L’avenir de Charles Leclerc chez Ferrari fait l’objet de nouvelles spéculations après la révélation de supposés contacts entre son manager, Nicolas Todt, et Aston Martin F1. Alors que Frédéric Vasseur balaie catégoriquement ces rumeurs, les tensions entre le Monégasque et Lewis Hamilton continuent d’alimenter les discussions dans le paddock de la Formule 1. Le journaliste allemand Ralf Bach accuse notamment l’entourage de Leclerc d’attiser cette rivalité en coulisses, tandis que Ralf Schumacher évoque même la possibilité d’une rupture anticipée de son contrat. Emerson Fittipaldi livre quant à lui une analyse très différente de la situation.

Selon le quotidien sportif italien Tuttosport, Nicolas Todt, le manager de Charles Leclerc, aurait établi des contacts avec Aston Martin F1, qui pourrait à terme devoir trouver un successeur à Fernando Alonso, désormais âgé de 45 ans.

L’écurie de Lawrence Stroll serait en mesure de proposer au pilote monégasque un salaire annuel pouvant atteindre 70 millions d’euros, contre une rémunération estimée à 50 millions d’euros par an lors des dernières années de son contrat actuel avec Ferrari.

Ces nouvelles spéculations concernant l’avenir de Charles Leclerc interviennent dans un contexte particulièrement tendu au sein de la Scuderia, après la multiplication des incidents en piste entre le Monégasque et Lewis Hamilton au cours des derniers mois.

Frédéric Vasseur a toutefois catégoriquement rejeté ces informations concernant un éventuel départ de Leclerc, tout en assurant que les discussions organisées à la suite des incidents du Grand Prix de Las Vegas avaient permis d’apaiser la situation entre ses deux pilotes.

"Nous ne voulons même pas répondre aux rumeurs concernant le contrat de Charles, parce qu’elles sont vraiment absurdes", a déclaré le directeur de Ferrari.

"Nous avons discuté de la situation à Las Vegas et je pense que cela a été une discussion positive. Nous avons clarifié tous les aspects et je pense que nous pouvons désormais nous concentrer sur l’avenir."

Nicolas Todt accusé d’alimenter les tensions entre Leclerc et Hamilton

Le journaliste allemand Ralf Bach se montre néanmoins beaucoup moins convaincu par la volonté affichée de Charles Leclerc et Lewis Hamilton de tourner la page des récents incidents survenus entre eux.

Il estime notamment que les déclarations relativement conciliantes des deux pilotes Ferrari lors de la journée médias du Grand Prix du Qatar relèvent davantage d’un exercice de communication destiné au public que d’une véritable réconciliation.

"Ils ont tous les deux fait comme si rien ne s’était jamais passé. Nous sommes pratiquement les meilleurs amis du monde. Et nous nous entendons très bien en dehors de la piste", ironise Bach en résumant le discours tenu par les deux pilotes.

"Ils devraient faire attention à ne pas trop transformer tout cela en farce."

Plus préoccupantes encore sont les accusations formulées par Ralf Bach concernant le rôle que jouerait Nicolas Todt dans les tensions internes à la Scuderia.

Selon le journaliste allemand, le manager de Charles Leclerc contribuerait à alimenter en coulisses les spéculations selon lesquelles Lewis Hamilton bénéficierait d’un traitement préférentiel au sein de Ferrari, en distillant certaines informations auprès des médias.

"Nicolas Todt commence également à glisser des sous-entendus aux médias en coulisses. Par exemple, il laisse entendre que la voiture de Leclerc n’est plus aussi bonne ou que Hamilton est favorisé", affirme Bach.

Le journaliste allemand a toutefois pris soin de préciser qu’il s’agissait d’allégations circulant dans le paddock et non de faits établis. Ces affirmations concernant un éventuel traitement préférentiel en faveur de Lewis Hamilton ne sont donc pas confirmées.

Bach estime néanmoins que l’existence même de telles rumeurs témoigne de la détérioration des relations au sein de l’écurie italienne.

"Cela montre à quel point l’atmosphère est réellement toxique, et je me demande si tout cela va bien se terminer."

Schumacher évoque une possible rupture anticipée du contrat de Leclerc

Ralf Schumacher est allé encore plus loin dans son analyse de la situation chez Ferrari, en suggérant que Charles Leclerc pourrait éventuellement s’exposer à une résiliation anticipée de son contrat avec la Scuderia.

L’ancien pilote de Formule 1 estime que le non-respect par le Monégasque des consignes données par Ferrari lors du Grand Prix de Las Vegas pourrait, en théorie, fournir à l’écurie italienne des arguments pour mettre un terme à leur collaboration.

"Il a essentiellement agi à l’encontre des intérêts de l’équipe et, en conséquence, Ferrari a perdu de précieux points", estime Schumacher.

"Les contrats comportent ce genre de failles. Si les agissements d’un pilote portent atteinte aux intérêts de l’équipe, celle-ci peut trouver un moyen de résilier son contrat."

Fittipaldi estime que Leclerc doit se calmer mentalement face à Hamilton

Le double champion du monde de Formule 1 Emerson Fittipaldi livre quant à lui une lecture très différente de la situation actuelle entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Le Brésilien se montre particulièrement élogieux concernant les performances réalisées cette saison par le septuple champion du monde, mais également concernant son comportement en tant qu’équipier au sein de la Scuderia.

"Lewis réalise une saison fantastique. C’est un septuple champion du monde et il n’y a aucun doute là-dessus. De plus, c’est un bon équipier", a déclaré Fittipaldi à la RTBF.

Selon l’ancien pilote McLaren et Lotus, les tensions apparues chez Ferrari pourraient notamment s’expliquer par la pression exercée par Lewis Hamilton sur Charles Leclerc cette saison.

Fittipaldi estime que les nouvelles monoplaces introduites en 2026 présentent un défi technique plus important pour les pilotes que celles de la génération précédente, et considère que Hamilton est parvenu à répondre présent face à ces nouvelles exigences.

"Leclerc est sous la pression de Hamilton. L’année dernière, la voiture était facile à piloter. Cette saison, elle est techniquement plus exigeante et Hamilton répond présent."

Emerson Fittipaldi a ainsi formulé un conseil particulièrement direct à l’attention du Monégasque, dont il ne remet toutefois aucunement en question les qualités intrinsèques de pilotage.

"Lewis est Lewis. Leclerc est rapide, mais il doit se calmer mentalement."

Ces tensions internes et les nouvelles spéculations concernant l’avenir de Charles Leclerc surviennent par ailleurs dans un contexte sportif de plus en plus décevant pour Ferrari.

Les deux SF-26 ont en effet accusé largement plus d’une seconde de retard sur la pole position de George Russell lors des qualifications du Grand Prix du Qatar, Charles Leclerc et Lewis Hamilton devant se contenter respectivement des septième et neuvième places sur la grille de départ à Losail.