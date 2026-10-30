Budkowski : Bottas doit enchaîner de bons week-ends pour conserver son baquet

L’avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac reste incertain à quelques semaines de la fin de la saison 2026. Alors que Sergio Pérez a déjà obtenu la confirmation de sa présence dans l’équipe l’an prochain, le Finlandais doit encore convaincre sa direction de lui accorder une deuxième saison. Marcin Budkowski, le patron de l’écurie américaine, a précisé ce qu’il attendait de son pilote, tout en reconnaissant que les difficultés rencontrées par Bottas pourraient aussi provenir de sa monoplace. Une situation d’autant plus délicate que Colton Herta, pilote d’essais de Cadillac, remplit désormais les conditions nécessaires à l’obtention de sa Super Licence.

Cadillac prépare déjà sa deuxième saison en Formule 1, mais l’identité de son duo de pilotes pour 2027 n’est pas encore totalement arrêtée. L’écurie américaine a récemment confirmé la prolongation de Sergio Pérez, tandis que Valtteri Bottas reste dans l’attente d’une décision concernant son avenir.

Le Finlandais, qui avait rejoint Cadillac pour accompagner les débuts de l’équipe dans la discipline, se retrouve dans une position moins confortable que son coéquipier. Pérez a en effet pris l’avantage dans leur confrontation interne au cours de la saison, ce qui a pesé dans le choix de la direction.

Après les Libres 1 à Mexico, Marcin Budkowski a expliqué que la prolongation du Mexicain reposait avant tout sur ses performances, le considérant comme ayant été "globalement le plus rapide et le meilleur pilote cette année".

Pour Bottas, le message est désormais clair : il doit démontrer qu’il est capable de reproduire régulièrement les performances affichées lors du dernier Grand Prix des États-Unis, à Austin.

Le week-end texan a constitué une référence encourageante pour Bottas, qui s’est montré compétitif aussi bien en qualifications qu’en course.

Budkowski a salué cette prestation, tout en soulignant qu’un résultat isolé ne suffirait pas à convaincre Cadillac de prolonger son pilote.

"Il a réalisé une très bonne course à Austin," a déclaré le directeur de l’écurie.

"Il a été solide en qualifications, il a été solide en course. C’est ce qu’il doit faire, course après course."

Mais la situation est plus complexe qu’une simple comparaison des résultats entre les deux pilotes Cadillac.

Budkowski reconnaît en effet que les écarts de performance entre Pérez et Bottas ne sont pas toujours faciles à expliquer, y compris lorsque l’équipe analyse les données recueillies sur les monoplaces.

Selon le patron de Cadillac, Bottas lui-même ne parvient pas systématiquement à identifier les raisons pour lesquelles il se retrouve distancé par son coéquipier sur certains circuits.

L’équipe travaille donc avec le Finlandais et ses ingénieurs pour déterminer si ces difficultés proviennent de son pilotage, des réglages ou de différences dans la préparation des deux voitures.

Budkowski admet que, lors de certaines courses, les données ne permettent pas d’expliquer clairement pourquoi Bottas ne peut pas exploiter davantage de performance.

"C’est justement la question que nous nous posons collectivement, avec Valtteri et avec l’équipe d’ingénieurs, parce que lors de certaines courses, nous ne voyons pas vraiment de raison à cela dans les données," a expliqué Budkowski.

"Valtteri ne voit pas non plus de raison, dans le sens où il n’y a pas de problème majeur sur la voiture."

Le directeur de Cadillac souligne que Bottas possède suffisamment d’expérience pour savoir lorsqu’une monoplace dispose encore d’une marge de performance exploitable.

Avec sa longue carrière en Formule 1, notamment chez Mercedes, le Finlandais connaît les limites d’une voiture et sait généralement distinguer ses propres difficultés de celles liées au matériel.

"C’est un pilote de course expérimenté, il sait ce qu’il peut tirer d’une voiture de course et ce qu’il ne peut pas en tirer, et il dit simplement : ’Je ne peux pas extraire davantage de rythme de cette voiture.’ "

Le patron de l’équipe américaine rappelle que Cadillac dispute seulement sa première saison en Formule 1.

Contrairement aux structures établies depuis de nombreuses années, l’écurie a dû concevoir sa monoplace et construire son organisation technique dans des délais particulièrement serrés.

La voiture a été développée à partir d’une feuille blanche par des ingénieurs et des techniciens qui, pour beaucoup, n’avaient jamais travaillé ensemble auparavant.

Dans ces conditions, Budkowski reconnaît que Cadillac n’est pas encore en mesure de garantir à ses pilotes un matériel parfaitement optimisé.

"Soyons réalistes, nous sommes une nouvelle équipe, et cette voiture n’est pas parfaite. Elle a été assemblée en très peu de temps par un groupe de personnes qui n’avaient jamais travaillé ensemble auparavant, en partant d’une feuille blanche."

"Nous devons accepter que nous ne fournissons pas à ces pilotes le meilleur matériel possible et qu’en tant qu’équipe, nous n’avons pas encore suffisamment de ressources et de profondeur technique pour avoir la certitude absolue que notre équipement est parfait."

"Nous examinons donc cela ensemble, du côté de l’équipe comme de celui du pilote, et c’est aussi pour cette raison que nous prenons le temps d’essayer de comprendre exactement ce qui se passe."

Herta dispose désormais des points nécessaires pour sa Super Licence

Cette réflexion intervient alors que Cadillac dispose désormais d’une autre possibilité pour son deuxième baquet.

Colton Herta, qui occupe actuellement un rôle de pilote d’essais au sein de l’écurie américaine, est devenu éligible à la Super Licence nécessaire pour participer au championnat du monde de Formule 1.

Cadillac lui a offert une cinquième participation à une séance d’essais libres cette saison, soit une apparition supplémentaire par rapport au minimum requis par la réglementation pour atteindre son objectif de 40 points.

Cette étape franchie permet désormais à Herta de remplir les conditions d’éligibilité à la Super Licence, ouvrant potentiellement la voie à une titularisation en 2027.

Pour autant, Cadillac n’a pas encore annoncé de changement dans son duo de pilotes.

Pérez est assuré de poursuivre l’aventure, mais l’équipe continue d’évaluer la situation de Bottas en tenant compte à la fois de ses performances et des limites techniques de sa première monoplace.