Une journée agitée chez Haas F1, Ocon admet qu’il y a ’encore du travail’

Haas F1 a connu une première journée productive au Grand Prix du Mexique, avec trois pilotes en piste. Oliver Bearman a fait toute la journée au volant, tandis qu’Esteban Ocon était remplacé par Ryo Hirakawa en EL1. Mais le Français a été le plus rapide au terme de la journée, avec la 13e position juste devant le Britannique, malgré une journée légèrement compliquée.

Ocon a en effet dû changer de plan de roulage pour travailler sur les pneus mediums pour son long relais, alors qu’il était à l’aise avec les tendres et espérait faire sa simulation de course avec les gommes les plus fragiles, mais aussi les plus performantes, pour tester leur durée de vie et leur dégradation.

"C’est toujours difficile quand vous manquez une séance, mais Ryō a fait du bon travail et a récolté des données précieuses. Lors des EL2, nous avons eu un petit problème au début de la séance, que nous avons rapidement résolu" note Ocon.

"Il s’agissait ensuite de monter en rythme aussi vite que possible. Je ne me sens pas encore super à l’aise dans la voiture, il y aura donc quelques réglages à faire et du travail à accomplir cette nuit avant les EL3 et les qualifications demain."

La participation de Bearman aux EL2 a été possible grâce à un changement de moteur entre les deux séances, car il avait vécu un problème mécanique dans la première séance. Une alerte a aussi eu lieu en début d’EL2 mais il a juste fallu faire un redémarrage.

"Dans l’ensemble, cela a été une journée positive en piste. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes lors des EL1, car nous avons perdu notre moteur à la dernière spécification, nous devons donc revenir au précédent, ce qui est dommage, car il y a évidemment de la performance liée à cela" raconte Bearman.

"La voiture était un peu plus délicate lors des EL2, nous devons donc comprendre pourquoi, mais en général j’ai été content de la journée. J’ai hâte d’être à demain, je pense que les sensations seront meilleures et je suis impatient de voir comment cela va se passer."

Ryo Hirakawa est heureux d’avoir passé une heure en piste, durant laquelle il a pu effectuer 30 tours de l’Autodromo Hermanos Rodriguez afin de peaufiner son ressenti, qui est très positif au sujet des progrès de la VF-26.

"Tout d’abord, un grand merci à l’équipe. Je suis vraiment heureux de ressentir le cap franchi en termes de performance depuis que j’ai piloté à Budapest, alors coup de chapeau à l’équipe" s’est félicité celui qui court en WEC pour Toyota.

"Nous avons terminé le programme de roulage, n’avons eu aucun problème sur la voiture, et nous avons fait un pas en avant pour les EL2 avec le retour d’Esteban dans la voiture. Je suis vraiment heureux d’avoir eu une bonne séance, en espérant que nous pourrons marquer de bons points dimanche."