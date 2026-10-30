Hadjar victime d’une panne à Mexico : Red Bull écarte un problème lié à l’altitude

Red Bull a connu une première séance d’essais libres perturbée au Grand Prix de Mexico, avec un problème de groupe propulseur qui a immobilisé Isack Hadjar pendant une partie de son programme. Alors que les caractéristiques très particulières du circuit mexicain soulevaient déjà des interrogations sur le fonctionnement des nouvelles motorisations hybrides de 2026, Laurent Mekies a tenu à écarter tout lien entre cette panne et l’altitude. Le directeur de l’écurie autrichienne prévient néanmoins que toutes les équipes devront accepter des compromis techniques importants ce week-end, susceptibles de bouleverser la hiérarchie habituelle.

Le Grand Prix de Mexico représente un défi particulièrement délicat pour les motoristes et les ingénieurs de Formule 1. Situé à plus de 2200 mètres d’altitude, l’Autódromo Hermanos Rodríguez impose aux monoplaces de fonctionner dans un air nettement moins dense que sur la plupart des autres circuits du calendrier.

Une particularité qui suscite encore davantage d’interrogations cette année, avec l’introduction des nouveaux groupes propulseurs de 2026, dont la répartition de puissance repose désormais presque à parts égales sur le moteur thermique et l’énergie électrique.

Avant même le début du week-end, les équipes s’interrogeaient donc sur la manière dont ces motorisations allaient réagir aux conditions mexicaines.

Chez Red Bull, ces inquiétudes ont semblé se concrétiser dès les premières minutes des essais libres 1, lorsqu’Isack Hadjar a rencontré un problème rapidement identifié comme provenant de son groupe propulseur.

Le Français a perdu un temps de roulage précieux avant de pouvoir reprendre la piste, mais son programme est ensuite apparu limité.

Il a finalement terminé la séance au 11e rang, à 1"417 du meilleur temps signé par Charles Leclerc au volant de sa Ferrari. Plus inhabituel encore, Hadjar s’est retrouvé à près d’une demi-seconde derrière Ayumu Iwasa, le pilote de réserve de Red Bull également présent en piste.

Interrogé sur cet incident, Laurent Mekies a immédiatement tenu à rassurer concernant le comportement du groupe propulseur Red Bull dans les conditions particulières de Mexico.

"Jusqu’à présent, nous n’avons rencontré aucun problème malheureux lié à l’altitude," a déclaré Mekies.

"Pour être juste, nous avons effectivement eu un problème de groupe propulseur avec Isack et nous avons perdu un peu de temps de roulage, mais les gars ont fait du très bon travail et ont réussi à le renvoyer en piste. Mais cela n’avait aucun lien avec l’altitude."

Si le Français se montre rassurant sur l’origine de l’incident, il reste néanmoins prudent quant à sa résolution définitive.

Avec encore plusieurs séances à disputer avant la course de dimanche, Red Bull doit s’assurer que Hadjar pourra poursuivre son programme sans nouvelle interruption.

"Le week-end est encore long. J’espère vraiment que le problème est définitivement réglé."

Des compromis inévitables pour les onze équipes

Au-delà de cette panne, Mekies estime que les conditions mexicaines imposeront des contraintes inhabituelles à l’ensemble du plateau.

Les onze équipes devront adapter leurs monoplaces pour faire face à la fois aux conséquences de l’altitude sur le groupe propulseur et aux exigences thermiques auxquelles seront soumis les différents éléments du châssis.

Ces adaptations risquent de se traduire par des compromis sur les performances, chaque écurie devant trouver un équilibre entre la vitesse pure et la nécessité de préserver la fiabilité de son matériel jusqu’à l’arrivée du Grand Prix.

"À bien des égards, personne ne fonctionnera à son niveau optimal ce week-end," a expliqué Mekies.

"Du côté du groupe propulseur à cause de l’altitude, du côté du châssis à cause de la température, et nous sommes tous prêts à faire certains compromis pour nous assurer que notre voiture puisse tenir le coup et que notre groupe propulseur puisse résister dans ces conditions."

"Ensuite, où ces compromis nous placent-ils en termes de compétitivité relative ? Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons évaluer lors des essais libres 1, mais cela deviendra apparent au fur et à mesure que les autres séances se dérouleront."

Pour Mekies, le Grand Prix du Mexique pourrait ainsi constituer une exception dans la hiérarchie de la saison 2026.

L’équipe qui parviendra à gérer le plus efficacement les contraintes de refroidissement, de température et de fonctionnement du groupe propulseur pourrait bénéficier d’un avantage inhabituel sur ses adversaires.

À l’inverse, certaines monoplaces habituellement compétitives pourraient perdre une partie de leur potentiel si les compromis nécessaires s’avèrent trop pénalisants.

"Je pense que nous nous attendons tous à ce que cette course puisse être un cas à part en ce qui concerne la hiérarchie," a poursuivi Mekies.

"Nous n’avons pas vraiment d’idée sur le fait de savoir si nous disposerons d’un avantage ou si nous souffrirons d’un déficit ce week-end. Seul le temps nous le dira."

Le Français insiste notamment sur l’importance du temps au tour susceptible d’être gagné ou perdu en fonction des solutions retenues par les équipes.

"Ce qui est certain, c’est qu’il y a une quantité assez importante de temps au tour en jeu, aussi bien du côté du groupe propulseur que du châssis, ce qui est inhabituel ce week-end. Alors voyons comment les choses évoluent."