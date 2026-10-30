Sainz recadre Alonso après ses critiques sur le niveau des pilotes en F1, Lawson élargit le débat

Carlos Sainz a pris la défense d’Alex Albon et, plus largement, des pilotes évoluant dans la seconde moitié du peloton après les critiques particulièrement sévères formulées par Fernando Alonso à Austin. Le double champion du monde avait remis en question le niveau de certains concurrents après un accrochage avec le pilote Williams au premier tour du Grand Prix des États-Unis. Mais pour son compatriote espagnol, ces accusations sont injustifiées. Fort de douze années d’expérience en Formule 1, Sainz estime même que le plateau actuel est le plus relevé qu’il ait jamais connu, malgré les incidents plus fréquents à l’arrière de la grille.

Les déclarations de Fernando Alonso après le Grand Prix des États-Unis continuent de faire réagir dans le paddock. Impliqué dans un incident avec Alex Albon dès le premier tour de la course à Austin, le pilote Aston Martin n’avait pas mâché ses mots en évoquant le comportement de certains concurrents.

Le double champion du monde avait notamment estimé que "la qualité des pilotes dans le dernier tiers de la grille est très faible", une critique qui semblait directement viser Albon, avec lequel il venait de s’accrocher, mais aussi d’autres pilotes.

Une sortie que Carlos Sainz, coéquipier du Thaïlandais chez Williams, a jugée excessive. Interrogé au Mexique, l’Espagnol a tenu à défendre les qualités de son partenaire, qui dispute actuellement sa septième saison en Formule 1.

"C’était un peu dur envers Alex," a estimé Sainz.

"Je pense que Fernando faisait surtout référence à lui."

"J’estime vraiment Alex à un très haut niveau. C’est un pilote contre lequel j’aime me battre, et je n’ai jamais constaté le moindre manque de respect ou vécu de mauvais moment avec lui."

Sainz précise d’ailleurs qu’il apprécie également les batailles avec Alonso, malgré leur désaccord sur le niveau général du plateau.

"Oui, j’aime aussi me battre avec Fernando. Mais je ne comprends pas qui il visait vraiment..."

La réaction de Sainz s’explique également par sa propre expérience cette saison. Comme Alonso, l’Espagnol a été relégué vers l’arrière de la grille en 2026, Williams n’ayant pas réussi à répondre aux attentes lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation technique.

Une situation inhabituelle pour Sainz, qui avait jusqu’ici principalement évolué au sein d’équipes capables de se battre régulièrement pour les points.

Depuis ses débuts en Formule 1, il avait en effet connu des monoplaces relativement compétitives chez Toro Rosso, Renault et McLaren, avant de poursuivre sa carrière dans des structures lui permettant de viser des résultats plus importants.

"Je n’avais jamais évolué dans le dernier tiers de la grille avant cette année."

"Toute ma vie, j’ai eu une voiture qui me permettait au moins de me battre pour les points. Même à l’époque de Toro Rosso, chez Renault ou chez McLaren, j’étais toujours dans le top 10."

"C’est la première fois de ma carrière que je me retrouve à me battre dans la partie arrière du milieu de peloton."

Pour autant, Sainz refuse d’en déduire que les concurrents qui évoluent dans cette partie de la grille sont moins talentueux que ceux qui se battent régulièrement aux avant-postes.

Au contraire, le pilote Williams estime que la qualité générale du plateau n’a jamais été aussi élevée depuis ses débuts dans la discipline.

"Cela fait douze ans que je suis sur la grille, et s’il y a bien une année où je pense que le niveau de talent est le plus élevé, c’est celle-ci," a-t-il affirmé.

"Je ne vois personne qui ne soit pas au niveau de la Formule 1. Tous les débutants qui sont arrivés ces dernières années sont bons."

"Certains commettent des erreurs, comme j’en faisais quand j’étais plus jeune. Et je continue à faire des erreurs aujourd’hui, vous m’avez vu en commettre cette année."

"Il y a davantage d’incidents dans la seconde moitié de la grille, mais je préfère penser que c’est lié aux circonstances et non à la qualité du plateau."

Liam Lawson réagit également

Liam Lawson a aussi réagi aux propos d’Alonso mais a souhaité élargir le débat : les pilotes de F1 qui arrivent sont-ils les meilleurs possible ? Le pilote Racing Bulls souligne de son côté que le budget joue un rôle bien plus important dans la création d’inégalités et ce dès les échelons inférieurs de la pyramide des monoplaces.

"À mon avis, le problème majeur, c’est qu’il est trop difficile d’accéder à la Formule 1. C’est beaucoup trop coûteux pour les jeunes qui aspirent à y parvenir. Résultat : bon nombre de pilotes n’auront jamais, au grand jamais, l’occasion de démontrer leur talent au volant d’une voiture de course."

"Au fil des années, on a vu bien des cas où des pilotes - dont on pourrait dire qu’ils le méritaient sans doute moins que d’autres - ont pourtant obtenu leur chance. C’est une situation qui a toujours existé en Formule 1, et honnêtement, on a l’impression que les choses évoluent encore davantage dans ce sens."

"C’est tout simplement trop difficile. L’accès est extrêmement ardu. C’est une bonne chose qu’il y ait deux baquets supplémentaires désormais, mais, à l’échelle mondiale, ce sport ne compte que 22 places."

"Y entrer est un défi immense. J’ai le sentiment que, de tout temps, l’accès à la discipline a été bien trop complexe. C’est sans doute là le problème majeur."

"Donc pour les propos de Fernando... Je n’y ai pas vraiment réfléchi... le niveau sur la grille cette année, et la question de savoir qui mérite ou non d’y figurer."

"Mais je pense qu’il faudrait, d’une manière ou d’une autre, rendre ce sport plus accessible. Car même la pratique du karting coûte une fortune. Et cela commence dès le plus jeune âge ; de mon côté, j’ai eu de la chance quand j’étais enfant en Nouvelle-Zélande, et j’ai aussi bénéficié du soutien précieux de personnes très généreuses autour de moi."

"Mais tout commence très tôt : même en karting, un enfant qui dispose de six ou sept moteurs sera toujours avantagé par rapport à un autre qui n’a pas les moyens de faire des essais ou d’utiliser des pneus neufs. C’est un désavantage constant. Bref, c’est un sport où le matériel joue un rôle déterminant."