Pourquoi Cadillac F1 a dû emprunter la voiture du film pour Pérez à Mexico !

Sergio Pérez a offert un spectacle impressionnant à quelque 50 000 supporters mercredi dans les rues de Mexico, à quelques jours de son Grand Prix national. Mais la monoplace aux couleurs de Cadillac qu’il pilotait sur la célèbre avenue Paseo de la Reforma cachait une particularité étonnante : il ne s’agissait pas d’une véritable Formule 1, mais d’une ancienne Formule 2 utilisée pour le tournage du film F1 avec Brad Pitt. Une solution originale trouvée par la nouvelle écurie américaine, qui ne dispose pas encore d’anciennes monoplaces de F1 pouvant être utilisées pour ce type de démonstration.

Cadillac a réussi son opération de communication dans les rues de Mexico. Mercredi, Sergio Pérez a retrouvé ses supporters à l’occasion d’une démonstration organisée sur l’avenue Paseo de la Reforma, devant une foule estimée à 50 000 personnes.

L’événement a permis à l’écurie américaine de se présenter au public mexicain à quelques jours du Grand Prix national de son pilote. Mais les spectateurs les plus attentifs ont rapidement remarqué que la monoplace utilisée par Pérez ne correspondait pas à la Cadillac engagée cette saison en Formule 1.

Et pour cause : il ne s’agissait pas de la voiture de course de l’équipe, ni même d’une ancienne Formule 1.

La réglementation encadrant les démonstrations empêche en effet les écuries d’utiliser leurs monoplaces actuelles dans ce type d’événement. Habituellement, les équipes se tournent donc vers des voitures des saisons précédentes.

Mais Cadillac, qui a fait ses débuts en Formule 1 en 2026, se retrouve dans une situation particulière : contrairement à ses rivales, elle ne possède aucun ancien modèle de F1 qu’elle pourrait ressortir pour une démonstration.

Une monoplace empruntée à Apple et issue du film F1

Pour contourner cette difficulté, Cadillac a trouvé une solution pour le moins originale en empruntant une monoplace à Apple.

La voiture utilisée par Pérez est en réalité l’une des machines modifiées pour le tournage du film F1, avec Brad Pitt, et qui avaient été conçues pour ressembler visuellement à de véritables Formule 1.

Sous sa carrosserie se cache une Dallara F2 2018, une monoplace de Formule 2 transformée pour les besoins de la production cinématographique.

Cette voiture a été repeinte aux couleurs de Cadillac afin de représenter l’écurie américaine lors de la démonstration mexicaine.

Le choix était donc avant tout pragmatique : faute de disposer d’une ancienne Formule 1, Cadillac a utilisé une voiture déjà adaptée pour reproduire l’apparence d’une monoplace de la catégorie reine.

Une particularité qui n’a pas empêché Pérez de profiter pleinement de l’événement. Au contraire, le Mexicain a même découvert un avantage inattendu par rapport aux démonstrations habituellement réalisées avec de véritables F1.

Une voiture idéale pour multiplier les donuts

Interrogé sur son expérience au volant de cette monoplace inhabituelle, Pérez a expliqué avoir particulièrement apprécié sa facilité d’utilisation.

Lors des démonstrations avec d’anciennes Formule 1, les pilotes doivent généralement surveiller attentivement les températures de fonctionnement, les voitures n’étant pas conçues pour évoluer longtemps à faible vitesse ou effectuer des figures répétées sans bénéficier d’un refroidissement suffisant.

La Dallara utilisée à Mexico s’est révélée nettement moins contraignante sur ce point, permettant au pilote Cadillac de multiplier les donuts devant ses supporters.

"C’était vraiment très agréable," a confié Pérez.

"Normalement, quand on fait des démonstrations, on est toujours très préoccupé par le refroidissement."

"Celle-ci était vraiment, vraiment bonne dans ce domaine. Je pouvais faire des donuts à l’infini avec elle, donc c’était vraiment très agréable."

"Les gens étaient extrêmement heureux, et c’était le plus important : voir à quel point ils appréciaient ce moment."

"C’était un moment très spécial, également pour Cadillac, qui pouvait se présenter en tant que projet aux supporters mexicains."

Un soutien immense malgré l’absence de résultats

Cette ferveur populaire prend une dimension particulière compte tenu de la situation sportive de Cadillac.

Pour sa première saison en Formule 1, l’écurie américaine n’a pas encore inscrit le moindre point et évolue loin des premières places. Une situation radicalement différente de celle que connaissait Pérez lorsqu’il remportait des Grands Prix et se battait régulièrement pour les podiums.

Pourtant, l’engouement autour du Mexicain ne semble pas avoir diminué. Interrogé sur le fait que des dizaines de milliers de personnes continuent de venir le soutenir malgré l’absence de résultats, Pérez reconnaît que cet accueil lui a fait prendre conscience de l’importance de son héritage au-delà de ses performances sportives.

"Oui, absolument. C’est une très bonne remarque. Honnêtement, je n’avais jamais imaginé recevoir autant de soutien, parce qu’en termes de résultats, il y avait énormément d’engouement par le passé lorsque je pouvais gagner des courses et me battre pour les podiums."

"Ici, les gens savent que ce ne sera pas le cas. Nous sommes vraiment très loin derrière, et pourtant l’ambiance et l’engouement sont probablement les plus importants que j’aie connus au cours de toutes ces années."

Le pilote Cadillac estime que cette relation particulière avec son public s’explique aussi par son absence du Grand Prix du Mexique l’année dernière.

"Lorsque j’ai participé à cette démonstration, je pense que nous étions tous simplement très heureux de nous retrouver, parce qu’ils me manquent énormément."

"L’année dernière, je n’étais pas là, et cette année sera vraiment, vraiment spéciale à cet égard, parce que manquer une année a été très douloureux."

"Donc oui, ce sera extrêmement spécial de retrouver toute cette foule cette année."