Antonelli a gagné un titre mais se moque de son indépendance financière !

Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans, Kimi Antonelli voit sa notoriété et ses revenus prendre une nouvelle dimension. Pourtant, malgré une fortune qui devrait continuer à croître considérablement, le pilote Mercedes ne dispose pas d’une liberté totale pour ses dépenses personnelles. Comme nous l’avions rapporté, ses parents continuent en effet de lui verser de l’argent de poche et de surveiller certains de ses achats. Une situation que l’Italien accepte avec humour, même s’il reconnaît avoir une faiblesse pour les belles voitures. Il s’est également exprimé sur son avenir chez Mercedes et sur l’hypothèse d’un transfert chez Ferrari.

Devenir champion du monde de Formule 1 ne signifie pas nécessairement pouvoir dépenser son argent comme bon lui semble. Kimi Antonelli en est la preuve, puisque le jeune Italien, sacré au Mexique, reste soumis à une certaine surveillance parentale lorsqu’il s’agit de gérer ses finances personnelles.

À 20 ans, le pilote Mercedes a pourtant déjà changé de dimension sur le plan sportif et financier. Son salaire de base restera relativement modeste pour la saison 2027 mais il pourrait être considérablement augmenté par les primes et les contrats de sponsoring, au point de porter ses revenus annuels à 20 millions de dollars, voire davantage.

Mais cette perspective ne semble pas avoir bouleversé les habitudes familiales. Après le sacre de leur fils, les parents d’Antonelli ont révélé qu’ils continuaient à lui verser de l’argent de poche.

Une situation plutôt inhabituelle pour un champion du monde de Formule 1, mais que le principal intéressé ne considère absolument pas comme un problème.

Interrogé sur les révélations de ses parents par La Gazzetta dello Sport, Antonelli a expliqué qu’il gérait ses dépenses sans difficulté particulière et qu’il ne ressentait pas le besoin de consacrer des sommes importantes à des loisirs coûteux.

"Je sais comment et où je dépense mon argent", a-t-il déclaré.

"Mais disons que, pour moi, c’est assez facile, parce que je ne suis pas du genre à avoir des loisirs coûteux."

Contrairement à l’image parfois associée aux pilotes de Formule 1, entre voyages luxueux et achats extravagants, Antonelli affirme consacrer l’essentiel de ses dépenses à des besoins relativement ordinaires.

Son simulateur personnel constitue également l’une de ses principales sources de divertissement, ce qui lui permet de prolonger sa passion pour le pilotage lorsqu’il n’est pas sur les circuits.

"Je dépense mon argent dans la nourriture, les affaires pour la maison, l’essence... et puis j’achète quelques nouveaux circuits pour rouler sur le simulateur", a-t-il expliqué en riant.

Le champion du monde reconnaît toutefois qu’il existe un domaine dans lequel sa passion pourrait rapidement l’inciter à dépenser beaucoup plus. Sans surprise pour un pilote automobile, il s’agit des voitures.

"Ce que mes parents doivent surveiller, ce sont les voitures", a admis Antonelli.

"Parce qu’il y en a deux ou trois très cool que j’ai vraiment envie d’acheter."

L’Italien n’a cependant pas précisé quels modèles figuraient sur sa liste de souhaits.

Antonelli ne s’imagine pas ailleurs que chez Mercedes

Au-delà de ces confidences sur sa vie personnelle, Antonelli a également évoqué son avenir en Formule 1, alors que son titre mondial pourrait naturellement alimenter les spéculations autour d’un éventuel transfert chez Ferrari.

Pour un pilote italien, la perspective de rejoindre un jour la Scuderia constitue souvent un sujet incontournable. Piero Ferrari a même milité pour une arrivée de l’Italien en rouge dans quelques années ! Mais Antonelli ne semble pas particulièrement attiré par cette possibilité à court ou moyen terme.

Le champion du monde a au contraire réaffirmé son attachement à Mercedes, une équipe qui l’accompagne depuis son plus jeune âge et qui a joué un rôle déterminant dans son ascension vers la Formule 1.

"Je ne peux pas m’imaginer dans une autre équipe que Mercedes, surtout maintenant", a-t-il assuré.

"Ils m’ont recruté quand j’avais 11 ans, ils ont misé sur moi et ils ont toujours cru en moi."

"Quant à l’avenir, encore très lointain, qui sait ? Nous verrons."