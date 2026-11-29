Mohammed Ben Sulayem a suscité une polémique en marge du Grand Prix du Qatar en interrogeant George Russell et Lando Norris sur les risques sécuritaires auxquels la Formule 1 est confrontée dans les différents pays qu’elle visite. Le président de la FIA a établi une comparaison entre le Qatar, le Mexique et le Brésil, provoquant un certain malaise chez les deux pilotes et une vague de critiques sur les réseaux sociaux. De nombreux fans lui reprochent d’alimenter des stéréotypes négatifs à l’égard des pays, tandis que certains réclament une réaction officielle de la fédération internationale.

Mohammed Ben Sulayem tenait visiblement à faire passer un message aux pilotes de Formule 1 à l’issue des qualifications du Grand Prix du Qatar, alors que la présence de la discipline au Moyen-Orient dans le contexte géopolitique actuel a fait l’objet de nombreuses interrogations ces derniers mois.

Lorsqu’il est venu saluer George Russell, auteur de la pole position, et Lando Norris dans le parc fermé après les qualifications samedi à Losail, le président de la FIA leur a demandé s’ils estimaient que le Qatar était plus dangereux que d’autres pays visités par la Formule 1.

"Merci pour votre confiance, honnêtement, merci d’être venu ici (au Qatar). Et qu’est-ce qui est le plus dangereux, être ici, au Mexique ou au Brésil ?" a ainsi demandé Ben Sulayem aux deux pilotes britanniques.

Ni George Russell ni Lando Norris n’ont répondu à cette question, les deux hommes se contentant de rire avec un certain embarras lors de cet échange intervenu dans les instants qui ont suivi la séance de qualifications.

La remarque de Mohammed Ben Sulayem a toutefois rapidement suscité une polémique et provoqué de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux.

Plusieurs fans mexicains et brésiliens ont critiqué les propos du président de la FIA, l’accusant d’entretenir des stéréotypes négatifs et de faire preuve de discrimination à l’égard des deux pays d’Amérique latine.

Certains internautes ont également appelé la FIA à prendre officiellement position concernant les déclarations de son président et à envisager d’éventuelles mesures à son encontre. Ils ont notamment souligné que les pilotes étaient régulièrement invités à clarifier leurs propos ou à présenter des excuses lorsque certaines de leurs déclarations étaient jugées inappropriées.

La Formule 1 a maintenu ses plans pour terminer la saison au Moyen-Orient

Mohammed Ben Sulayem a clairement fait passer un message très maladroit, pour ne pas dire plus, en suggérant que l’insécurité régnant au Brésil ou au Mexique était supérieure aux risques liés au conflit au Moyen-Orient.

Malgré les tensions persistantes, provoquées par la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, ainsi que par un conflit distinct entre l’Arabie saoudite et les rebelles houthis au Yémen, la Formule 1 a maintenu son projet de conclure la saison 2026 dans cette région du monde.

La discipline fait ainsi escale au Qatar ce week-end avant de prendre la direction des Émirats arabes unis pour le Grand Prix d’Abu Dhabi, qui clôturera le championnat du monde du 4 au 6 décembre.

Les inquiétudes concernant la situation sécuritaire au Moyen-Orient avaient pourtant déjà contraint la Formule 1 à annuler les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, initialement programmés en avril dernier.

Si les conflits dans la région ont considérablement compliqué la gestion du calendrier de la Formule 1 cette année, le championnat du monde semble désormais en mesure de disputer ses deux dernières manches conformément à la programmation initiale.

Le circuit d’Imola s’était notamment préparé à accueillir la finale de la saison 2026 en guise de solution de repli, dans l’éventualité où la Formule 1 aurait été contrainte de renoncer à ses projets au Moyen-Orient.

Les responsables du circuit italien avaient toutefois été informés plus tôt ce mois-ci qu’ils n’avaient plus besoin de se tenir prêts à accueillir une éventuelle épreuve de remplacement.

Ben Sulayem avait déjà défendu le maintien des Grands Prix au Moyen-Orient

Mohammed Ben Sulayem avait déjà pris position sur cette question en septembre dernier, insistant sur le fait que la FIA ne souhaitait pas prendre de décision précipitée concernant une éventuelle annulation des Grands Prix organisés au Moyen-Orient.

Le président émirati de la fédération internationale avait notamment mis en avant sa connaissance personnelle de cette région du monde, tout en assurant que la sécurité des différentes personnes impliquées dans l’organisation du championnat du monde restait une priorité absolue.

"Étant originaire de cette partie du monde, nous ne pouvons pas nous précipiter et simplement dire : ’Ça y est, nous annulons’, puis annuler", avait déclaré Ben Sulayem en septembre.

"Allons-nous permettre à nos gens, à notre personnel, aux pilotes ou aux équipes de prendre des risques ? Non, bien sûr que non. Nous ne le ferons pas. Mais nous devrons également écouter les gouvernements et le promoteur local sur place."

Mohammed Ben Sulayem avait également évoqué sa propre situation familiale pour justifier sa confiance dans les conditions de sécurité aux Émirats arabes unis, où résident ses enfants.

Le président de la FIA avait alors estimé qu’il existait un décalage entre la situation telle qu’elle était décrite dans certains médias internationaux et celle dont il disait être personnellement témoin sur place.

"Il y a une chose que je voudrais dire : mes enfants sont là-bas [aux Émirats arabes unis]. Vous pensez que je les laisserais là-bas et que je serais ici avec vous si c’était dangereux ?"

"Il faut faire preuve de discernement à ce sujet. Dire : ’Allons-nous avoir un problème ?’ est une chose."

"Mais ce que vous lisez dans les médias est en réalité différent de ce que nous vivons là-bas. Lorsque nous lisons et voyons certaines choses à la télévision, nous nous disons : ’Mais où est-ce que cela se passe ?’ Nous n’avons pas vraiment cela chez nous. Sinon, pourquoi y resterais-je ? Pourquoi y laisserais-je ma famille ?"

Le président de la FIA avait néanmoins reconnu qu’il lui était impossible de prédire l’évolution de la situation sécuritaire dans la région au cours des mois suivants, tout en affichant sa confiance dans la tenue des deux dernières manches du championnat du monde de Formule 1.

"Est-ce que cela signifie que rien ne va se passer ? Je ne peux pas le prédire."

"Je peux seulement vous dire aujourd’hui qu’il n’y a rien et que les deux courses auront lieu."