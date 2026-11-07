Vasseur appelle à la patience face au ’défi immense’ de Câmara

Un nouveau pilote Ferrari va rouler ce week-end, à Interlagos ! Ou plutôt, un nouveau pilote de l’académie Ferrari, titularisé par Haas F1 : en la personne de Rafael Câmara. Le jeune Brésilien débutera en effet à domicile, devant son public brésilien, en remplacement d’Esteban Ocon. C’est une nouvelle preuve de l’efficacité de l’académie de Maranello, ce qui réjouit bien sûr Frédéric Vasseur, le patron de la maison.

Frédéric Vasseur est ainsi fier de voir l’équipe Haas F1 aligner désormais un duo 100 % académie Ferrari, entre Rafael Câmara et Oliver Bearman.

« Cela représente beaucoup. Quand on regarde la grille aujourd’hui, Kimi est champion après deux ans. Cela signifie que la jeune génération est très performante, y compris avec la nouvelle génération de voitures, et nous devons préparer l’avenir. Nous avons déjà Oliver Bearman en préparation. Rafael a fait un travail fantastique en F3 et en F2 cette saison. Il mène le championnat et a été performant tout au long de la saison. C’est un pilote prometteur pour l’avenir. Nous prévoyions de l’installer dans la voiture de Haas l’année prochaine avec Ayao, et au vu de la situation, cela a été un peu anticipé. Mais oui, nous essayons d’aider. »

À quel point Ferrari a pu aider Rafael Câmara dans sa préparation, très concrètement ? Sa promotion n’est-elle pas trop précoce ?

« Nous l’avons aidé ces dernières années à se préparer, et il ne s’agit pas seulement de participer aux formules de promotion. C’est aussi de réaliser des TPC (Testing of Previous Cars), pour le préparer également à l’environnement de la F1. Je pense qu’il est prêt maintenant. Il ne faut pas en attendre trop, car commencer la saison à deux courses de la fin, au Brésil, sera probablement un peu difficile pour lui avec la pression, et ensuite il y a Vegas. Mais je pense que c’est aussi la meilleure façon de préparer l’année prochaine, la meilleure façon d’accumuler de l’expérience et d’avoir un bon débriefing après sa première épreuve, pour préparer 2027 de la meilleure manière possible. »

Frédéric Vasseur a bien sûr une longue carrière de directeur d’écurie en F2 et en F3 : il a donc les armes pour juger les forces comme les faiblesses de Rafael Câmara… est-il vraiment prêt ?

« Honnêtement, les pilotes sont tous différents, et je n’ai pas travaillé directement avec Rafa. C’est toujours un peu différent quand un pilote est dans les formules de promotion par rapport à la F1. C’est certain, la marche est haute entre la F2 et la F1, mais si vous regardez, il a été capable de gérer le passage de la F3 à la F2. Sur les deux catégories, je pense qu’il a le meilleur palmarès en termes de pole positions de ces dernières années, et je ne me souviens pas avoir eu quelqu’un d’aussi victorieux dans les catégories juniors que Rafa. Mais ce n’est pas tout, et ce n’est pas seulement une question de vitesse, ce n’est pas seulement la capacité à faire le tour au moment où il faut le faire. »

« C’est la F1. C’est aussi une équipe beaucoup plus grande. Vous avez un rôle en coulisses. Vous devez apporter votre soutien à l’équipe, et je pense que sur ce point Rafa est très bien structuré et fera du bon travail à l’avenir. Mais il faut prendre son temps, car même pour Kimi (Antonelli), je pense que la première année a été un peu plus difficile. Et il est vrai que le défi est encore plus difficile quand vous êtes dans une équipe de pointe. C’est probablement un défi immense. Alors oui, prenons le temps. Ne mettez pas trop d’attentes sur ces quatre courses, car je pense que ce serait une énorme erreur de commencer ainsi en cours de saison. Nous avons vu au début que même les pilotes expérimentés étaient en difficulté avec la nouvelle génération de voitures, et il est certain que l’arrivée de Rafa dans la saison de cette façon sera un défi. Mais je pense qu’Ayao considère que ce défi en vaut la peine car ce sera aussi la meilleure préparation pour l’année prochaine. »

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Frédéric Vasseur a eu enfin un mot pour son compatriote, Esteban Ocon, avec qui il avait d’ailleurs travaillé en formules de promotion. Estime-t-il qu’il a toujours toute sa place en F1 ?

« Oui, j’ai travaillé avec Esteban en GP3, en DTM. Je ne sais plus si c’était il y a dix ou quinze ans, avec Toto Wolff également à ce moment-là. Oui, il s’en est très bien sorti. Il a très bien performé, je pense, dans les catégories de promotion, en DTM, en F1. »

Et que peut-il dire sur son éviction-choc de Haas F1 ?

« Maintenant, commenter ce qui s’est passé dans une autre équipe, c’est difficile. J’ai assez à faire avec mes gars, et j’ignore ce qu’il s’est passé entre Ayao et Haas, entre l’équipe et le pilote. Je ne veux faire aucun commentaire. C’est sûr que c’est dommage pour Esteban car je pense que c’est un pur compétiteur. Il a mis beaucoup d’énergie tout au long de sa carrière pour être en F1, et nous devons avoir un immense respect pour cela. Désormais, je ne ferai aucun commentaire sur la situation. »