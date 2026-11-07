Racing Bulls a ’presque pris’ sa décision pour ses pilotes, le suspense est entier

Si le duo de pilotes de Racing Bulls, pour l’an prochain, est encore inconnu, une prolongation de contrat importante a tout de même eu lieu au sein de l’équipe Faenza : Alan Permane, le directeur d’écurie, a été prolongé jusqu’en… 2031 ! Une vraie marque de confiance, alors que pour la première fois, l’ex-Minardi pourrait bien finir 5e au classement des constructeurs…

Interrogé sur sa prolongation qui valide le travail qu’il a réalisé jusqu’à présent, Alan Permane n’a pas caché sa joie. Evoquant directement son bilan à la tête de l’équipe, il compte bien fêter son nouveau bail par une 5e place au classement des constructeurs en fin d’année !

« C’est un moment de fierté de me voir offrir un tel contrat. Cela représente une stabilité à long terme pour moi et pour l’équipe. Les choses se passent très, très bien. Comme nous pouvons le voir, nous sommes dans une lutte serrée pour la cinquième place. Nous ne sommes en réalité pas dans une lutte si serrée que ça pour la cinquième place. Je reste très prudent face aux conditions météorologiques ici à Interlagos, et comme Alpine l’a montré ici il y a quelques années, tout est possible. Nous avons une marge décente, et je veux m’appuyer là-dessus. Je veux faire partie de cette équipe à long terme. Je veux la diriger avec Peter (Bayer) vers de plus grands accomplissements. »

Alan Permane fonctionnera en effet en tandem avec Peter Bayer : comme aujourd’hui, Permane s’occupera de la partie sportive, tandis que Bayer, comme PDG, gérera le commercial.

« Rien ne va changer. Il est clair que Peter s’occupe de l’aspect commercial, des relations publiques, de la communication et du marketing, et je m’occupe de l’aspect sportif, de la conception, de la production et de la course. Rien ne changera à ce niveau » confirme Permane.

Si Permane a été prolongé, c’est parce que cette Racing Bulls 2026 se montre singulièrement véloce, y compris grâce aux évolutions apportées ces dernières courses. L’équipe a marqué des points lors des sept derniers Grands Prix ! Mais où se situe la force principale de cette F1 ?

« Ce n’est pas seulement la force de la voiture. C’est la force de l’ensemble de l’organisation. Nous installons des éléments qui passent de la soufflerie à la production puis à l’équipe de course, et cela fonctionne du premier coup. C’est une force massive. Cela accélère les performances. On ne passe pas de temps à faire des comparaisons sur la piste. Il n’est pas nécessaire de retourner en soufflerie pour comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionne pas. Si je devais retenir une chose, ce serait cela. Bien sûr, nos deux pilotes répondent présent, et on les dit sous pression. Ils travaillent tous les deux incroyablement bien sous pression. Sur les sept dernières courses, il n’y a eu que deux manches où nous n’avons pas marqué de points. C’est un bilan tout à fait impressionnant pour cette équipe. »

Quel duo de pilotes l’an prochain pour Racing Bulls ?

Puisque Permane a évoqué de lui-même les pilotes… parlons donc du sujet qui fâche. Liam Lawson, malgré ses performances excellentissimes, serait sur la sellette, pour faire place nette à Tsolov. Si Permane ne va pas confirmer ses pilotes ce week-end pour l’an prochain, peut-il dire au moins quand la décision sera divulguée ?

Permane critique alors à demi-mot le choix opéré par Red Bull l’an dernier, celui de titulariser Liam Lawson pour une expérience catastrophique, achevée au bout de deux Grands Prix seulement.

« Je ne vous donnerai pas de date. Vous n’êtes sûrement pas surpris de l’entendre. Red Bull a eu un programme de jeunes pilotes très fructueux, et pour ne pas être trop critique, les pilotes n’ont parfois pas eu assez de temps pour s’installer, ou des décisions hâtives ont été prises. Nous essayons d’appliquer une approche un peu plus scientifique, et cela prend du temps. Nous examinons tout, nous étudions, nous analysons, et le temps joue en notre faveur. Nous ne sommes pas pressés de faire quoi que ce soit, et je suis convaincu que la bonne décision sera prise. Je réalise que c’est frustrant pour nos pilotes et pour tout le monde, mais nous voulons prendre la bonne décision, et nous la prendrons. Je suis sûr que lors de l’annonce, tout le monde sera heureux. »

Et pourquoi ne pas annoncer Tsolov pour 2028 dès à présent ? Et laisser Arvid Lindblad et Liam Lawson se battre l’an prochain pour garder leur place ?

« Toutes les solutions sont possibles. Je ne vous donnerai aucun indice sur ce que nous allons faire car nous y sommes presque, mais ce n’est pas finalisé. Je ne veux pas me prononcer dans un sens ou dans l’autre. Mais c’est bien tenté. »

Permane embraye en expliquant la philosophie de Racing Bulls : contrairement aux propos la décrivant comme une équipe-sœur, et non équipe-fille de Red Bull, la priorité semble tout de même de continuer à former des pilotes pour Milton Keynes…

« Nous nous en approchons, comme je le dis depuis un moment. Les facteurs principaux sont, comme toujours, le rythme et la vitesse. C’est ce qui entre en ligne de compte. C’est la toute première chose que nous recherchons. Mais nous ne sommes pas une équipe qui existe uniquement pour concourir. Nous sommes là pour faire émerger de jeunes talents, nous devons donc garder un œil là-dessus. Cela ne signifie pas nécessairement que nous nous contentons de faire défiler de jeunes talents dans la voiture. Nous devons peut-être aussi avoir une certaine expérience pour évaluer ce talent. Ce n’est donc pas une décision facile, et je comprends la frustration de tout le monde. Je comprends la frustration de mes pilotes. Cependant, ils performent tous les deux excellemment, alors j’ignore si cette frustration les aide. Peut-être seront-ils encore meilleurs une fois ces décisions prises. Je ne vous donnerai pas de date, mais nous y arrivons, et cela ne saurait tarder. »

Permane a été enfin interrogé sur la situation si difficile de Esteban Ocon, remercié de chez Haas. L’ex-ingénieur a pu travailler avec le Français par le passé : pense-t-il qu’il a toujours sa place sur la grille ?

« Esteban est un gars super. J’étais là à Budapest (avec Alpine F1) lorsqu’il a remporté cette course, et il l’a amplement méritée, avec une bonne dose d’aide de Fernando pour contenir Lewis dans les derniers tours. Il est exceptionnellement rapide. C’est un garçon adorable, et c’est vraiment dommage pour lui. C’est dommage que cela se termine ainsi. S’il avait pu terminer la saison, cela aurait été bien pour lui et il aurait pu garder la tête haute. Nous ignorons ce qui se passe, et je ne vais certainement pas spéculer là-dessus. Il a eu une très belle carrière, et je ne dis pas qu’elle est terminée. Il a eu une très bonne carrière en Formule 1, un parcours très solide, et c’est un pilote rapide. Je lui souhaite simplement le meilleur pour l’avenir. »