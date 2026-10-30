Ocon ’discute avec beaucoup d’équipes’ sur la grille de la F1

Esteban Ocon adore le Grand Prix du Mexique, où lui et Haas F1 ont connu de bons résultats l’année dernière, et il est satisfait de revenir sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Il admet toutefois que l’objectif principal est d’oublier au plus vite les difficultés récentes, et notamment le principal problème de l’inconstance des pièces chez Haas, d’une voiture à l’autre, mais aussi d’une pièce à l’autre.

Ce week-end sera délicat car les voitures 2026 s’annoncent difficiles à gérer sur le circuit situé à 2200 mètres d’altitude, et il sera absent en EL1, remplacé par Ryo Hirakawa dans le cadre des essais jeunes pilotes.

"Évidemment, je vais manquer la première séance d’essais libres, donc les retours de Ryo vont être très importants à obtenir pour le reste du week-end. En tant qu’équipe, je pense que nous devrions de toute façon mieux performer ici" a déclaré Ocon.

"Il y a plus de virages à basse vitesse, nous avions également de bonnes performances l’année dernière en tant qu’équipe, la voiture était clairement en Q3 et nous roulions bien dans les points avec les deux voitures. Tout est encore à jouer, mais on fera de notre mieux pour ne pas revivre les mêmes problèmes."

Interrogé sur son avenir, le Français confirme qu’il cherche encore à être sur la grille l’année prochaine, même s’il reste officiellement une place disponible chez Racing Bulls, et que Cadillac pourrait se séparer de Valtteri Bottas.

"Les discussions sont toujours en cours, nous travaillons toujours sur des options, des solutions pour être sur la grille l’année prochaine."

"Nous verrons comment cela se passe, mais pour le moment, je prends les choses course par course et j’essaie de faire du mieux que je peux sur la piste."

L’équipe américaine est évidemment la seule solution viable, si General Motors ne prend pas Colton Herta aux côtés de Sergio Pérez.

Mais pour Ocon, les discussions semblent aller plus loin, avec une admission qui semble laisser penser qu’il vise un poste de réserviste si besoin.

"Je ne vais pas vraiment commenter les discussions que j’ai avec des équipes en général. On discute avec beaucoup de monde sur la grille actuellement, je pense que je n’ai pas fini mon histoire en Formule 1, je suis encore jeune, j’ai encore des choses à accomplir et c’est là où je veux être dans le futur."