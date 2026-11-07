Coup dur pour Verstappen : Red Bull l’envoie vers le fond de grille au Brésil

Max Verstappen devrait s’élancer depuis le fond de la grille du Grand Prix du Brésil après la décision de Red Bull de remplacer plusieurs éléments de son unité de puissance. Une perspective particulièrement pénalisante pour le Néerlandais, qui restait sur trois victoires lors des quatre dernières courses et venait de prendre la deuxième place du championnat du monde. Malgré une troisième position lors des EL2 vendredi à Interlagos, le quadruple champion du monde avait signalé plusieurs problèmes techniques sur sa monoplace. Red Bull a depuis entrepris des modifications qui devraient entraîner des sanctions sur la grille, à l’image de celles attendues pour George Russell et Lewis Hamilton.

Le week-end brésilien de Max Verstappen pourrait prendre une tournure particulièrement compliquée. Alors que le pilote Red Bull figurait parmi les plus rapides vendredi à Interlagos, son équipe a décidé d’intervenir sur son unité de puissance, ce qui devrait le contraindre à prendre le départ du Grand Prix depuis le fond de la grille.

Red Bull a procédé à des changements de composants moteur qui devraient entraîner une lourde pénalité pour le Néerlandais.

Verstappen rejoint ainsi George Russell et Lewis Hamilton parmi les pilotes concernés par des sanctions sur la grille de départ de la course de dimanche.

Cette décision intervient alors que le quadruple champion du monde semblait pourtant disposer d’une monoplace compétitive sur le circuit brésilien.

Une troisième place malgré plusieurs problèmes techniques

Vendredi, Verstappen avait signé le troisième meilleur temps des EL2, confirmant la bonne forme de Red Bull sur un tour.

Le Néerlandais s’était également classé troisième dans la hiérarchie des moyennes réalisées sur les longs relais, laissant entrevoir un rythme de course encourageant.

Mais derrière ces performances chronométriques, le pilote s’était montré particulièrement mécontent du comportement de sa monoplace.

À plusieurs reprises, il avait signalé par radio des difficultés liées au moteur et à l’embrayage, tandis que la direction de sa Red Bull lui posait également problème.

À l’issue de la journée, Verstappen avait reconnu que certains ajustements étaient nécessaires avant les qualifications.

"J’ai rencontré quelques problèmes avec la direction, que nous devrons résoudre avant les qualifications", avait-il expliqué.

Le pilote Red Bull ne semblait toutefois pas considérer ces difficultés comme insurmontables.

"Il reste encore un peu de travail à faire, mais rien de majeur. Nous allons nous concentrer sur l’optimisation de nos performances et peut-être espérer un peu de pluie."

L’éventualité de conditions météorologiques changeantes pourrait désormais prendre une importance supplémentaire, compte tenu de la pénalité attendue sur la grille.

Red Bull a travaillé sur plusieurs modifications pendant la nuit

L’équipe autrichienne avait confirmé dès vendredi soir qu’elle envisageait plusieurs interventions sur la monoplace de Verstappen.

Hannah Schmitz, responsable de la stratégie chez Red Bull, avait notamment indiqué que les ingénieurs avaient identifié les principales causes du mécontentement de leur pilote.

"Nous étudions plusieurs modifications sur la voiture de Max. Il y avait des choses dont il n’était pas satisfait, mais nous savons de quoi il s’agit, donc nous pouvons travailler dessus", avait-elle expliqué.

Pour mener à bien ces opérations, Red Bull a notamment enfreint le couvre-feu imposé par la FIA, tout comme Aston Martin.

Il s’agit de la deuxième fois cette saison que chacune de ces deux équipes utilise cette possibilité, sur les quatre dérogations autorisées par le règlement.

Ce travail nocturne témoigne de la volonté de Red Bull de corriger les difficultés rencontrées vendredi, même si les changements effectués sur l’unité de puissance devraient désormais se traduire par une pénalité importante.

La nature exacte des composants remplacés et le détail des sanctions correspondantes restent toutefois à préciser.

Un coup dur dans la lutte pour la deuxième place du championnat

La perspective d’un départ en fond de grille intervient au plus mauvais moment pour Verstappen, qui traverse actuellement une période particulièrement favorable.

Le Néerlandais a remporté trois des quatre dernières courses, une série qui lui a permis de remonter au classement des pilotes.

Sa victoire au Grand Prix du Mexique, dimanche dernier, lui a notamment permis de s’emparer de la deuxième place du championnat du monde.

Cette dynamique pourrait désormais être freinée par la décision technique prise par Red Bull à Interlagos.

Le circuit brésilien offre certes plusieurs possibilités de dépassement, notamment dans les zones de freinage du S de Senna et du virage 4, mais une remontée depuis le fond de la grille représente toujours un défi considérable.

La compétitivité affichée par Verstappen lors des essais libres pourrait néanmoins lui permettre de limiter les dégâts, à condition que les modifications apportées à sa monoplace résolvent les difficultés rencontrées vendredi.

Les conditions météorologiques pourraient également jouer un rôle important, alors que le pilote Red Bull avait lui-même évoqué l’espoir de voir arriver un peu de pluie.

Reste désormais à connaître l’ampleur définitive des pénalités et la position exacte de Verstappen sur la grille.

Pour le quadruple champion du monde, l’objectif pourrait rapidement passer de la lutte pour la victoire à une remontée destinée à préserver sa deuxième place au championnat.