Lewis Hamilton estime que Ferrari accuse un an de retard sur ses principaux adversaires en matière de développement de son groupe propulseur, après une nouvelle séance de qualifications particulièrement difficile au Grand Prix du Qatar. Neuvième à Losail, le septuple champion du monde reconnaît que le mécanisme ADUO offre au motoriste italien certaines possibilités de réduire son déficit, mais souligne les difficultés inhérentes à un tel exercice de rattrapage. Le Britannique a également identifié l’une de ses principales attentes concernant la monoplace de 2027, dont il espère qu’elle sera beaucoup plus facile à exploiter dès les premiers essais libres de chaque week-end.

Lewis Hamilton n’a pu faire mieux que neuvième lors des qualifications du Grand Prix du Qatar, étant notamment devancé à la régulière par la Racing Bulls d’Arvid Lindblad et ne disposant que de moins d’un dixième de seconde d’avance sur celle de Liam Lawson.

Le principal talon d’Achille de la Ferrari SF-26 depuis le début de la saison réside dans son déficit de puissance en ligne droite, lié notamment aux choix techniques effectués lors de la conception de son nouveau groupe propulseur.

Le motoriste de Maranello avait privilégié l’utilisation d’un turbocompresseur de petite taille afin de réduire le temps de réponse du turbo et de lui permettre de monter rapidement en régime lors des départs arrêtés.

Cet avantage avait toutefois été neutralisé par l’introduction d’une procédure de cinq secondes avant les départs des Grands Prix, permettant aux autres motoristes de mieux préparer leur turbocompresseur.

Ferrari a ensuite introduit une évolution de son groupe propulseur dans le cadre du mécanisme ADUO, qui autorise les motoristes accusant un déficit de performance à bénéficier d’opportunités supplémentaires de développement, afin de tenter d’extraire davantage de puissance de son architecture moteur.

Mais au fil de la deuxième partie de saison, les atouts dont disposait Ferrari sur le plan du châssis ont également été effacés par les progrès réalisés par ses adversaires, notamment Red Bull avec sa RB22.

Si la Scuderia est en passe de terminer à la deuxième place du championnat des constructeurs, elle n’aborde donc pas les dernières courses de la saison 2026 avec la deuxième monoplace la plus rapide du plateau.

Hamilton estime que Ferrari accuse un an de retard sur le plan moteur

Interrogé sur les perspectives de progression de Ferrari en matière de motorisation, Lewis Hamilton a livré un constat particulièrement préoccupant concernant l’ampleur du retard accumulé par le constructeur italien.

Le septuple champion du monde assure que les ingénieurs de Maranello ont identifié les erreurs commises lors de la conception du groupe propulseur de 2026 et travaillent activement à leur résolution en prévision de la prochaine saison.

"C’est ma deuxième année avec un moteur Ferrari et ils savent où ils se sont trompés avec ce groupe propulseur", explique Hamilton.

"Les gars travaillent vraiment, vraiment dur pour essayer d’être dans la lutte l’année prochaine, mais nous avons un an de retard sur tout le monde."

Si le mécanisme ADUO doit théoriquement permettre aux motoristes en retrait de réduire leur déficit de performance au cours du cycle réglementaire actuel, Lewis Hamilton rappelle que les possibilités de développement supplémentaires offertes par ce dispositif ne garantissent pas nécessairement un rapprochement rapide avec les meilleurs groupes propulseurs du plateau.

"L’ADUO vous donne quelques possibilités de réduire cet écart, mais les motoristes ont eu du mal à y parvenir."

"Regardez Honda ! Ils ont eu plus de ressources ADUO que prévu. Et Honda n’a pas vraiment été en mesure de réaliser des gains énorme. Il est toujours très difficile de rattraper son retard lorsque vous avez un an de retard."

Hamilton souligne que cette problématique ne concerne d’ailleurs pas uniquement le développement des groupes propulseurs. Les écuries accusant un important déficit d’appui aérodynamique sont confrontées à des difficultés similaires.

"C’est la même chose pour les gars en fond de grille en matière d’appui aérodynamique, il est difficile pour eux de parvenir un jour à rattraper leur retard. Et si ceux qui sont devant continuent de progresser, c’est parce qu’ils développent dans de bonnes souffleries, ils investissent dans ce genre de domaines, mais aussi en matière de puissance de calcul."

Hamilton veut une Ferrari immédiatement performante dès les EL1 en 2027

Au-delà des progrès attendus concernant le groupe propulseur, Lewis Hamilton espère également que la prochaine monoplace de Ferrari répondra davantage à ses attentes en matière de facilité d’exploitation.

Le septuple champion du monde avait déjà souligné à l’issue des qualifications du Grand Prix du Qatar les difficultés récurrentes rencontrées par la Scuderia pour trouver une fenêtre de fonctionnement satisfaisante avec sa SF-26 dès les premières séances d’essais libres.

Cette caractéristique revêtira une importance encore plus grande en 2027, puisque le calendrier de la Formule 1 comprendra dix week-ends au format Sprint, durant lesquels les équipes ne disposeront que d’une seule séance d’essais libres avant les qualifications Sprint.

La capacité à disposer d’une base de réglages immédiatement performante dès l’arrivée sur un circuit constituera donc un enjeu particulièrement important pour Ferrari la saison prochaine.

"Une priorité pour moi serait d’arriver avec une voiture qui fonctionne immédiatement en matière de réglages, sans avoir à tout modifier dans un sens puis dans l’autre chaque week-end", explique Hamilton.

Le Britannique reconnaît que cette nécessité de chercher régulièrement de nouvelles solutions en matière de réglages pourrait également être une conséquence indirecte du déficit de puissance dont souffre Ferrari.

"Ce n’est pas le cas chaque week-end, mais le plus souvent, je suis vraiment à la recherche de quelque chose. Mais cela pourrait aussi être dû au fait que nous devons attaquer encore plus fort pour essayer de compenser le temps que nous perdons."

Un groupe propulseur plus performant pourrait ainsi permettre aux pilotes Ferrari de réaliser des chronos similaires, voire meilleurs, sans avoir à solliciter autant leurs pneumatiques.

"Oui ! J’imagine que si vous disposez de davantage de puissance brute, vous pouvez moins attaquer et rester un peu en deçà en matière de température de surface des pneumatiques, et c’est probablement quelque chose qui génère aussi de la température."