jour se retrouver au volant de la même voiture aux 24 Heures du Mans ? L’idée n’a rien d’une simple fantaisie lancée devant les médias, puisque le quadruple champion du monde de Formule 1 révèle en avoir déjà discuté avec son ancien coéquipier chez Red Bull. Si l’Australien envisage désormais certaines apparitions ponctuelles en compétition après son départ de la F1, Verstappen se montre lui aussi intéressé par un tel projet. Mais le Néerlandais prévient : il ne participera à la classique mancelle qu’avec une préparation irréprochable et une véritable chance de victoire.

Daniel Ricciardo n’a peut-être pas totalement tourné la page de la compétition automobile. Dans un récent entretien accordé au podcast Beyond the Grid, l’ancien pilote de Formule 1 est revenu sur ses années chez Red Bull, son départ de la discipline et les possibilités qui pourraient encore l’intéresser à l’avenir.

Parmi celles-ci figure une éventuelle participation aux 24 Heures du Mans. Et lorsqu’il lui a été demandé de composer son équipage idéal pour disputer la célèbre course d’endurance, l’Australien n’a pas hésité à citer Max Verstappen en premier.

Ricciardo a également évoqué Sebastian Vettel comme autre candidat potentiel, imaginant ainsi ce qu’il a décrit comme une "sympathique petite réunion Red Bull" entre trois pilotes ayant marqué l’histoire de l’écurie autrichienne.

Interrogé sur cette proposition à l’occasion du Grand Prix du Mexique, Verstappen a accueilli l’idée avec humour, sans pour autant fermer la porte à une collaboration avec son ancien coéquipier.

"C’est un homme intelligent de me choisir pour être dans la voiture," a plaisanté le quadruple champion du monde.

"Mais nous verrons. Cela dépend simplement de beaucoup de choses."

L’intérêt de Verstappen pour les courses d’endurance n’est plus un secret. Le Néerlandais multiplie les expériences en dehors de la Formule 1 et a récemment participé à une épreuve à Portimão, où son équipe et lui ont terminé à la neuvième place.

Mais les 24 Heures du Mans représentent un défi d’une autre ampleur, notamment en raison du niveau de préparation nécessaire pour affronter les spécialistes de la discipline.

Verstappen insiste sur le fait qu’il ne souhaite pas simplement participer à la course pour le plaisir d’être présent. S’il décide un jour de s’engager au Mans, ce sera avec l’ambition de préparer sérieusement l’épreuve et de disposer de toutes les chances de se montrer compétitif.

"Pour moi aussi, si je veux le faire, je veux le faire correctement, avec une très bonne préparation. Et pour le moment, je ne peux pas le faire."

"Je n’ai pas le temps, le temps libre nécessaire pour me consacrer à un projet pour Le Mans, avec toutes les autres choses que je fais également en dehors de la Formule 1."

Les déclarations de Ricciardo constituent l’une de ses premières prises de parole publiques laissant véritablement envisager un retour à la compétition depuis son départ de la Formule 1. Mais pour Verstappen, l’idée d’un équipage commun n’a rien de nouveau. Le Néerlandais révèle que les deux anciens équipiers ont déjà abordé cette possibilité en privé, bien avant que l’Australien ne l’évoque publiquement.

"Ce n’est évidemment pas nouveau pour moi. Oui, nous en avons parlé. Je ne pense pas que nous soyons du genre à devoir toujours tout partager. Nous discutons de beaucoup de choses en coulisses."

Ricciardo a notamment expliqué qu’il n’était pas intéressé par un retour à la compétition dans le cadre d’une saison complète. En revanche, certaines participations ponctuelles pourraient davantage correspondre à ses envies.

Une approche que Verstappen comprend parfaitement, tout en rappelant qu’un engagement isolé aux 24 Heures du Mans n’aurait de sens que si les conditions étaient réunies pour viser un résultat majeur.

Pour Verstappen, la principale difficulté d’un tel projet serait de se mesurer à des pilotes qui disputent toute une saison en endurance et bénéficient donc d’une expérience et d’une préparation spécifiques.

Le Néerlandais estime qu’une participation ponctuelle pourrait parfaitement convenir à Ricciardo, mais seulement à condition de prendre le projet suffisamment au sérieux.

"Il ne se voit pas revenir pour disputer une saison complète de courses. Mais les participations ponctuelles peuvent l’intéresser. Pourquoi pas ?"

"Mais encore une fois, je pense que si nous faisons quelque chose comme ça, il sera certainement d’accord sur le fait qu’il faut le faire correctement. Il faut que ce soit pour avoir une chance de gagner."

"Pour avoir une chance de gagner face à des gens qui font cela pendant toute une saison, il faut être vraiment très bien préparé. Il faut simplement trouver le bon moment."

L’idée de retrouver Verstappen et Ricciardo dans un même équipage, éventuellement accompagnés de Vettel, reste donc une perspective séduisante, mais encore très éloignée d’un programme confirmé...