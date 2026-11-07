Hamilton va prendre une pénalité sur la grille au Brésil !

Lewis Hamilton devrait écoper d’une pénalité sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil après la décision de Ferrari d’introduire un nouvel élément de son unité de puissance au-delà du quota autorisé cette saison. Une sanction dont l’ampleur exacte reste encore à déterminer, mais qui pourrait contraindre le Britannique à une remontée spectaculaire dimanche à Interlagos. Le scénario rappelle inévitablement celui de 2021, lorsque Hamilton avait surmonté une pénalité moteur pour s’imposer après une bataille mémorable face à Max Verstappen. Cinq ans plus tard, Ferrari espère que le septuple champion du monde pourra rééditer cet exploit.

Lewis Hamilton devrait devoir composer avec un handicap supplémentaire lors du Grand Prix du Brésil. Selon nos informations, Ferrari a choisi d’introduire de nouveaux éléments pour l’unité de puissance, dépassant ainsi le nombre de composants autorisés par le règlement sportif de la FIA.

Cette décision devrait entraîner une pénalité sur la grille de départ pour le pilote britannique, même si la nature exacte des modifications effectuées sur sa monoplace n’a pas encore été précisée.

Le règlement prévoit une pénalité de dix places lors de la première utilisation d’un composant supplémentaire au-delà du quota autorisé. Pour les changements suivants concernant ce même type de composant, la sanction est réduite à cinq places.

Il reste donc à déterminer si Ferrari a procédé au remplacement complet de l’unité de puissance de Hamilton ou si l’intervention concerne uniquement un élément spécifique.

La position exacte depuis laquelle le septuple champion du monde prendra le départ ne sera connue qu’après les qualifications et l’application des éventuelles sanctions.

Un scénario qui rappelle l’incroyable remontée de 2021

Le choix de Ferrari intervient sur un circuit où Hamilton a déjà démontré sa capacité à surmonter une pénalité moteur pour aller chercher la victoire.

En 2021, alors qu’il pilotait encore pour Mercedes, le Britannique avait reçu une pénalité de cinq places sur la grille après l’installation d’un cinquième moteur thermique au cours de la saison.

Parti dixième du Grand Prix du Brésil, il avait alors livré l’une des performances les plus marquantes de sa carrière.

Grâce à une stratégie à deux arrêts, avec un premier relais en pneus mediums avant de passer aux gommes dures, Hamilton était progressivement remonté dans le peloton jusqu’à rejoindre Max Verstappen.

Les deux rivaux s’étaient ensuite livrés une bataille intense pour la victoire, finalement remportée par Hamilton après avoir réussi à dépasser le pilote Red Bull.

Cinq ans plus tard, Ferrari pourrait avoir besoin d’une prestation comparable pour permettre à son pilote de limiter les conséquences de sa nouvelle pénalité.

Interlagos, un circuit favorable aux remontées

Si Hamilton devait effectivement s’élancer depuis le milieu de grille, le tracé d’Interlagos pourrait lui offrir plusieurs occasions de progresser.

Le circuit brésilien possède notamment une longue portion à pleine charge qui débute à la sortie de Junção, se poursuit dans la montée vers Arquibancadas et débouche sur la ligne droite des stands.

Cette configuration permet aux pilotes de profiter de l’aspiration avant d’attaquer la zone de freinage du S de Senna, l’un des principaux endroits où tenter un dépassement.

Une autre occasion se présente quelques instants plus tard, au freinage du virage 4, après la deuxième longue portion rapide du circuit.

La longueur relativement réduite du tour, qui mesure 4,309 kilomètres, contribue également à maintenir le peloton relativement regroupé au fil des 71 tours de course.

À cela s’ajoute une dégradation des pneumatiques souvent importante, en raison des contraintes élevées imposées aux gommes dans les virages rapides et les longues courbes du circuit.

Ces caractéristiques peuvent créer des différences de rythme significatives entre les pilotes disposant de pneus frais et ceux qui évoluent avec des gommes plus usées.

Les stratégies pneumatiques pourraient donc jouer un rôle déterminant dans les possibilités de remontée de Hamilton, comme cela avait déjà été le cas lors de son succès en 2021.

Enfin, la météo constitue traditionnellement un facteur supplémentaire d’incertitude à Interlagos.

Les conditions changeantes, fréquentes dans la région de São Paulo, peuvent provoquer des erreurs de pilotage, bouleverser les stratégies et multiplier les occasions de dépassement, notamment en fin de course.

Hamilton joue aussi une place au championnat

Au-delà de la perspective d’une nouvelle remontée spectaculaire, cette pénalité pourrait avoir des conséquences importantes sur la position de Hamilton au championnat du monde.

Le pilote Ferrari aborde le Grand Prix du Brésil à la troisième place du classement des pilotes, avec 259 points.

Il ne compte que deux longueurs de retard sur Max Verstappen, ce qui rend chaque point particulièrement important dans leur confrontation pour les premières places du championnat.

Une pénalité sur la grille pourrait donc compliquer la tâche du Britannique dans cette lutte, surtout si son rival néerlandais parvient à se qualifier aux avant-postes.

Ferrari espère désormais que le potentiel de sa monoplace et les caractéristiques du circuit brésilien permettront à Hamilton de remonter suffisamment pour rester au contact de Verstappen.

Le souvenir de 2021 constitue forcément une référence encourageante pour le septuple champion du monde, même si les circonstances techniques et sportives ont considérablement évolué depuis cette victoire.

Reste à connaître l’ampleur exacte de la pénalité et la position de départ de Hamilton avant de mesurer l’importance du défi qui l’attend dimanche à Interlagos.