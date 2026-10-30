Ocon révèle avoir développé une arme redoutable chez Haas F1... mais elle ne suffit pas

Esteban Ocon traverse une période particulièrement délicate chez Haas, alors que son avenir en Formule 1 semble de plus en plus incertain. Sans perspective évidente de volant pour 2027 et au sein d’une équipe qui ne souhaite plus poursuivre avec lui, le Français peine à trouver des motifs de satisfaction. Pourtant, ses départs et ses premiers tours restent parmi ses principaux points forts cette saison. Un avantage qu’il a lui-même contribué à développer grâce à un travail technique approfondi, mais qui ne suffit pas à compenser les limites de sa monoplace sur la durée d’un Grand Prix.

La situation d’Esteban Ocon chez Haas ne cesse de se compliquer. Alors que l’écurie américaine ne souhaite plus poursuivre sa collaboration avec lui au-delà de 2026, le pilote français ne dispose pour l’instant d’aucune solution évidente pour rester sur la grille la saison prochaine.

Dans ce contexte difficile, les marques de soutien semblent relativement rares. Lance Stroll, avec lequel Ocon entretient une relation amicale, figure parmi ceux qui lui témoignent leur sympathie. Lewis Hamilton a également pris le temps d’échanger avec lui lors du Grand Prix des États-Unis à Austin, une démarche confirmée par le Français.

Sur le plan sportif, la course disputée dimanche dernier sur le Circuit des Amériques a parfaitement résumé les difficultés rencontrées par Ocon depuis le début de la saison.

Une nouvelle fois, le pilote Haas a réalisé un excellent départ et un premier tour particulièrement efficace, avant de progressivement perdre le bénéfice des positions gagnées. En cause, selon lui, un manque de rythme et des difficultés de gestion des pneumatiques directement liés aux caractéristiques de sa monoplace.

Un scénario devenu frustrant pour le Français, qui estime que son équipe possède pourtant l’une des meilleures préparations de la grille en matière de départs et de stratégie dans les premiers tours.

"Malheureusement, c’est ce qui se passe la plupart du temps. Nous réalisons des départs extraordinaires, nous avons toujours de très bons premiers tours, nous livrons de belles batailles, nous gérons extrêmement bien le déploiement de l’énergie et nous préparons à l’avance toutes nos stratégies pour savoir où nous allons dépasser et où nous aurons une opportunité," a expliqué Ocon dans le paddock au Mexique.

"Nous réalisons les meilleurs départs et les meilleurs premiers tours de toute la grille. C’est l’un de nos points forts depuis l’année dernière, mais ce serait bien de pouvoir conserver ces positions jusqu’à l’arrivée."

"C’est agréable d’assurer le spectacle au début et de se retrouver devant, mais nous ne parvenons pas à tenir ces positions. Et c’est là-dessus que nous devons travailler."

Un travail sur les départs commencé dès son arrivée chez Haas

Cette efficacité dans les premiers instants d’une course ne doit rien au hasard. Depuis son arrivée chez Haas en 2025, Ocon a accordé une attention particulière aux procédures de départ, en s’appuyant notamment sur l’expérience acquise au cours de ses précédentes saisons chez Renault et Alpine.

Le Français a progressivement développé une méthode de préparation visant à identifier les meilleures occasions de dépassement dès l’extinction des feux, en tenant compte des caractéristiques de sa monoplace et de celles de ses adversaires.

"En gros, ce que je fais avec mon équipe, c’est que je leur indique précisément les endroits où je pense que nous serons performants pour dépasser d’autres pilotes. Ensuite, nous comparons cela avec les autres voitures, leurs points forts et leurs points faibles."

Ocon explique également avoir directement participé à l’amélioration de plusieurs éléments techniques utilisés par Haas pour optimiser les départs.

Ce travail a notamment concerné le volant et les différentes procédures mises à la disposition du pilote, avec des évolutions engagées dès sa première saison dans l’équipe et poursuivies lors de l’introduction des nouvelles monoplaces de 2026.

"Le départ est quelque chose que j’ai mis en place dans cette équipe depuis mon arrivée. Le volant, par exemple, est un sujet dont j’ai beaucoup parlé en 2025. C’est quelque chose que j’ai conservé en 2026."

Ocon a apporté son expérience d’Alpine, puis amélioré le système

Le pilote français reconnaît avoir transféré chez Haas certaines méthodes développées lorsqu’il évoluait chez Alpine. Mais il insiste sur le fait que l’équipe américaine ne s’est pas contentée de reproduire les solutions existantes.

Au contraire, Ocon estime que le travail accompli depuis son arrivée a permis d’aller plus loin, tant sur les éléments matériels que sur les réglages électroniques et les cartographies utilisées pour optimiser les départs.

"Il y a clairement certaines choses que j’ai apportées d’Alpine, mais nous avons amélioré ce que j’avais amené. Nous avons franchi une étape supplémentaire dans l’amélioration de tous ces éléments."

"Ce n’est pas seulement une question de matériel, cela concerne également toutes les cartographies que nous utilisons."

Cette préparation technique s’accompagne d’un travail stratégique personnel, Ocon cherchant à anticiper les zones où il pourra exploiter les faiblesses de ses adversaires dès les premiers mètres.

Dans une Formule 1 où la gestion du déploiement de l’énergie joue désormais un rôle majeur, cette capacité d’anticipation constitue un atout supplémentaire pour le pilote Haas.

"Et je suis plutôt bon pour prévoir à l’avance les endroits où je sais que je peux dépasser des pilotes au départ."

Mais toute cette préparation perd une grande partie de sa valeur lorsque la monoplace ne possède pas suffisamment de performance pour défendre les positions conquises.

Ocon ne cache donc pas son amertume face à une situation dans laquelle ses efforts et ceux de son équipe produisent des résultats immédiatement visibles, sans véritable récompense à l’arrivée.

"J’en suis satisfait, mais encore une fois, cela ne rapporte rien. Alors cela n’en vaut pas vraiment la peine, n’est-ce pas ?"

Le Français défend ainsi son leadership technique avant son départ, un moyen de répondre aux derniers propos très durs d’Ayao Komatsu à ce sujet. Des paroles qui pourraient faire écho chez Cadillac F1, au moment où l’équipe songe à se passer de Valtteri Bottas pour 2027.