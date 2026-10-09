Une pollution intense s’invite parmi les préoccupations des pilotes de F1 à Singapour

À une heure du début des Libres au Grand Prix de Singapour, une nouvelle préoccupation vient s’ajouter à la chaleur et à l’humidité traditionnellement redoutées sur le circuit de Marina Bay. D’importants incendies de forêt en Indonésie ont provoqué l’arrivée d’un nuage de fumée sur la cité-État, entraînant une dégradation de la qualité de l’air jusqu’à des niveaux considérés comme mauvais pour la santé. Si la FIA surveille attentivement la situation et n’envisage pas, pour l’instant, de perturbation des activités en piste, plusieurs pilotes ont été interrogés sur les risques liés à cette pollution.

Les conditions atmosphériques constituent un sujet de préoccupation supplémentaire à Singapour, où la Formule 1 doit disputer son Grand Prix dans un environnement déjà particulièrement exigeant sur le plan physique.

Les fumées provenant des importants incendies qui touchent l’Indonésie ont atteint la cité-État, provoquant un épisode de pollution susceptible d’affecter les conditions de respiration et la visibilité.

La FIA a indiqué suivre de près l’évolution de la situation. À ce stade, l’instance dirigeante ne s’attend toutefois pas à ce que ce brouillard de pollution remette en cause le programme des séances en piste.

Du côté des pilotes, les réactions oscillent entre prudence et relative sérénité, même si tous reconnaissent que les conditions ne sont pas idéales pour une compétition aussi exigeante physiquement.

Carlos Sainz, qui occupe notamment un poste de directeur au sein de l’Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), a reconnu que la qualité de l’air constituait une préoccupation légitime.

Le pilote Williams s’est renseigné sur les conséquences de la pollution provoquée par les incendies indonésiens et s’interroge sur les recommandations sanitaires applicables à la pratique d’une activité physique intense.

"J’ai lu plusieurs choses à ce sujet, et cela ne semble pas être l’air le plus sain à respirer, compte tenu de la pollution provenant des incendies en Indonésie."

"Nous faisons confiance à ce que disent les autorités, même si je ne suis pas certain qu’elles recommandent de faire du sport en plein air."

Sainz a également rappelé que les pilotes de Formule 1 sont régulièrement exposés aux gaz d’échappement des monoplaces qui les précèdent.

"Dans ce sport, lorsque vous êtes en compétition, vous respirez les gaz de la voiture qui vous précède. Nous aimons l’odeur de l’essence, même si, dans ce cas précis, la pollution ou le brouillard de fumée est une autre affaire."

Hamilton a rencontré des difficultés pour atterrir

Lewis Hamilton s’est montré moins préoccupé par les conséquences directes de la pollution sur le pilotage.

Le septuple champion du monde affirme ne pas avoir remarqué de conditions particulièrement inhabituelles depuis son arrivée à Singapour.

"Je n’ai rien remarqué d’inhabituel ici, à part le fait que nous avons eu des difficultés à atterrir à cause de la fumée."

La dégradation de la visibilité constitue ainsi l’une des manifestations les plus perceptibles de cet épisode de pollution, même si Hamilton ne semble pas particulièrement inquiet à l’approche des premières séances. Le Britannique admet être plus inquiet pour la qualité de son sommeil.

Interrogé sur l’impact que cela peut avoir sur le rythme particulier imposé par le Grand Prix de Singapour, Hamilton a déclaré : "Un air pollué n’aide pas à s’endormir. Surtout avec ces horaires décalés. Cela ne me dérange pas trop. Je n’aime pas ça particulièrement, mais je ne déteste pas non plus. C’est un défi, quelque chose de différent."

"Mes données de sommeil vont forcément être impactées cette semaine, ce qui ne m’enchante pas vraiment, car mon score de sommeil chute puisque je me couche à trois ou quatre heures du matin. Même quand je dors et que j’ai l’impression d’avoir bien dormi, mon score de sommeil tourne autour de 40 %, ce qui m’inquiète beaucoup. Les prochains jours, mon score ne sera donc pas très bon."

"C’est une préoccupation quotidienne : essayer d’obtenir un bon score de sommeil et m’assurer que mon sommeil est réparateur, ce qui est difficile à accomplir ici. L’éclairage, l’alimentation, les horaires des repas... tout cela a un réel impact, mais cela fait partie intégrante du week-end. C’est donc un défi de taille. J’aime ça."

Fernando Alonso partage cette relative sérénité. Le pilote Aston Martin ne s’attend pas à ce que les fumées présentes dans l’atmosphère provoquent des problèmes techniques sur les monoplaces.

"Les voitures ne devraient pas rencontrer de problèmes à cause de la fumée. Et nous, les pilotes, sommes bien préparés."

"Ce sera une course difficile, mais le brouillard de pollution ne devrait pas poser de problème. Ce sont surtout la chaleur et l’humidité qui vont nous compliquer la tâche pendant la course."

Bottas a vu la pollution s’aggraver pendant son trajet à vélo

Valtteri Bottas a pu observer de manière particulièrement directe l’évolution des conditions atmosphériques.

Le Finlandais a rejoint Singapour à vélo depuis la Malaisie, ce qui lui a permis de constater progressivement la dégradation de la qualité de l’air à mesure qu’il approchait de sa destination.

"Les conditions météorologiques se sont progressivement dégradées pendant le trajet depuis la Malaisie," a-t-il expliqué.

À son arrivée à Singapour, Bottas a effectivement trouvé une atmosphère nettement moins agréable.

Il considère toutefois que la situation n’atteint pas un niveau suffisamment préoccupant pour modifier radicalement ses habitudes.

"Lorsque je suis arrivé ici, à Singapour, ce n’était vraiment pas terrible. Néanmoins, je n’ai pas l’impression que ce soit extrêmement mauvais."

Le pilote a d’ailleurs indiqué qu’il ne comptait pas prendre de précaution particulière.

"Je ne porterai pas de masque."